Matti Vanhanen on ollut Suomen pääministerinä tasan seitsemän vuotta. Sinä aikana hän on muuttanut mieltään ainakin yhdessätoista asiassa. Juttu julkaistiin alun perin Kuukausiliitteessä kesäkuussa 2010.

1.Ydinvoima

Matti Vanhanen on aina vastustanut ydinvoimaa. Hän ennätti elää 54:n ja puolen vuoden ikäiseksi ennen kuin hänen luja kantansa murtui. Se tapahtui torstaina 6. toukokuuta 2010 hieman kello 13:n jälkeen.

Suomen hallitus oli koolla Valtioneuvoston linnassa. Paikalla oli pääministeri Matti Vanhanen ja kuusitoista muuta ministeriä. Elinkeinoministeriö ehdotti kahden ydinvoimaluvan myöntämistä.

Ensimmäiseksi päätettiin luvan myöntämisestä Teollisuuden Voiman voimalalle Olkiluotoon. Vanhanen antoi aluksi puheenvuoron työministeri Anni Sinnemäelle, joka ehdotti oikeusministeri

Tuija Braxin kannattamana, ettei lupaa myönnettäisi. Äänin 15-2 lupa kuitenkin myönnettiin. Vanhanen äänesti elämänsä ensimmäisen kerran ydinvoiman puolesta.

Hetken kuluttua äänestettiin Fennovoiman voimalan luvasta, ja se hyväksyttiin äänin 14-2. Vastaan äänestivät taas vihreät ministerit. Yhden kannattajan katoaminen johtui siitä, että ulkoministeri Alexander Stubb (kok) joutui poistumaan.

Matti Vanhanen johti päätöksentekoa tyynesti ja vähäeleisesti. Ei yhtään ylimääräistä sanaa tai ilmettä. Tällä kerralla pääministeri muisti myös ministeriensä nimet.

Joskus - tosin harvoin - hänen käy niin, että pitää antaa muistille hetki palauttaa nimi mieleen. Silloin ministerin tehtävä on odottaa kohteliaasti. Hän tietää, että kyllä se nimi löytyy Vanhasen muistista viimeistään siinä vaiheessa, kun pääministeri nostaa rillit otsalleen ja hieroo peukalolla silmäkulmia. Sanaton viesti kertoo, että pääministeri on väsynyt, hyvin väsynyt. Tänä keväänä lasit ovat olleet monta kertaa otsalla.

Vanhasen keho odottaa jo kesää ja vapautta. Pääministerikausi päättyy 24. kesäkuuta 2010, jolloin hänen hallituksensa saa aamupäivällä eron ja tasavallan presidentti Tarja Halonen nimittää uuden hallituksen.

Takana on tasan seitsemän vuotta, 2559 päivää, pääministerinä.

On paljon nuoria, joille pääministeri on yhtä kuin Vanhanen. Heille tiedoksi, että kesällä 2003 pääministerinä käväisi Anneli Jäätteenmäki ja häntä ennen kahdeksan vuotta virkaa hoiti demarien Paavo Lipponen. Matti Vanhanen sijoittuu kaikkien aikojen pääministeritilastossa kolmanneksi Kalevi Sorsan ja Lipposen jälkeen.

Näin pitkä valtakausi jättää ihmisen sieluun vamman. Pahoja paikkoja on usein, mutta vaikeinta on silloin, kun joutuu luopumaan vanhasta mielipiteestään ja ottamaan uuden kannan. Sitä kutsutaan ilkeästi takin kääntämiseksi.

Tässä kirjoituksessa käsitellään niitä asioita, joissa Vanhanen on joutunut kääntämään takkinsa. Tarkoitus ei ole ilkeillä, vaan avata politiikan maailmaa: hienojen aatteiden ja ankean arjen välistä ikuista ristiriitaa.

Tämä idealismin ja realismin törmäys näkyy Matti Vanhasen suhtautumisessa ydinvoimaan. Hän lähti 1970-luvun alussa koulupoikana keskustanuorten toimintaan. Puoluevalintaan vaikutti varmasti veren perintö. Hänen isänsä Tatu Vanhanen oli ollut keskustan toiminnassa mukana, ja Matti Taneli Vanhanen oli saanut nimensäkin Urho Kekkosen poikien mukaan.

Luontoharrastajaa viehätti varmasti myös keskustanuorten ekologisuus. 1970-luvun alkuvuosina ei ollut vielä sellaista vihreää liikettä, jonka Vanhasen ikätoverit Heidi Hautala, Pekka Haavisto ja kumppanit myöhemmin perustivat.

Tiedä sitten, olisiko Vanhanen liittynyt vihreisiin. Mutta 1980-luvun alusta näihin päiviin asti hän oli hyvässä yhteistyössä vihreiden kanssa.

Heitä yhdisti ydinvoiman vastainen liike, johon Vanhanen liittyi ensimmäisten joukossa jo 1970-luvun lopulla. Tuskin kukaan toinen keskustalainen on tehnyt yhtä paljon propagandatyötä ydinvoimaa vastaan: satoja lehtikirjoituksia, esitelmiä ja muistioita. Salkusta löytyi aina nippu kalvoja, joiden avulla hän pystyi todistamaan, ettei ydinvoimaa pidä rakentaa yhtään lisää.

Kun Vanhasesta tuli kansanedustaja 1991, oli luonnollista, että hän jatkoi yhteistyötä vanhojen kaveriensa kanssa. Heidi Hautalan ja Matti Vanhasen ympärille perustettiin vastustajaverkosto, jonka näkyvin hahmo oli Vanhanen.

Hän käännytti keskustan ryhmässä monia epävarmoja äänestämään ydinvoimaa vastaan, ja niin eduskunta syksyllä 1993 niukasti kaatoi viidennen ydinvoimalan perustamisen.

Keväällä 2002 käytiin uusintaottelu, jonka ydinvoiman vastustajat niukasti hävisivät, ja niin viides ydinvoimala päätettiin rakentaa.

Ratkaisevat äänet siirtyivät keskustasta. Muutamat keskustalaiset, joukossa myös puheenjohtaja Esko Aho, siirtyivät tukemaan Paavo Lipposen sinipunahallituksen ydinvoimaesitystä. He saivat palkinnoksi läpi niin sanotun risupaketin, tukea kotimaisen energian tuotantoon.

Vanhasta ei risupaketti vakuuttanut. Hän äänesti silloinkin voimalalupaa vastaan. Vaikutti siltä, ettei hän koskaan voisi luopua nuoruutensa aatteen kulmakivestä.

Mikä sitten käänsi Vanhasen tänä keväänä ydinvoiman kannalle?

Ehkä se kävi kuin varkain. Vanhanen sai - ainakin omasta mielestään - ensimmäisen pääministerikautensa lopulla suuren voiton. Euroopan unioni päätti vähentää EU:n päästöjä viidenneksellä vuoteen 2020 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite on määrä toteuttaa lisäämällä uusiutuvaa energiaa ja tehostamalla energian käyttöä.

Kolmen vuoden valmistelun jälkeen hallitus päätti tänä keväänä, että uusiutuvalla energialla tuotetaan 38 terawattituntia ja uudella ydinvoimalla 24 terawattituntia päästötöntä energiaa. Päätös on ylivoimaisesti suurin energiaratkaisu Suomen historiassa. Määrä on yhteensä viidennes kaikesta Suomesta käytettävästä energiasta.

Päätös oli niin sanottu lehmänkauppa: Keskusta ja maaseutu saivat uusiutuvan energian rahat. Kokoomus ja teollisuus saivat ydinvoiman.

Ei se silti ollut helppo ratkaisu. Vanhanen on ehkä yhä sydäntänsä myöten ydinvoimaa vastaan. Mutta minkäs teet. Sellaista on politiikka.

Vanhanen perusteli blogissaan pakettia näin: ”Se lisää omavaraisuuttamme ja pitää rahan kotimaassa, se luo maahan luottamuksen siitä, että energia riittää ja ratkaisut tulevat luomaan koko Suomessa - erityisesti maaseudulla, jossa energia kasvaa - työtä ja toimeentuloa. Kaiken muun päälle päätös on Kekkosen ajan jälkeisen Suomen suurin aluepoliittinen päätös.”

Kokeneena poliitikkona Vanhanen tietää, mikä merkitys keskustaväelle on sanoilla omavaraisuus, maaseutu, työ, toimeentulo ja aluepolitiikka. Puhumattakaan nimestä Kekkonen.

Tuon nimen mainitseminen vähän kalskahtaa, mutta ei se väärää historiankirjoitusta ole. Kekkonen oli aikoinaan päättämässä neljän ensimmäisen ydinvoimalan perustamisesta. Ydinvoima taisi olla ainoa asia, jota nuori Vanhanen ei voinut Kekkosen politiikassa hyväksyä. Nyt hän on tässäkin tullut mestarinsa linjalle.

2. Euro

Matti Vanhanen on ollut yhdeksäntoista vuotta kansanedustajana ja äänestänyt eduskunnassa tuhansia kertoja. On kuitenkin muutamia äänestyksiä, jotka pysyvät hänen mielessään aina.

Keskiviikkoiltana 12. toukokuuta 2010 kello 22 eduskunta päätti myöntää 1,6 miljardin euron lainan Kreikan valtiolle. Suomen valtio ei ikinä aikaisemmin ole antanut toiselle euromaalle suoraa lainaa. Tuskin kukaan pystyi edes kuvittelemaan, että joskus pitäisi tehdä tällainen päätös.

”Kreikan lainapaketti ei ole kenellekään herkkua, mutta sen hyväksyminen on pienempi riski kuin Kreikan päästäminen kaaokseen. Nyt yritämme lainalla padota Kreikan ongelmat Kreikkaan, johon ne kuuluvatkin”, Vanhanen perusteli.

Pääministeri ja valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok) olivat jo sitoneet eduskunnan kädet. He olivat antaneet lainalupauksen euromaiden neuvotteluissa, jotka olivat huipentuneet koko edellisen viikonvaihteen kestäneessä operaatiossa Kreikan - ja euron - pelastamiseksi.

Perussuomalaisten Timo Soini ja vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki olivat alusta alkaen lainan myöntämistä vastaan, ja lopulta myös Sdp:n eduskuntaryhmä kääntyi lainan vastustajaksi.

Eduskunnan kovimpia väittelyitä kävivätkin Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eero Heinäluoma ja hallituksen Vanhanen ja Katainen.

Heinäluoma moitti lainaehtoja liian löysiksi ja syytti Vanhasta sinisilmäiseksi Kreikkaa kohtaan.

”Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, miten valtiovarainministeri Heinäluoma olisi asettanut ehdot Kreikalle nyt asetettuja kovemmiksi”, Vanhanen sivalsi. Se oli muistutus menneestä. Heinäluoma oli Vanhasen ensimmäisen hallituksen valtiovarainministeri ja mukana euron sisäpiirin kokouksissa syksystä 2005 kevääseen 2007 eli siihen asti, kun hallitus vaihtui ja Sdp jäi oppositioon.

Eurohan oli demarien suuri projekti. Liittymistä ehdotti Paavo Lipposen (sd) sinipunahallitus.

Eduskunta päätti liittymisestä euroon 17. huhtikuuta 1998. Keskusta ja Vanhanen äänestivät vastaan. Keskusta olisi halunnut järjestää Suomessa euroon liittymisestä kansanäänestyksen ja vaati ehtonaan, että myös Ruotsi liittyisi jäseneksi - hyvin tietäen, ettei Ruotsi halunnut sitä.

Viisi vuotta myöhemmin Ruotsin hallituksen kanta muuttui ja Ruotsin demaripääministeri Göran Persson pyysi Vanhasta propagandamatkalle ennen syksyn 2003 eurokansanäänestystä.

Puhepyyntö oli hieman kiusallinen. Vanhanen oli sentään vastustanut Suomen liittymistä, eikä hän edes osannut kunnolla ruotsia. Vanhanen ei kuitenkaan kehdannut kieltäytyä, vaan meni Tukholmaan ylistämään Suomen hyviä kokemuksia eurosta ja maanittelemaan ruotsalaisia.

Vetoomuksesta huolimatta euro kaatui kansanäänestyksessä.

Tukholman-matka jäi Vanhasen viimeiseksi puheeksi kansanäänestysten puolesta. Sen jälkeen hän on tylysti torjunut vihreiden ja vasemmistoliiton kansanäänestysvaatimukset muun muassa EU:n perustuslaista ja ydinvoimasta.

Sitä vastoin Vanhasesta on tullut täysiverinen kabinettipoliitikko, joka on tänä keväänä vienyt Suomen unionin ydinryhmään.

Suomi alkoi pyrkiä sisäpiiriin viime vuonna, kun unionissa ryhdyttiin neuvottelemaan EU:n johtopaikoista. Vanhanen oli neuvotteluissa kaksoisroolissa. Hän oli sekä Suomen hallituksen että Euroopan liberaalipuolueen pääneuvottelija.

Hän yritti saada puoluetoverilleen Olli Rehnille mahdollisimman vahvan aseman uudessa komissiossa. Rehniä tarjottiin aluksi unionin ulkoministeriksi. Siihen tehtävään hän oli pätevöitynyt unionin laajentumiskomissaarina.

Rehnistä ei tullut ulkoministeriä. Sen sijaan hänet nimitettiin talouskomissaariksi. Nimitys oli voitto paitsi Rehnille myös Suomelle. Talouskomissaariksi ei olisi valittu suomalaista, ellei Suomi olisi alusta alkaen kuulunut euromaihin.

Syksyllä ei kukaan osannut arvata, kuinka vaikutusvaltainen Olli Rehnistä pian tulisi.

Rehn on johtanut Kreikan lainapaketin valmistelua ja myöhemmin euron pelastusoperaatiota. Voi olla, että viime kuukausien aikana Rehn on käyttänyt suurempaa valtaa kuin kukaan toinen suomalainen maailmanhistoriassa.

Seuraavaksi kaavaillaan, että komissio saa oikeuden ryhtyä valvomaan jäsenmaiden budjetteja. Suomen hallitus ilmoitti heti, että se sopii. Miten muuten voisi ollakaan? Vanhasen ja Kataisen pitää tukea Rehniä, sillä jos Suomi ei tukisi omaa miestä, tuskin tukea tulisi muualtakaan.

3. Euroopan Unioni

Matti Vanhanen pääsi vasta kolmannella yrityksellä kansanedustajaksi. Tämä tapahtui talvella 1991. Hän oli yksi niistä, jotka hyötyivät keskustan ”veret seisauttavasta” vaalivoitosta. Kiitollinen hän saa olla myös Paavo Väyryselle, sillä Uudenmaan äänikuningas veti Vanhasen perässään eduskuntaan.

Vaalien alla ehdokkailta kysyttiin kantaa Suomen mahdolliseen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Kysymys oli Vanhaselle helppo. Hän ilmoitti vastustavansa tiukasti jäsenyyttä ja sillä siisti.

Vastustavan kannan perusteet löytyivät jo Vanhasen nuoruudesta. Hän oli nuorena miehenä omaksunut Urho Kekkosen varovaisen puolueettomuuspolitiikan. Kekkoslaisittain ajatellen tuntui aivan mahdottomalta, että Suomi voisi joskus olla ”ylikansallisen” länsiunionin jäsen. Pitää muistaa, että Neuvostoliitto oli vielä olemassa, se hajosi vasta seuraavana syksynä.

Vanhanen piti lupauksensa ja äänesti jäsenyyshakemusta vastaan maaliskuussa 1992. Näin hän teki siitä huolimatta, että puolueveljet ja ystävät pääministeri Esko Aho ja ulkoministeri Paavo Väyrynen suosittelivat jäsenyyden hakemista.

Poliitikoksi kypsyminen on jatkuvaa kamppailua idealismin ja realismin välillä. Euroopan unioniin liittyminen hyväksyttiin syksyllä 1994 eduskunnassa, ja tällä kerralla Vanhanen äänesti jäsenyyden puolesta. Se oli hänelle vaikea päätös, sillä keskustassa niin johto kuin kannattajat olivat asiasta jyrkästi eri mieltä. Jäsenyyden puolesta lobbasi Esko Aho ja vastaan Paavo Väyrynen.

Vanhanen on myöhemmin todennut, että vuoden 1995 vaaleissa hän joutui vaihtamaan äänestäjänsä. Entiset äänestäjät kaikkosivat, mutta onneksi tuli uusia tilalle sen verran, että jatkopaikka heltisi.

Takinkääntö koitui Vanhaselle muutenkin eduksi. Hänen oli pakko ryhtyä perehtymään Euroopan unioniin. Seuraavien kahdeksan oppositiovuoden aikana Vanhasesta tuli keskustan eduskuntaryhmän EU-spesialisti.

”Olin jo ennen pääministeriksi valintaa ollut EU-ministerivaliokunnassa ja huomannut, ettei minun tarvinnut hävetä osaamistani, sillä olin kymmenkunta vuotta eduskunnassa keskittynyt EU-asioihin. Se madalsi sitä liikkuvaan junaan hyppäämistä”, Vanhanen arvioi myöhemmin.

Kesällä 2003 hänestä tulikin pääministeri ja saman tien Suomen korkein edustaja EU:n päätöksenteossa.

Pääministerikautensa alussa Vanhanen myönsi suoraan, ettei hänellä ollut ”erityisen vahvaa Eurooppa-henkeä”. Hän kuvasi omaa suhtautumistaan unioniin käytännönläheiseksi: unioni oli ennen kaikkea väline tavoitteiden saavuttamiseksi, ei juhlava arvo tai ideologia.

”Tämä pohjoinen on oma tapauksensa Euroopassa, eikä meidän kannata yrittää irrota mihinkään siitä tosiasiasta. Metsien ja järvien, valoisan ja pimeän keskellä eläminen on jättänyt meihin jälkensä. Olemme tämmöisiä vakavamielisiä luterilaisia, joilla on yllättävän paljon yhteistä myös Venäjän kansojen kanssa. Tämä tietty melankolia”, Vanhanen sanoi tammikuussa 2004.

Eurooppa-henkiset piirit kavahtivat uuden pääministerin puheita. Ex-pääministeri Paavo Lipponen epäili, että Vanhasen hallitus harjoittaisi reunavaltiopolitiikkaa EU:ssa - Lipponen oli itse pyrkinyt koko ajan unionin ytimeen.

Myöhemmin kritiikki vaimeni, ja viimeistään onnistunut kausi EU:n puheenjohtajana teki Vanhasesta arvostetun Eurooppa-poliitikon. Hän johti unionia loppuvuoden 2006.

Vanhanen arvioi, että ”lähes koko työ oli silloin yhtä EU:ta, ehkä 80 prosenttia kapasiteetista meni puheenjohtajuuden hoitamiseen”.

Puheenjohtajana Vanhanen sai itsevarmuutta esiintymiseensä ja oppi, miten unionissa pitää vaikuttaa. Kansallismieli laimeni, ja pääministeriin tarttui annos sitä vahvaa Eurooppa-henkeä, jota hän oli aikaisemmin niin vieroksunut.

Entinen EU-jäsenyyden vastustaja kavahti Timo Soinia ja kumppaneita.

”Epä-älyllinen kritiikki trivialisoi EU-pohdintaa”, Vanhanen moitti kriitikoita ja vakuutti, että ”Suomen pitää pysyä EU:n valtavirrassa”. Marginaaleista ei kuulemma vaikuteta.

Nyt Vanhanen kuuluu jo unionin kokeneimpaan kaartiin. Vain Luxemburgin pääministeri Jean-Claude Juncker on ollut Vanhasta kauemmin maansa pääministerinä. Hän tuntee kaikki unionin johtajat, ja he tuntevat hänet.

4. Viina

Pääministerikautensa alussa Matti Vanhanen sai vieraakseen Venäjän pääministerin

Mihail Kasjanovin ja tämän puolison Irina Kasjanovan. Arvovieraille päätettiin tarjota illallinen Vanhasen kodissa Nurmijärvellä marraskuun lopulla 2003.

Illallisen ansiosta Vanhanen ylitti ensimmäisen kerran New York Timesin tunnetusti korkean uutiskynnyksen. Uutistoimisto Reutersin välittämässä haastattelussa hän kertoi, että ”en halua antaa lapsilleni sellaista esimerkkiä, että alkoholin käyttö kuuluu osaksi ateriaa”.

Vanhanen on aina ollut ehdoton raittiusmies. Niinpä aterialla tarjottiin venäläisille vieraille vain vettä ja mehua.

Se jäi ainoaksi kuivaksi edustuspäivälliseksi. Vanhanen siirsi edustamisen virka-asuntoonsa Kesärantaan, Königstedtin kartanoon, Säätytaloon tai muihin valtion tiloihin, joissa on kansainvälisen käytännön mukaan tarjolla ruuan kanssa viiniä.

Vielä vaikeampi paikka taisi uudelle pääministerille tulla keväällä 2004. Viro oli silloin liittymässä EU:n jäseneksi, ja virkamiehet arvioivat, että Viron alhaiset hinnat houkuttelisivat ihmiset tuomaan viinaa Suomeen. Se merkitsi valtiolle tuntuvaa verotulojen menetystä.

Vanhanen joutui laskemaan viinan hintaa neljänneksellä.

Viinan myynti kasvoi, mutta ei valtion taloudenpito ole yksinkertaista. Viinan kulutus kasvoi, ja siitähän seurasi viinakuolemia ja -sairauksia. Myöhemmin Vanhanen on joutunut nostamaan monta kertaa viinan hintaa, joka on nykyisin melkein yhtä kallista kuin ennen Viron EU-jäsenyyttä.

5. Presidentti

Kaksi korkeaa valtiollista instituutiota - tasavallan presidentti ja pääministeri - tapasivat marraskuun viimeisenä päivänä viime vuonna. Tarja Halosen ja Matti Vanhasen keskustelun aiheena oli Suomen edustus EU:n huippukokouksissa.

Siihen asti oli noudatettu presidentti Martti Ahtisaaren ja pääministeri Paavo Lipposen noudattamaa käytäntöä, jonka mukaan pääministeri osallistuu huippukokouksiin aina ja presidentti tulee mukaan, jos hän haluaa. Huippukokousten illallisilla Suomella oli kaksi lautasta.

Haloselle jäi keskustelusta se käsitys, että vanha käytäntö jatkuu. Hän yllättyikin täydellisesti, kun kuuli seuraavana päivänä pääministerin kertovan radiossa, että vastedes huippukokouksissa Suomea edustaa vain pääministeri.

Halonen suuttui.

”Olin pettynyt. Minulla oli toisenlainen käsitys”, Halonen tunnusti puoli vuotta myöhemmin 11. toukokuuta, kun hän jätti lausuman hallituksen perustuslakiuudistukseen.

Halosen ja Vanhasen keskinäiset suhteet ovat seitsemässä vuodessa muuttuneet täysin. Kun Vanhasesta tuli pääministeri, hallituksen sisäpiirissä huomattiin, että presidentti ja pääministeri tulivat erinomaisesti toimeen. Se oli varsinkin virkamiehille suuri helpotus. Lipposen ja Halosen välillä oli koko ajan ollut selvä jännite.

”Hän [Lipponen] oli pääministerinä kahdeksan vuotta. Kokemuksen kasvaessa hänestä tuli entistä itsetietoisempi ja jossain määrin omahyväisempi. Hän osasi ja tahtoi”, Halonen myöhemmin kuvasi yhteistyötä Lipposen kanssa.

Pääministerikauden alussa Vanhasta ei voinut pahalla tahdollakaan moittia omahyväiseksi tai itsetietoiseksi. Halonen ja Vanhanen selvisivät suhteiden kärsimättä jopa presidentinvaaleista.

Välit alkoivat kiristyä Vanhasen toisella pääministerikaudella. EU-politiikasta ei vallinnut enää yhtä hyvä yhteisymmärrys kuin aikaisemmin. Halonen joutui monta kertaa toteamaan, että pääministeri ja hallitus määrittelivät kantansa ja lähettivät ne vain tiedoksi Mäntyniemeen.

Epäluulo lisääntyi, kun selvisi, että hallitus ryhtyi - vastoin presidentin tahtoa - valmistelemaan esitystä presidentin valtaoikeuksien vähentämisestä. Halonen otti hankkeen henkilökohtaisesti, vaikka hallitus vakuutti, että vallan leikkaaminen koskisi vasta Halosen seuraajaa.

Tässäkin asiassa Vanhasen kanta on muuttunut. Vielä presidenttiehdokkaana Vanhaselle kävi hyvin, että presidentti edusti Suomea huippukokouksissa ja muutenkin osallistui EU-politiikkaan. Viime aikoina hän on tullut sille kannalle, ettei presidenttiä EU-asioissa tarvita.

Ehkä kannanmuutokseen on vaikuttanut myös turhautuminen presidentti-instituutioon.

”Neljä vuotta sitten olin pyrkimässä tosissani presidentin tehtävään. Se vaikutti erittäin kiinnostavalta. Nyt voin sanoa sen, että kun olen sen ehdokkuuden kerran kokenut, ei ole kiinnostusta tehtävään”, Vanhanen muisteli viime syksynä.

6. Avioliitto

Keskustan puoluetoimistossa pidettiin kokousta maaliskuun loppupuolella 2005. Pohdittiin tulevia presidentinvaaleja, joihin Matti Vanhanen oli lupautunut ehdokkaaksi. Tosin ehdokkuutta ei ollut vielä julkistettu.

Keskustelun alussa esiteltiin mielipidemittauksia, jotka näyttivät Vanhaselle loistavia lukuja. Hän oli ylivoimaisesti Suomen suosituin poliitikko. Kansalaiset arvostivat hänen asiantuntemustaan, ja myös hänen persoonastaan pidettiin.

Hänet tunnettiin nuhteettomuuden perikuvana, kunnollinen kahden lapsen isä ja hartiapankkirakentaja Nurmijärven Lepsämän kylältä.

Vanhanen oli paikalla ja kuunteli tyynen näköisenä kehuja. Kampanjan suunnittelijat toivoivat, että rouva Merja Vanhanen ja perheen lapset saataisiin mukaan presidentinvaalikampanjaan.

Toive esitettiin hyvin hienotunteisesti. Tiedossa oli, että Vanhaset olivat siihen asti kieltäytyneet yhteishaastatteluista ja muista esiintymisistä. Merja Vanhanen piti muutenkin matalaa profiilia ja esiintyi edustustilaisuuksissa juuri sen verran kuin oli pakko.

Palaverissa Matti Vanhanen toisti kantansa, ettei perhe tule mukaan vaalikampanjaan.

Loppukevennyksenä joku heitti, että Matti tarvitsisi lisää särmää. Lehdet kaipaavat joskus pientä sensaatiotakin.

Tähän Vanhanen tokaisi, että eiköhän sitä vielä minustakin löydy.

Kaikki nauroivat. Se oli tyypillistä Vanhasen kuivaa huumoria hänen omasta harmaudestaan.

Pari viikkoa myöhemmin valkeni, mitä Vanhanen oli tarkoittanut. Lentoemäntä Merja Vanhanen lähetti 6. huhtikuuta 2005 Suomen Tietotoimistolle lyhyen faksin:

”En ole puolisoni pääministeri Matti Vanhasen kanssa esitellyt yksityiselämäämme julkisuudessa, mutta nyt katson aiheelliseksi kertoa seuraavaa: olen toukokuun loppuun mennessä muuttamassa omaan asuntoon Klaukkalaan. Samalla alkaa asumusero. Lapsemme pysyvät kirjoilla Katajamäessä. Ratkaisu on kypsynyt vähitellen, eikä siihen liity mitään erityistä kerrottavaa. En tule asiaa tämän enempää julkisuudessa käsittelemään.”

Se oli uutispommi, joka yllätti median lisäksi myös perheen ystävät.

Ehkä sen takia Merja Vanhanen myönsi Helsingin Sanomille sittenkin haastattelun.

”Miten minä sen sanoisin? Meitä on moitittu harmaaksi pariksi, niin tämä on sellainen harmaa ero. Ei mitään ihmeellistä, mutta niin kuin tiedät, millaista harmaa on, kun olet avioliitossa etkä enää ihan nuori teinipoika”, Merja Vanhanen kertoi hieman arvoituksellisesti toimittaja Arto Astikaiselle.

Matti Vanhanen piti avioerosta tiedotustilaisuuden. Siellä häneltä kysyttiin, mitä vaikutuksia erolla voisi olla?

”En ainakaan itse koe, että sillä kovin paljon seurauksia olisi. Viimeiset pari kuukautta aihe on tietysti mietityttänyt ja painanut niin kuin tällaiset aiheet aina painavat mieltä. Mutta vähitellen se vaihe on ohitse, ja ei ole suurempaa vaikutusta”, Vanhanen ennusti.

Hän oli täysin väärässä: seuraukset olivat valtavat, ja avioero mullisti hänen julkisuuskuvansa.

7. Yksityisasia

Kuten tiedetään, sattumalla on suuri osuus kahden ihmisen suhteen syntymisessä. Matti Vanhanen putosi vastoin odotuksiaan presidentinvaalien toiselta kierrokselta vuoden 2006 alussa. Hän oli valmistautunut kolmen viikon ankaraan kampanjaan, ja putoaminen antoi hänelle luppoaikaa.

Vaalien toista kierrosta edeltävänä lauantaina Vanhanen oli aikansa kuluksi netissä Suomi24-palstalla ja huomasi siellä kiinnostavan seuranhakuilmoituksen. Nimimerkki Carpe diem (Tartu hetkeen) haki seuraa.

Vanhanen keksi itselleen nimimerkin Abson ja vastasi. Se oli menoa. Harmiton kahden aikuisen vapaan ihmisen viestinvaihto johti yhdeksän kuukautta kestäneeseen suhteeseen, jota yritettiin aluksi salata.

Se ei onnistunut, sillä Seitsemän päivää -lehti onki tarkat tiedot pääministerin ja espoolaisen yksinhuoltajaäidin Susan Kurosen suhteesta.

Kuronen antoi marraskuussa muutaman lehtihaastattelun, ja niiden jälkeen suhde päättyi Vanhasen aloitteesta.

Sydämistynyt Kuronen kertoi suhteen päättymisestä lehtihaastatteluissa ja julkaisi parin kuukauden päästä kirjan Pääministerin morsian.

Vanhanen oli siihen saakka - tapansa mukaan - kieltäytynyt kommentoimasta suhdetta, mutta kirja oli hänelle liikaa. Pääministeri nosti oikeusjutun Kurosta, nykyistä Susan Ruususta, ja kirjan kustantajaa vastaan yksityiselämänsä loukkaamisesta.

Oikeutta on käyty jo kolme vuotta. Käräjäoikeudessa syyte kaatui. Vanhanen ja syyttäjä valittivat hovioikeuteen, joka antoi Ruususelle ja kustantajalle tuomion. Tuomitut valittivat siitä, ja korkein oikeus on puoli vuotta käsitellyt valitusta. Päätös lienee tulossa lähikuukausina.

Vanhasen avioerosta ja naissuhteista on todennäköisesti kirjoitettu yhtä paljon kuin yhteensä kaikista muista 60 000 avioerosta, jotka on otettu kuluneiden viiden vuoden aikana.

Seitsemän päivää -lehti on raportoinut Vanhasen yksityiselämästä melkein viikoittain. Onkohan hänen nimellään ja naamallaan on myyty lehtiä enemmän kuin Matti Nykäsen?

Useimmat Vanhaseen yhdistetyt naiset eivät ole olleet tunnettuja julkisuudesta. Pian avioeronsa jälkeen Vanhanen kysyi, voisiko puolituttu parturi lähteä elokuviin. Nainen kieltäytyi, mutta pyyntö vuoti jostakin lehdistöön. Toinen nainen kertoi - nimimerkin takana - Vanhasen kulkeneen autotallin kautta tapaamaan häntä. Kolmas nainen, keskustan kuntavaaliehdokas, paljasti Vanhasen lähettäneen hänelle hilpeitä tekstiviestejä.

Eduskuntavaalien alla Vanhanen ja silloinen vihreiden, nykyinen kokoomuksen kansanedustaja Merikukka Forsius viettivät aikaa yhdessä. Näyttävä pariskunta keräsi huomiota ja veti yhteiseen vaalitilaisuuteensa paljon yleisöä ja mediaa.

Hetken näytti siltä, että yksityiselämän kohu Vanhasen ympärillä rauhoittuisi, kun Vanhanen kihlautui vuosi sitten Sirkka Mertalan kanssa. Julkisuudessa hyvin pärjännyt Mertala otti topakasti roolin pääministerin kumppanina. Hän osallistui virallisiin tilaisuuksiin, muun muassa itsenäisyyspäivän vastaanottoihin ja kansainvälisiin tapaamisiin.

Mertala ei ole viime viikkoina esiintynyt pääministerin rinnalla. Tämä on aiheuttanut spekulaatioita pariskunnan suhteesta.

Toukokuun kolmannella viikolla suhde oli lähes joka päivä joko Iltalehden tai Ilta-Sanomien kannessa tai lööpissä.

”Keskustelua käyvät iltapäivälehdet keskenään. Muuta en tästä sano”, Vanhanen kommentoi Suomen Tietotoimistolle.

Kommentti on tyypillistä Vanhasta.

”Yksityisasia”, on ollut hänen vakiovastauksensa uteluihin perhe- ja suhdeasioista seitsemän vuoden ajan. Kaksi ensimmäistä vuotta se riitti hyvin medialla, mutta sen jälkeen Vanhasen yksityiselämästä on kirjoitettu runsaasti.

Varmaa tietoa on kuitenkin vähän. Lähes kaikki kerrottu perustuu muiden ihmisten - joko nimellä tai nimettöminä - antamiin tietoihin.

8. Punamulta

Suomen keskustalla oli kova hätä juhannuksen alla 2003. Sdp oli tehnyt päätöksen, ettei se suostu jatkamaan Anneli Jäätteenmäen johtamassa hallituksessa sen jälkeen, kun oli paljastunut, että Jäätteenmäki oli hankkinut viekkaudella presidentti Tarja Halosen erityisavustajalta Martti Manniselta salaisia Irak-asiakirjoja. Jäätteenmäki oli käyttänyt niitä vaalitaistelussa demareita ja varsinkin pääministeri Paavo Lipposta vastaan.

Demarit kuitenkin viestittivät, että he olisivat valmiita jatkamaan jonkun muun keskustalaisen pääministerin johdolla.

Vaihtoehtoja oli kaksi: kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen ja puolustusministeri Matti Vanhanen. Pekkarisella oli enemmän ministerikokemusta, mutta hänet tiedettiin särmikkääksi. Vanhasella ei tätä vikaa ollut.

Tämän rehellisempää miestä meillä ei ole, vakuutti puoluesihteeri Eero Lankia tarjotessaan Vanhasta pääministeriehdokkaaksi.

Matti Vanhanen kelpasi Sdp:lle. Hän oli ollut luotettava ja rakentava keskustan pääneuvottelija Jäätteenmäen hallitusta koottaessa ja ollut sen jälkeen pari kuukautta puolustusministerinä.

Parhaiten Vanhasen tunsi puoluesihteeri Eero Heinäluoma. He olivat tutustuneet jo 1977 Varusmiesliitossa, jota he olivat johtaneet yhdessä.

Vanhasen puolesta puhui sekin, että hänet tunnettiin vakaumuksellisena punamultamiehenä. Demarit uskoivat, että hän olisi mieluummin yhteistyössä Sdp:n kuin kokoomuksen kanssa.

Vanhanen osoittautui maineensa veroiseksi.

Hän piti punamultahallitusta koossa neljä vuotta. ”Punamultahallitus oli rakennettu kompromissi kompromissin päälle: yksi asia demareille, toinen asia keskustalle. Siitä syntyi tasapaino. Kun pelisääntöjä noudatettiin, se toimi hyvin ja tuotti tuloksia”, Vanhanen on arvioinut.

Yhteistyö oli sujunut niin hyvin, että molemmat hallituspuolueet halusivat jatkaa punamultahallituksessa 2007 eduskuntavaalien jälkeen.

Vaaleja pidettiin välivaaleina, joissa ainoa mielenkiintoinen asia piti olla se, tuleeko toisen punamultahallituksen pääministeri toverillisessa kilvoittelussa Vanhasesta vai Heinäluomasta.

Vaalitulos yllätti punamullan rakentajat. Keskusta kärsi pienen tappion ja säilytti asemansa suurimpana puolueena. Sdp:lle tuli rökäletappio, ja se jäi kolmanneksi kokoomuksen jälkeen.

Vaalien jälkeen Vanhanen sai suurimman puolueen puheenjohtajana valita, aloittaako hallitusneuvottelut kokoomuksen vai demarien kanssa.

Empimättä hetkeäkään Vanhanen valitsi kokoomuksen. Näin punamultamiehestä tuli porvarihallituksen pääministeri.

”Matti Vanhanen on pitänyt pienempiä ja suurempia poliittisia ristiriitoja järkevissä mittasuhteissa, ja hänen pyrkimyksensä on ollut koota joukkoja ja sovitella mielipiteitä”, kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen arvioi tänä keväänä.

9. Valtionvelka

Matti Vanhasen toinen hallitus teki toisen budjettinsa mukavissa tunnelmissa elokuussa 2008. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen saattoi neuvottelujen alussa kertoa ilouutisen: valtionvelkaa oli 54 miljardia euroa. Se oli vähiten sitten 1990-luvun lamavuosien.

Vanhasen ensimmäisen ja toisen hallituksen aikana velkaa oli pystytty lyhentämään kahdeksan miljardia euroa. Punamultakausi oli vahvan talouskasvun aikaa, ja porvarihallituskin sai siitä nauttia pari vuotta. Hallitukset saattoivat tehdä monena vuonna harvinaisen triplan: yhtä aikaa verotusta kevennettiin, valtionvelkaa lyhennettiin ja sosiaaliturvaa parannettiin.

Talouskasvu pysähtyi syksyllä 2008. Se yllätti porvarihallituksen. Nyt velkaa on jo 68 miljardia euroa - kuusi miljardia enemmän kuin Vanhasen aloittaessa pääministerinä kesäkuussa 2003.

Velanlyhentäjästä on tullut velankasvattaja ja elvyttäjä. Vanhanen on vakuuttanut, ettei nyt toisteta talouspolitiikassa 1990-luvun virheitä. Silloinkin velkaa otettiin paljon, mutta sen lisäksi veroja korotettiin ja sosiaaliturvaa leikattiin.

Nyt verotus pidetään entisellä tasolla. Vanhasen hallitukset ovat keventäneet palkkaverotusta, ja se on hyödyttänyt hyvätuloisia. Muita veroja on nostettu ja laskettu.

Vanhasen ykkösen ensimmäisen budjetin jäljiltä kokonaisveroaste vuonna 2004 oli 43,5 prosenttia. Tänä vuonna veroasteen ennustetaan olevan 42,2 prosenttia ja ensi vuonna 43,1 prosenttia.

Yksi vero on poistettu. Vanhasen ensimmäinen hallitus poisti varallisuusveron. 30000 rikkainta ihmistä ei enää maksa omaisuuksistaan veroa. Se oli hinta siitä, että elinkeinoelämä suostui vielä kerran tekemään hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa tulopoliittisen sopimuksen, tupon. Vanhanenkin oli ensimmäisellä kaudellaan tupomiehiä ja ammattiyhdistysliikkeen suosiossa, mutta toisella kaudella hänen välinsä SAK:n kanssa ovat tärveltyneet.

10. Eläkeikä

Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen ja pääministeri Matti Vanhasen välit ovat mutkattomat, ja yhteydenpito tapahtuu pääasiassa puhelimella.

Helmikuun 20. päivänä viime vuonna Vanhanen soitti ja kertoi hiihtäneensä Rukan lumilla viikon. Hiihtämisen lomassa Vanhanen oli lukenut Talousneuvoston ikääntymisraporttia. Hän kertoi tulleensa siihen tulokseen, että vanhuuseläkkeen alaikärajaa pitää ryhtyä nostamaan.

Lama painoi päälle, ja jotain oli tehtävä.

Verojen korottaminen ei käynyt kokoomukselle. Menojen leikkaukset eivät sopineet keskustalle. Yhteisymmärrys löytyi eläkeiän nostamisesta.

Hallitus päätti myöhään illalla 24. helmikuuta 2009, että vanhuuseläkkeen alaikärajaa ryhdytään korottamaan 63 vuodesta 65 vuoteen.

Yllättävä takinkääntö hermostutti palkansaajajärjestöt. Ne olivat tottuneet vuosikymmeniä siihen, että suurista eläkeratkaisuista sovitaan työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Näin oli tehty neljä vuotta aikaisemmin, kun Vanhasen ykköshallitus oli laskenut alarajan 65 vuodesta 63 vuoteen ja antanut mahdollisuuden jatkaa töissä 68-vuotiaaksi.

SAK:n johdolla järjestöt katkaisivat yhteistyön hallituksen kanssa. Vanhasen oli peruttava suunnitelmansa. Eläkeriita siirrettiin työryhmiin, mutta sopua ei ole vuodessakaan syntynyt.

Aikaisemmin asiantuntijat arvioivat, että on kolme vaihtoehtoa talouden tasapainottamiseksi: joko korotetaan veroja, leikataan budjettia tai nostetaan eläkeiän alarajaa.

Vuoden päästä aloittavan uuden pääministerin ei tarvitse enää valita näin monesta vaihtoehdoista. Hänen on otettava käyttöön kaikki kolme.

11. Keskusta

Ministeri Mari Kiviniemi sai tiistai-iltana 22. joulukuuta 2009 pääministeriltä tekstiviestin. Joulutoivotusten lisäksi Matti Vanhanen kertoi viestissään, että hän seuraavana päivänä kertoo blogissaan ja Suomenmaa-lehdessä luopuvansa keskustan puheenjohtajuudesta kesän 2010 puoluekokouksessa. Hän ilmoitti myös olevansa valmis luopumaan pääministerin paikasta.

Tunnelma oli ollut odottava, mutta silti Vanhasen päätös yllätti. Syyksi Vanhanen kertoi tulossa olevan jalkaleikkauksen. Myöhemmin Vanhanen kertoi tehneensä ”kokonaisarvion”.

Mikä sitten on ”kokonaisarvio” Vanhasen onnistumisesta puheenjohtajana?

Vanhanen on pysynyt pääministerinä koko puheenjohtajakautensa. Siihen ei ole kukaan toinen poliitikko pystynyt.

Hän oli pääministeri tullessaan puheenjohtajaksi syksyllä 2003, ja pääministerinä hän myös luopuu puheenjohtajuudesta 12. kesäkuuta 2010.

Sen lisäksi hän pystyi säilyttämään pääministerin paikan eduskuntavaalien yli. Sekin oli hyvin harvinaista. Aikaisemmin vain Kalevi Sorsa ja Paavo Lipponen ovat siihen kyenneet.

Kun Vanhanen tuli pääministeriksi, ilkuttiin, että hän on ”sattumapääministeri” tai ”pätkäpääministeri”. Tähän hän antoi itsekin aihetta.

”Onneksi tämä on määräaikainen homma”, Vanhanen sanoi kautensa alussa 2003. ”Nämä ovat kertahommia, jotka on sillä kertaa hoidettava, kun ne kohdalle tulevat. Ne eivät ole elämäntehtäviä, eivätkä saa sellaisiksi muodostuakaan.”

Taas Vanhaselle kävi toisin kuin hän oli kaavaillut. Keväällä 2008 Vanhanen ilmoitti, että hän haluaisi jatkaa puheenjohtajana vuoden 2010 puoluekokouksen ja pääministerinä kolmannen kauden vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen.

Tästä Vanhanen joutui luopumaan. Luopumisen todelliset syyt taitaa tietää vain Vanhanen itse, ja hän on luvannut kertoa niistä myöhemmin.

Se tiedetään, että viime syksynä keskustan kuuluisa kenttäväki arvosteli Vanhasta. Kritiikki olisi saattanut olla vieläkin kovempaa, jos TV2 ei olisi lokakuussa esittänyt ohjelmaansa Vanhasen omakotitalotyömaan lautakasasta. Sen takia keskustaväki yhdistyi johtajansa taakse ja ryhtyi puolustamaan tätä ”etelän mediaa” vastaan.

Puolustustaistelu ei kuitenkaan ollut aitoa. Puoluejohtajana Vanhanen ei koskaan saanut otetta hankalasti johdettavasta keskustasta.

Vanhanen oli taustaltaan pinttynyt puoluemies, mutta pääministeriksi noustuaan hän on ollut paljon kiinnostuneempi Suomen kuin Suomen keskustan johtamisesta. Hän on ollut parempi pääministeri kuin puoluejohtaja.

Se on näkynyt varsinkin vaalirahakohun aikana. Vaikuttaa siltä, ettei Vanhanen ole tiennyt - tai halunnut tietää -, mitä Kehittyvien Maakuntien Suomen ympärillä suhmuroitiin. Puoluesihteeri Jarmo Korhonen ja kumppanit saivat sen vallan, jota puheenjohtajan olisi pitänyt valvoa.

Siinä Vanhanen teki pitkän kautensa pahimman poliittisen virheen. Hän joutui vaalirahakohussa julkisuuden paineeseen eikä pystynyt uskottavasti vastaamaan toimittajien kysymyksiin.

Vaalirahasotku aiheuttaa sen, että Matti Vanhasen ura puoluejohtajana päättyy hyvin sekavissa tunnelmissa.