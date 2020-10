Sielu ja ruumis

Anna-Liisa Bergström, 35, tanssija ja tanssinopettaja

Minulla ei ole koskaan ollut oikein muuta haaveammattia kuin tanssija. Olen erikoistunut latinalaisiin tansseihin, joissa liikekieli on nopeaa. Minulla on voimakkaat lihakset eikä kovin pitkät raajat, mistä on etua vauhdin tuottamisessa. Vahvin puoleni on esiintyminen.

Pidän muustakin kuin tanssiharjoittelusta. Käyn kuntosalilla, juoksen ja pyöräilen.

Jossain vaiheessa huomasin voivani huonosti, kun liikuin vain opettaessani muita. Oma treeni on tärkeämpää mielelle kuin ruumiille.

Tanssissa miehen pitää olla pariaan pidempi ja osapuolien sopia muutenkin yhteen. Joskus miehellä on niin voimakas vienti, ettei nainen pysty vastaamaan. Vakiotansseissa isosta pituuserosta on haittaa, koska koko ajan ollaan suljetussa otteessa. Latinalaisissa erolla ei ole niin paljon väliä.

Valmennan paljon lapsia ja nuoria. Heidän kanssaan pitää olla tarkka. Muistan itse, miten valmentajan sana painoi enemmän kuin vanhempien. Puhun myös hyvistä elämäntavoista.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa opettajilla on haasteensa. Joku osallistuja ei ole hyvä liikkumaan, toisella ei ole rytmitajua. Moni hämmentyy, kun otamme heti kunnolla kiinni. Tanssijoille on luontevampaa olla lähellä kuin keskustella.”

Maria Mustranta