Vexi Salmi sai tehtäväkseen kirjoittaa uudet laulunsanat. Siinä ohessa hänellä oli hyvä tilaisuus pohtia, miksi iskelmien sanoitukset ovat usein niin karmeita. Juttu on julkaistu alun perin Kuukausiliitteessä helmikuussa 2012.

Kivijalkaputiikkien ja trendikuppiloiden Punavuori on niin kaukana Suomi-iskelmän suurkuluttajista kuin tässä maassa pääsee. Tai toisaalta ei ole, sillä täällä asuu Vexi Salmi, joka on sanoittanut yli 3 000 laulua. 69-vuotias Salmi kantaa olohuoneen pöydälle Suuren toivelaulukirjan osat 7, 8 ja 10.

Hän istuu sohvan reunalle vinoon ja antaa­ toimittajan valita sävellyksen. ”Ettei sitten tule sanomista, että Vexi oli etukäteen valmistautunut tähän”, Salmi sanoo.

On tammikuinen perjantaiaamu, kello on vähän yli 10 aamupäivällä. Tarkoitus on valita Salmelle iskelmä, jonka sävelen kaikki suomalaiset tuntevat. Siihen hän on luvannut lennossa kirjoittaa uudet sanat, kokeneen iskelmäsanoittajan työnäytteenä.

Valitsemme Rauli Badding Somerjoen vuonna 1973 levyttämän Paratiisin, jonka sanoitus perustuu Arja Tiaisen runoon. Senhän nyt kai kaikki tuntevat:

Kun mä sinut kohtasin / oli ilta ihanin / linnut lauloi ja kimmelsi taivaan kuu.

Kello 10.40 uuden sanoituksen ensimmäinen säkeistö on valmis.

Salmi istuu sohvanreunalla hievahtamatta, tuijottaa nuotteja ja kirjoittaa silloin tällöin­ kuulakärkikynällä rivin lisää.

Kello 10.48 hän vaihtaa läppäriin.

”Muuten tulee jännetuppitulehdus.”

Kello 11.06 Salmi ilmoittaa, että ollaan puolivälissä. Hän röhii tupakkayskää, mutta pitää kirjoitusasennon – jäykän etukenon – kasassa.

Salmi kiroaa, kuinka hankalaa on sanoittaa uudelleen kappale, joka on syvällä kaikkien suomalaisten mielissä. Sama kuin yrittäisit kirjoittaa Maamme-lauluun uudet sanat.

”Vaikka Maamme-laulukin on paikoin tökerö eikä se istu oikein melodiaan, niin ei sille voi enää tehdä mitään”, Salmi sanoo. ”Kukas sen Maamme-laulun suomennoksen nyt tekikään?”

Vexin vaimo Katri Wanner kävelee olohuoneen poikki keittiöön. ”Paavo Cajander”, hän sanoo.

Suomi-iskelmä on kulttuurimme ydin­mehua. Se on kolmen ja puolen minuutin paloihin jaettu surullinen tarina­ kansasta, jota kohtalo elämän maantiellä kuljettaa. Iskelmässä parisuhteet syttyvät ja­ kuolevat, onni katoaa tai hajoaa sirpaleiksi ja­ ihminen jää kaipaamaan onnensa päiviä tai­ unelmoimaan jostakin kaukaisesta maasta tai tuijottamaan aavalle merelle.

Iskelmän perustarina toimii, koska se liioit­telee haljut suomalaiset tunteet. Iskelmissä tunneilmastomme on väkevää myrskyä, joka vyöryy päälle mistä tahansa ilmansuunnasta: Kuin myrsky raivoaa nää tunteet sisälläin / et poistua noin saa sä koskaan viereltäin, kirjoittaa Turkka Mali. Myrsky repii puita, taivas salamoi / myrsky samanlainen sydämessä soi. Tämäkin on Turkka Malia.

Suomi-iskelmä on 60 vuodessa muuttunut paljon vähemmän kuin Suomi. Työväki on siirretty navetoista ja tehdashalleista avokonttoreihin ja kirkkaan värisiin myyntipisteisiin, mutta iskelmäsanoitukset eivät ole ratkaisevasti muuttuneet. ”Kaihoisa kaipuu” on vain muuttunut verbiksi ”kaipaan”. Yksilö on nyt toimija. Itsesääli ei enää valtaa suomalaista. Hän rypee siinä aktiivisesti.

Muusikko Matti Huhta tunnetaan räppipiireissä nimellä Sere. Hän teki vuonna 2008 suurtyön käymällä läpi yli 4 000 suomalaisen iskelmän sanoitukset. Hän luetteloi niiden yleisimmät fraasit kirjaan Aamunkoista tähtivyöhön. Huhdalle selvisi, että se kaikkein yleisin iskelmäfraasi on ”tie–vie”, eri tavoin käytettynä. Elämä on tie, matkamies on aina maantiellä – ja missäpä muualla hän voisikaan olla, koska on matkamies.

Kolmostie kenet vie / sillä paluuta ei lie, tiivisti Vexi Salmi laulussa Kolmostie. Saman teki muun muassa Kari Kuuva: Oli luokses pitkä tie / tie nyt usein harhaan vie, kuten myös Ilkka Vainio ja Risto Asikainen: Risteyksiin vääriin vie / joskus myös yhteinen tie.

Tien suosio ei ole ihme. Se on elämän meta­fora jo Raamatussa: tie, totuus ja elämä.

Kautta vuosikymmenien suosiossa on pysynyt myös esimerkiksi riimi ”kuumaa–huumaa”, vaikka joku saattaisi luulla sen kokeneen ylikäytöstä inflaation. Kun sä tulet liki, meille tulee hiki / kuumaa huumaa, sanoitti Timo Kosonen. Kuumaa huumaa / Mustameri pauhaa (Jukka Saarinen), Mä en pelkää rakkauden tulta, kuuman huuman tahdon mä sulta (Turkka Mali) ja sä minut saitkaan kuumaan huumaan uudestaan (Kalevi Puonti).

Iskelmäteksti ei pelkää kliseitä. Se suorastaan ahmii niitä, sillä ne tekevät lajista tunnistettavan. Iskelmissä tulee vastaan – huomattavasti useammin kuin arkielämässä – tuulentupia, makeaa viiniä, tähtitarhaa, tyhjää rantaa, tyhjiä huoneita, yksinäisiä teitä, onnen avaimia, elon myrskyjä, jäätyneitä kyyneliä, varjoja jotka peittävät tai sulkevat tai luovat, satulinnoja, elämän meriä ja hiekkaa, johon on kirjoitettu jotakin.

Usein ollaan suomalaisittain eksoottisen puun alla, kuten alla appelsiinipuun (Liisa Akimof), alla kukkivain kastanjain (Martti Jäppilä ja Valto Tynnilä), alla palmupuun (Turkka Mali), alla palmupuiden (K. W. Blomqvist) ja kanelipuun alla (Jarkko Laine).

Samat sanat toistuvat. Populaarikulttuurin historioitsija Maarit Niiniluoto on maininnut Suomi-iskelmän käytetyimmiksi sanoiksi sielu, sydän, suudelma, kaipuu ja kyyneleet. Salmi hyväksyy listan muuten, mutta hän ei usko, että sielu olisi enää yleinen.

”Se on vanhentunut.”

Klisee on aina riski sanoittajalle. Kelvottomat iskelmätekstit ovat epäuskottavaa parisuhde­pullaa, josta kuulija ei tunnista arkea. Horistaan tähtien vyöstä, pilvilinnoista ja tyhjistä rannoista, kun voisi kertoa, miltä suomalainen elämä maistuu.

Sinä olet minun ilta / päiväsiestan tee / olet kultainen kuunsilta / yli raivoovan veen, sanoittivat Markku Impiö ja Kaija Koo. Tavallaan tällainen riimi alkaa jo kiinnostaa, koska se on niin mahdoton. Mikä on päiväsiestan tee?

Samaa lajia on esimerkiksi V.-P. Lehdon sanoittama Eläköön elämä, joka oli Suomen euroviisu vuonna 1985:

Eläköön elämä ja yö / eläköön tumma taivas ja tähtien vyö / Toivo kanssani ettei tähti tähteä lyö / Sitä sielujen sympatiaa / josta isoisä kertoi sitä tarvitsee maa / jotta maailman lapset tähtiä katsella saa.

Selvästikin on yö. Muu on epäselvää, paitsi sielujen sympatia, jota tarvitaan tähtien katseluun, minkä jo isoisäkin tiesi.

Salmi on kirjoittanut iskelmää jo lähes puoli vuosisataa. Hän aloitti 1960-luvun puolivälissä sanoittamalla protestilau­luja lapsuudenystävälleen Antti Hammarbergille eli Irwin Goodmanille. Salmen oppimestari oli Suomen iskelmähistorian ykköspatruuna, Fazer Musiikin tuotantopäällikkö ja sanoittaja-säveltäjä Toivo Kärki.

Kärjestä liikkuu paljon tarinoita. Wikipedia esimerkiksi väittää, että 1970-luvulla Kärki luetti Vexi Salmella ja muilla nuorilla iskelmäsanoittajilla Aristoteleen Runousoppia, joka on kirjoitettu antiikin Kreikassa yli 2300 vuotta sitten.

”Ei se ollut Aristoteleen kirja”, Vexi sanoo.

”Se oli jonkun Raunion tai Raution runous­oppi 30-luvulta. Se Raunio tai Rautio taas oli varmaan Aristoteleensa lukenut.” (Myöhemmin selviää, että Salmi tarkoittaa V. Artin kirjaa Runoanalyysi ja runotekniikka vuodelta 1932.) Sanoituksiin suhtauduttiin varautuneem­min kuin nyt. Vielä 1960-luvun lopulla Yleisradiossa luokiteltiin iskelmät kolmeen kategoriaan: oli­ a-luokan lauluja, joita sai soittaa aina, b-luokan lauluja sai soittaa toimittajan harkinnan mukaan, ja c-luokan laulut olivat soittokiellossa.

”Minulta kieltoon menivät Työmiehen lauantai, Autolla Kanarian saarille ja Kalteritango.”

Vain yksi Salmen sanoituksista on sensuroitu kokonaan. Kappaleen nimeltä Urho hän sanoitti 1960-luvulla, kun Kekkonen oli sopinut Neuvostoliiton kanssa Saimaan kanavan vuokraamisesta.

”Topi Kärki sanoi, että voitte rienata ketä tai mitä tahansa, jos jätätte Kekkosen ja Jumalan rauhaan”, Salmi kertoo. ”Kekkosen hän mainitsi ensin.”

Salmella ei valitettavasti ole Urhosta enää muistiinpanoja jäljellä. Tämän verran hän vielä muistaa sen kertosäettä: Kaivettu on kaskesta viimeinen kanto / ei lainkaan eripuraa / nyt toimii yhteistyö ja avunanto / ja eläköön ja uraa!

Vielä 1970-luvulla iskelmäsanoittajilla oli­ hyvinkin vapaat kädet. Salmen mukaan tämä­ johtui siitä, että suurilla kotimaisilla levy-yhtiöillä, kuten Finnlevyllä, meni paksusti. C-kasetit olivat tulleet huoltoasemien hyllyille 1960-luvun lopulla, ja äänitemyynti kasvoi 200–300 prosenttia vuosittain. Myytiin finnhitsejä.

”Sai tehdä melkein mitä vain”, Salmi sanoo.

Sitten tuli maailmanlaajuinen öljykriisi, joka poiki Suomeenkin laman, ensimmäisen sitten toisen maailmansodan.

Kansa niukensi kulutusta. Tanssilavakulttuuri oli alkanut näivettyä jo 1960-luvun lopulla. Sanoittajille tuli tiukemmat ajat, sillä levyjä tehtiin suuremmalla taloudellisella riskillä.

Oli tehtävä laskelmoivampaa iskelmää. Oli mentävä keskitielle.

”Topi Kärki kysyi usein, että tehdäänkö harkittu rikos vai tehdäänkö Tikkurilan tytölle”, Salmi muistelee.

Harkittu rikos oli kansan isoon osaan uppoava sanoitus. ”Tikkurilan tyttö” tarkoitti pääkaupunkiseudulle muuttanutta maalaista. Sehän oli suurta maaltamuuton aikaa. Lähiöiden kerrostalot oli pakattu täyteen juuriltaan paenneita maaseudun poikia ja tyttöjä.

Käytännössä ”harkittu rikos” ja ”Tikkurilan tyttö” tarkoittivat kuitenkin lähes samaa kuulijakuntaa. Eikä siitä ajasta ole kovin kauan, sillä sen ajan metaforat ovat sanoittajien käytössä edelleen käypää valuuttaa.

Moderniin maailmaan kuuluu se, että kuljemme joukkoliikennevälineillä. Niihin voi tiivistää koko elämän.

On elämä kuin juna vaan / se aina jatkaa kulkuaan, kirjoitti Kari Tapio kappaleessa Juna kulkee. Ja Pave Maijanen: On elämä kuin laiva, se väsymättä taivaltaa. Ja Rauno Lehtinen: On elämä kuin rautatie, pois kauaskin se joskus vie.

Koska iskelmä elää kliseistä, on sanoitusten tulkinta usein melkoista arvuuttelua: Onko tekijä aivan tosissaan, vai piruileeko hän? Voiko ihminen syttyä lemmentuleen? Ainakin Turkka Malin mukaan voi: Pitkin mun uumaa veit kättäsi kuumaa / tuleen sytytit sä vihdoinkin mun. Ja Sinikka Svärdin: Kun katsoit minuun / sytyin sylissäs ja paloin / silloin rakastaa sua aloin.

Erityisen hankalaa sanoittajan vakavuus­asteen tulkinta on silloin, kun taiturit pelaavat kliseillä. Vuonna 1980 Salmi kirjoitti parodisen sanoituksen, joka onnistui hänen mielestään mainiosti. Minä tuhlaajapoika parka / etsin turhaan nyt lohduttajaa / tämä elämän katkera sarka / loppuun täytyy mun taivaltaa / ei ees katumus enää auta / mitään sillä nyt korjata ei / sillä vanhemmat kätkee jo hauta / ja mun kultani toinen vei.

Siinä sitä oli, suomalaista itsesääliä tuppeen asti lyötynä. Ensimmäisenä kappaleen levytti­ automaalari ja iskelmälaulaja Ahti Lampi. ”Hän lauloi sen niin vakavalla naamalla ja kyynel silmässä”, Salmi sanoo.

Elämän valttikortit -kappaleesta tuli aivan mahdoton hitti, eikä sitä nielty parodiana, vaan tarkkana kuvauksena suomalaisesta elämästä.

”Se laulun kaveri on itse juonut talot ja polt­tanut perinnöt, ja silloin voi vähän kyynelehtiäkin”, Salmi muistelee olohuoneessaan Punavuoressa. ”Parodia on niin vaarallinen ja vaikea laji, etten minä sitä osaa. Kyllä Suomen kansa tietää . . . Ja höpö höpö.”

Vuonna 1989 Salmi parodioi muukalaisvastaisuuden kasvua. Hän oli aikaansa edellä, sillä Suomen ensimmäiset somalipakolaiset tulivat vasta seuraavana vuonna. Hän kirjoitti Irwinille tekstin Mutakuono ja lakupelle: ”Ulos mutakuono ja joka lakupelle / joita viidakossa on grillannut helle / tää maa on suomalaisten / ryynästen ja horttanaisten.”

Viestiä ei ymmärretty, tietenkään. Kansa juhli laulua ja Irwiniä. Se nyppi Salmea, sillä hän on 1980-luvulta ollut poliittisesti lähellä vihreitä.

Vaikka iskelmä kuvaa edelleen yleensä maakuntien Suomea, kertoo se toisinaan myös kaupungista. Joskus 1990-luvulla iskelmään tuli rennon puhe­kielinen ja pääkaupunkiseutulainen sä, joka on ilmeisen menevää ihmislajia:

Sä tuut, sä meet, sä kahjoksi teet, riimitti Aki Sirkesalo. Ja niin sä tuut ja niin sä meet, sanoitti Ninni Poijärvi. Sä vaan tuut, sitten meet, oon sun porttis maailmalle, totesi Jori Nummelin.

Tarinat ja kielikuvat muuttuvat hitaasti. Uus­iskelmän tekijä Tuure Kilpeläinen harhailee helsinkiläisen kulttuuriväen Corona-baariin, mutta kertosäe on kuin 1950-luvun maaseutuiskelmästä: laulan vain / vaikka sydämeni palasina on.

Edelleenkään iskelmän kertoja ei viihdy tässä ajassa eikä paikassa. Hän kaipaa menneisyyteen lapsuuden kesiin tai tulevaisuuteen eli iäisyyden rauhaan. Paluumuutto maaseudulle on suorastaan kestotrendi – suomalaisten todellisesta muuttoliikkeestä riippumatta. Esimerkiksi vuoden 2000 suurimpia iskelmähittejä Suomessa oli Yölinnun Liian suuri city:

Tää on liian suuri city / tää ei mennyt niin kuin piti / taidan lähtee tästä maalle takaisin / tää on liian suuri city / päätös pikkuhiljaa iti / nämä tomut jaloistani lakaisin / maalaismaiseman sun kanssas jakaisin.

Muuttokuorma ajetaan maalle mollisävelessä, sillä kertoja on pettynyt kaupunkielämään. Vaimo kestänyt ei, pois lapsetkin vei / lähti maalle takaisin, hän pelännyt ei, sanoitti Tapani Kansa. Me mennään maalla naimisiin / en enää lähde kaupunkiin. Sekin on Kansaa. Kaupungin kiireissä hermostun vain / viihdy en piireissä, tarpeeksi sain, tiivisti Vexi Salmi.

Iskelmäteollisuuden sukupolvenvaihdos näkyy Salmen mukaan lähinnä kerronnan tyylissä. Tarinan kulku on nopeutunut. Nuorempiensa iskelmätekstejä hän vertaa musiikkivideoihin. On paljon leikkauksia. Lyhyitä kohtauksia. Säpinää.

Hitaan elämäntarinan sijaan pikakelataan parisuhdedraamaa. ”Halutaan tehdä hienoja tunnekuvia, irrallisia lauseita ja tunteiden nopeita vaihteluita, arvaamattomia käänteitä”, Salmi sanoo. ”Nuoren ikäpolven iskelmä on sirpaleiden seos.”

On vaikeaa silti sanoa, onko iskelmäsanoitusten taso parantunut vai huonontunut. Suuret lyyrikot ovat aina olleet harvassa. Esimerkiksi 1950-luvulla, käännösiskelmän kulta-aikana, Reino Helismaa ja Sauvo ”Saukki” Puhtila kirjoittivat valtavan osan kaikista sanoituksista. 1960-luvulla alkoi Junnu Vainion, Veikko Lavin ja Vexin aikakausi. Sen jälkeen on ollut hiljaisempaa.

1970-luvun lopulta lähtien suuri osa kiinnostavista lauluteksteistä on tehty rockin puolelle. Iskelmä on ahdistettu keskikaistalle, ja se on tasapäistynyt. Irtiotot on tehty 2000-luvun pop-iskelmässä, rock-iskelmässä ja jopa iskelmähevissä.

Kello 11.33 Salmen etukyyryasento sohvanreunalla hajoaa. Hän antaa sen hajota, sillä uusi iskelmäteksti on valmis: ”Jotain tuli nyt valmiiksi. Ei tää nyt maailman. . . Mä otan sulle printterillä kopion.”

Salmi on todella hyvin nopea. Hän tekee levytyskelpoisen sanoituksen usein tunnissa, jopa alle. ”Voin tehdä kahdessa viikossa 30–40 sanoitusta, ja sitten ei tule kolmeen viikkoon mitään.”

Salmi ei koskaan kirjoita muistiin aihioita, ideoita tai kuulemiansa tarinoita, vaan hän antaa alitajunnan sotkea kaiken. Sieltä ne tulevat jossain muodossa ulos, kun hän istuutuu kirjoittamaan. Työ alkaa usein yhdestä lauseesta. Sen perään hän tekee toisen lauseen, joka rimmaa ensimmäiseen. Vasta sitten hän alkaa luoda itse tarinaa riimin ympärille. Kertosäkeen lopussa on hook-line, koukku, johon tarina kiteytyy.

”Tiedän, että siihen minun pitää päästä kuudentoista tahdin jälkeen.”

Salmi kävelee työhuoneesta takaisin olohuoneeseen. Hän ojentaa tulostetun aanelosen, jolla on uusi iskelmäsanoitus. Hän on nimennyt sen Paratiisiksi, ja se on eräänlainen vastateksti Arja­ Tiaisen ja Baddingin alkuperäiselle sanoitukselle.

”Tein niin kuin lapset tekee eli löin läskiksi.­ Se on helpoin tapa tehdä, kun on pakko tehdä nopeasti”, Salmi sanoo.

Hän kuittaa sen amatöörityöksi.

”En usko, että tätä koskaan kuullaan”, Salmi sanoo. ”Tässä on haaskattu luontoa ja paperia. Tämä on tyypillinen kyläjuhlalaulu, jossa kylän paras sanoittaja tekee laulun, kansakoulun opettaja säestää ja apteekkari taputtaa.”

Vexi Salmi analysoi sanoituksensa:

”Epäillen ja vähän ylimielisestikin kuvataan, miten meille määräillään uskonnoissa. Raamatun lausehan se on, että kaita tie ja lavea tie. Vastakkainasettelut ovat kupletin perinne. Kaksi ekaa säettä rimmaa ja kuudes, joka sulkee sen tarinan.”

”Tämä on kovanaaman kertosäe, että hän haluaa kaiken jo nyt, ei vasta paratiisissa, jos sitä on edes olemassa. Kertosäkeessä vain ensimmäisen, toisen ja viimeisen pitäisi rimmata. Tuossa on kolmannessa ja neljännessä interlude, joka rimmaa.”

”Pätsi oli paratiisin vastakohta ainakin vielä silloin, kun mä jouduin uskonnollisia kirjoja koulussa lukemaan.”

”No, meneehän tämä humoristisesta iskelmästä. Kyllä Irwin olisi voinut tämän laulaa, mutta moni muukin. Nykykirkkokin voisi tämän hyväksyä, sillä tässä arvostellaan vanhan mallista ’palat helvetin tulessa -ajattelua’.”