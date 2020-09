KUUKAUTINEN: ”Hyvää päivää, ministeri Krista Kiuru!”

MINISTERI KIURU: ”Päivää, ja siinä missä voimme sanoa hyvää päivää, niin tämä tilanne, jossa me nyt olemme, on siltä osin haastava, että joudumme toteamaan olennaisimpana kysymyksenä sen, että olemme nyt tilanteessa, jossa joudumme varautumaan, kaikilta osin, siihen, että yhdessä eri viranomaisten kanssa, ja ottaen huomioon erityisesti ikääntyneen väestön riskiryhmien osalta mutta myös sellaisten perussairaiden osalta, joilla on alttiiksi tekeviä tekijöitä, otamme käyttöön ja olemme jo ottaneetkin käyttöön toimia, jotka sitten tukevat tätä tilannekuvaa.”