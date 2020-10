Missä hän on nyt?

Kuukausiliite | Missä hän on nyt?

Lääkäri määräsi muusikko Jussi Raittisen keikkatauolle.

Jussi Raittinen keksi nuorena poikana virittää kitaran d-duuriin, ja siinä on pysytty.­

Voi sen niinkin sanoa, että muusikko Jussi Raittinen, 77, on edennyt elämässään vähän yli kilometrin: Hämeentien ja Sakarinkadun kulmasta heti Pitkänsillan taa. Raittinen on asunut samassa talossa nyt 45 vuotta, ja osoitteen mukaan on nimetty hänen uusin levynsäkin: Unioninkatu 45.

”Siitä tuli hyvä, vaikka itte sanonkin”, Raittinen sanoo.

Sysistadilainen Raittinen pärjäilee ilman autoa. Aina voi ottaa ratikan, ja mökille Lohjalle pääsee bussilla ja loppumatkan taksilla. Nyt korona-aikana Raittiset tosin kustantavat itselleen koko matkan pirssillä, ja kuskina on tuttu lohjalainen yrittäjä.

”Mä kuitenkin olen vahvasti riskiryhmää.”

Heinäkuussa kävelyllä Raittisesta alkoi tuntua siltä, ettei hän jaksa kulkea kuin parikymmentä metriä kerrallaan.

”Olin aivan zippi”, hän sanoo.

Seuraavana päivänä alkoivat klassiset sydänoireet. Ambulanssi tuli paikalle neljässä minuutissa — keskeisellä paikalla asumisessa on hyvät puolensa — ja Raittinen muistaa vieläkin, miten tippapullo oli ripustettu makuuhuoneen kattolamppuun. Nyt rintakehän poikki kulkee iso haava, ja jalassa on toinen, vielä pitempi.

Siinä olisi voinut käydä huonosti.

”Nyt mä olen jatkoajalla sitten.”

Raittinen menetti poikansa Jukka Raittisen sydänsairaudelle seitsemän vuotta sitten. Jukka leikattiin, mutta keho ei enää jaksanut parantua.

Raittisen bändillä Jussi & The Boys'illä on ollut jazzravintola Storyvillessä oma slotti kerran kuussa. Se kestää yhdestätoista aamukolmeen. Vaikka tavallista ihmistä alkaa heikottaa jo moisen ajatteleminenkin, Raittiselle valvominen ei ole mikään ongelma — hän on ammattimies.

Eero-veljen kanssa vuonna 1968.­

Raittisen yleisö on vakiintunutta mutta monenkirjavaa. Ehkä siksi, että ohjelmistossa on musiikkia monelta aikakaudelta: nuoret tulevat kuuntelemaan kantria, vanhimmat tanssivat jiveä. Jämerin kannatus löytyy tietysti suurista ikäluokista, joiden musiikillisten tuntojen tulkki Raittinen on.

Veljensä Eeron kanssa Raittinen ei ole esiintynyt pariinkymmeneen vuoteen.

Raittinen luettelee pyörryttävän määrän musiikillisia projekteja, bändejä ja tilaisuuksia, jotka ovat joko meneillään tai tulossa. Hän väittää olevansa eläkkeellä, mutta ei se siltä kuulosta.

Mutta nyt kaikki on tauolla, terveyssyistä.

Juuri nyt Jussi Raittinen ei voi soittaa muuta kuin ukulelea. Lääkärit ovat kieltäneet nostamasta mitään painavaa — ei edes akustista kitaraa saa ottaa syliin.

Ensimmäisen kitaransa Raittinen sai rippilahjaksi. Se oli vanha ja nimetön perussoitin.

”Mä olen täysin itseoppinut. Keksin oman tavan virittää kitaran. Käytän sitä vieläkin”, Raittinen sanoo.

Raittisen kitara soi avoimessa d-duurissa. Hän luuli keksineensä jotain ihan omaa, mutta sitten kävi ilmi, että samoin kitaran virittää moni muukin, varsinkin bluesmiehet.

Raittinen käy kaksi kertaa viikossa hoidattamassa haavaansa Viiskulman terveysasemalla, sillä se alkoi kenkkuilla. Onneksi kotona on päivätyönsä kirurgisena sairaanhoitajana tehnyt vaimo Carita.

Aikataulut ovat kerta kaikkiaan menneet uusiksi. 50-vuotishääpäivää piti juhlistaa Mallorcalla, mutta Raittinen veikin rouvansa parin korttelin päähän Kolmeen Kruunuun.

Raittisella on ristiriitaisia ajatuksia siitä, että viereiseen Varsapuistikkoon aiotaan kaivaa metron sisäänkäynti. Se helpottaa kulkemista, mutta toisaalta Raittinen tuntee huolta Helsingin puistojen ja metsiköiden puolesta. Keskuspuistoa ei saisi nakertaa enää yhtään, hän sanoo.

Raittinen on virallisestikin Stadin Kundi. Hän kertoo, että Stadin Slangi ry:n 25-vuotisjuhlassa tuli juteltua friidu Tarja Halosen ja hänen miehensä Pentti Arajärven kanssa siitä, miten Helsinki ei enää ole entisensä. ”Stadi muuttuu, ja slangi muuttuu.”

Vähemmän tunnettu puoli Raittista on, että hän on kirjallista sukua: prosaisti ja näytelmäkirjailija Maria Jotuni oli hänen äidin­isänsä sisko. Isä taas oli perustamassa kustannusyhtiö Tammea.

”Meillä on vielä rippeet faijan valtavasta kirjastosta”, Raittinen sanoo.

Katja Martelius