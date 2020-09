Miksi ruskan ajoittumista on vaikea ennustaa? Professori vastaa.

Olisi mukava, jos voisi laittaa kalenteriinsa jo keväällä merkinnän: Ruska saapuu. Vaan eipä onnistu. Kukaan ei tiedä ennalta päivän tarkkuudella, milloin ruska saapuu.

”Ruskan tulo on edelleen vaikea ennustaa tieteellisellä tutkimuksella”, sanoo metsäekologian professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksesta.

Värikauden virittymiseen vaikuttavat monet tekijät: muun muassa päivän pituus ja valon laatu, keski- ja loppukesän yölämpötilat ja sateisuus sekä sienitaudit, jotka tuppaavat yleistymään lämpimän ja kostean sään vallitessa (ja joiden kellastamia lehtiä toisinaan erehdytään pitämään ruskana).

Vaikutuksensa on silläkin, kuinka paljon kasvi on ehtinyt saada energiaa talteen kesän aikana, Tolvanen kertoo. Tämä taas riippuu kasvuoloista. Läm­pimänä keväänä kasvu on voinut alkaa aikaisin, jolloin se voi myös päättyä aikaisin. Sitten lehdet saavat rusehtua ja varista pois. Toisaalta erityisen lämpimänä syksynä kasvu voi jatkua myöhään.

Myös kasvin alkuperä ja laji vaikuttavat. Ilmastonmuutoksen myötä eteläisiä lehtipuita, kuten vaahteroita ja tammia, voi levitä hitaasti pohjoiseen, ja uusi elinpaikka saattaa hämmentää kasvajaa. Pohjoisessa päivänvalon määrä kun on vahvasti sidoksissa vuodenaikaan.

”Jos kasvi etenee pohjoiseen päin, se ei välttämättä älyä valoympäristön muutoksen lähettämää signaalia, että pian alkaa talvi, koska etelässä pimeys ei aina tarkoita kylmyyttä ja talvea”, Tolvanen sanoo.

Toki on olemassa nyrkkisääntö: Lapissa, jossa ruska on Tolvasen sanoin ”terävin”, väriloisto ajoittuu kolmelle neljälle viikolle syyskuun alusta lukien.

No milloinkas se mahtaisi tänä syksynä olla heleimmillään?

”Savolaisittain voisi sanoa, että syyskuun 15. päivä kello 16. Tai sitten ei”, sanoo professori ja nauraa perään.

Ruskan ajoittumisen kaltainen kysymys kuuluu perustutkimukseen, jollaiselle ei kuulemma ole aina helppo saada rahoitusta.

Täsmällisiä ennustemalleja odotellessa joudumme siis hankkimaan tiedon lehtiloiston saapumisesta epätieteelliselläja hetkeen kiinnittyvällä menetelmällä – omin silmin.