Uutisankkuri Piia Pasanen kertoo nyt mehevän uutisen. Se on hänen sacherkakkunsa salaisuus.

Aloitamme kuitenkin päivän säästä: se on ihana. Siksi on selvää, että kakku kiikutetaan Pasasen perheen paritalon pihalle heti, kun se valmistuu. Mutta aivan aluksi on ratkaistava kimurantti terminologinen probleema, joka kiteytyy kysymykseen, onko Pasasen suhtautuminen ruuanlaittoon mutkaton, rento vai peräti rempseä. Onneksi apu löytyy helposti, kun käännymme Pasasen heimotaustan ohjaamana savolaisen sanaston puoleen.

Lupsakka, se on se sana.

Mutta tänään ei ole sellainen päivä. Tänään nipotetaan, sillä leipomusten ja erityisesti monimutkaisten kakkujen kanssa huseeraaminen on tunnetusti pikkutarkkaa puuhaa.

”Tässä ei sooloilla”, Pasanen vahvistaa. ”Olen aika huolellinen monessa asiassa. Leivonta sopii minulle.”

Ja pian huomaamme, että reseptin käänteiden seuraaminen käy Pasaselta yhtä helposti kuin keskiaasialaisten entisten neuvostotasavaltojen nimien lausuminen suorassa tele­visiolähetyksessä. Siis hyvin, sillä kokemusta on. Pasanen nimittäin löysi sacherkakun ohjeen jo yli kaksikymmentä vuotta sitten.

Piia Pasanen vastaa perheessään ruuanlaitosta.­

Ensikohtaaminen oli menestys, ja sen jälkeen hän on tarjonnut herkkua lukemattomia kertoja. Kakku on patsastellut syntymäpäivien, hääpäivien ja vaikkapa läksiäisten keskipisteenä. Erityisesti mieleen on jäänyt se kerta, kun Pasanen valmisti kakun vastasynnyttäneen ystävänsä rotinaviemisiksi.

”He olivat saaneet sitä aiemminkin, ja koko perhe rakasti sitä” Pasanen kertoo.

Ja vuosien varrella hänen reseptinsä on levinnyt Pasasen ystäväpiirissä kuin skuuppi.

Vai pitäisiköhän varmuuden vuoksi sittenkin puhua sacherhenkisestä kakusta? Tämän itävaltalaisleivonnaisen historiahan on pitkä, ja sen ympärillä ovat intohimon laineet lyöneet niin korkeina, että kiistoja on ratkottu Itävallan korkeimmassa oikeudessa asti.

” Suklaamousse tekee kakusta mehevän.

Pasasen versio kun pitää sisällään salaisuuden, joka saa oikeaoppisuuden vaatijoiden kulmakarvat pörhistymään. Kerrosten väliin tulee nimittäin maitosuklaamoussea.

Suklaamousse tekee kakusta mehukkaan.­

”Mousse tekee kakusta mehevän”, hän toteaa mutkattomasti samalla, kun paloittelee suklaalevyä kakun kuorrutusta varten.

Se on oleellinen ja mieluisa työvaihe, sillä Pasasen melkeinpä tärkein kriteeri hyvälle jälkiruualle on se, että se sisältää suklaata.

”Suhtaudun suklaaseen erittäin positiivisesti”, hän sanoo.

”Ja tässähän on voita ja suklaata. Mikä voisi mennä pieleen?”

Ennen kuin sacherkakku astui Piia Pasasen elämään, hän oli perehtynyt leipomisen saloihin alakouluikäisestä. Kotona hän leipoi äidin kanssa pullaa ja keksejä.

Hänen ruuanlaittohistoriaansa liittyy myös lapsuuden kotikaupungissa sijaitseva Leväsen Shell. Lukioaikana hän vietti yhden kesän huoltoaseman keittiössä ja oppi paistelemaan leikkeitä ja lehtipihvejä. Mieluisin työtehtävä oli kuitenkin munkkien paisto ja erityisesti se, että tauoilla niitä sai syödä myös henkilökunta.

Pasasen perheessä ruuanlaitto on pääosin hänen harteillaan, ja korona-aikaan sitä on saanut tehdä paljon. Perheeseen kuuluu kaksi urheilevaa teini-ikäistä lasta, jotka syövät niin kuin — teini-ikäiset urheilevat lapset.

Kun etäopetus alkoi, Pasanen sai ehkä elämänsä kauneimmat kehut kokin taidoistaan.

”Lapset sanoi, että kivaa, nyt saadaan syödä koko ajan äidin tekemää kotiruokaa.”

Kakku koristellaan tuoreilla marjoilla.­

Kakku on saatu onnellisesti tarjottimelle koko komeudessaan. On totuuden hetki.

Pasanen valitsee terävimmän veitsensä ja painaa terän kakun läpi.

”Nyt jännittää”, hän tunnustaa.

Turhaan. Kakusta irtoaa helposti nätti pala. Raidat ovat suorat. Pohja ei murene.

Ja sitten maistellaan.

Mehevää ja suklaista. Maku on herkullinen.

Myös leipuri on tyytyväinen.

”Aina kun syön sacherkakkua kahvilassa, tulen verranneeksi sitä tähän. Ja usein voin todeta, että kotona saa parempaa”, Pasanen sanoo hieman omahyväisesti. Mutta hän taitaa myös olla oikeassa.

