Näyttelijä Jenni Kokander rakastaa piirakkaa ja punajuurta. Siksi nyt syödään molempia.

Kun näyttelijä Jenni Kokanderilta kysyy bravuuria, vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä: piirakka.

Yhtä piirakkabravuuria sen sijaan onkin mahdotonta nimetä, sillä Kokanderin piirakat ovat hybridejä aiemmista resepteistä. Hän tekee piirakan aineksista, joita jääkaapissa sattuu olemaan. Tähän aikaan vuodesta siellä on punajuuria.

”Yksi tärkeimmistä asioista ruuassa ovat satokaudet. Syksyssä parasta ovat punajuuret, rakastan kaikkea punajuuresta.”

Siksi nyt valmistetaan punajuuripiirakkaa.

Pistaasipähkinöistä saa piirakkapohjaan hieman purtavaa.­

Vanhassa posliinikulhossa on jo kimpale voita. Sen joukkoon Kokander nostelee jauhoja pussista reilusti kouralla. Näppituntumassa on satojen piirakkapohjien tuoma kokemus: 100 grammaan voita sekoitetaan 3–3½ desilitraa muita aineita, kuten jauhoja, leseitä ja pähkinöitä.

”Tällaisia tuttuja juttuja teen näin, mutta mittaan tarkasti ne ­asiat, jotka täytyy.”

Rentoudesta huolimatta pohjan osat on tarkasti mietitty. Esimerkiksi pistaasipähkinät tuovat rakennetta ja hyvän, kunnolla maistuvan suolan.

”Pohjan pitää olla ohut ja maukas. Siinä pitää olla myös purtavaa, piirakoihin ei tehdä lölleröpohjaa”, Kokander huomauttaa.

Kun taikina on valmis, se painellaan vuokaan ja nostetaan uuniin esipaistumaan.

Jenni Kokanderille ruuassa tärkeitä ovat satokaudet.­

Jenni Kokander on monesta tv-ohjelmasta ja elokuvasta tuttu näyttelijä. Tänä syksynä hän tähdittää muun muassa MTV3-kanavan Putous- ja Masked Singer Suomi -ohjelmia.

Ruuan ystävät tutustuivat Kokanderiin viimeistään Makumuistoja-ohjelman juontajana muutama vuosi sitten. Makumatkailu ympäri Suomea oli Kokanderille yksi mieleenpainuvimmista työprojekteista.

Ruoka on mukana myös syyskuussa ilmestyneessä Sukupuuttoon kuolleiden planeetta -esikoisromaanissa. Episodiromaanin tarinassa tyhjään taloon jääneet säilötyt kurkut ja päärynät kertovat huolenpidosta, elämän kiertokulusta ja jatkuvuudesta.

”Kirjoittaessani mietin ruuan merkitystä jatkumona. Toivon, että tarjoamani ruoka ja reseptit jatkavat elämääni minun jälkeeni.”

Hän muistelee mieluusti lapsuudenkodin ruokia. Isä valmisti aasialaisia ruokia, jotka olivat siihen aikaan, kahdeksankymmentäluvulla, suomalaiskodeissa harvinaisia.

”Meillä saattoi olla Länsi-Pasilan ensimmäinen aito wokkipannu”, hän sanoo.

Hänen oma perheensä on nykyisin nelihenkinen, ja senkin tarina alkoi ruuasta ja jopa piirakasta: Jukka oli leiponut ensitreffeille kannellisen lohipiirakan. ”Siinäpä vasta mies”, Jenni ajatteli.

Tiivis suhde ruokaan näkyy Kokanderin keittiössä. Pöydällä on kuivattuja sieniä ja mausteita lasipurkeissa, vitriinin pinoissa on kirpputorilta hamstrattuja astioita. Ja keittokirjoja on kaikkialla.

Käytössä kuluvat esimerkiksi Aura Liimataisen Parasta kotiruokaa ja Alexander ja Hanna Gullichsenin Safkaa.

Suosikki taitaa silti olla Sonja Leen Kastike-kirja. Erinomaisten soosien valmistamisen lisäksi sillä on muutakin käyttöä. Kun kirjan avaa, keittiön lattialle leijailee kuivattuja neliapiloita. Ne eivät sentään ole menossa ruokiin, vaan Kokander liimailee niitä ystäviensä onnittelukortteihin.

Kokander palaa kirjojen parista leikkuulaudan ääreen.

Punajuuret hän pilkkoo ronskisti erikokoisiksi paloiksi ja kuullottaa ne nopeasti voissa. Punajuurten makuparina täytteessä on fetajuusto.

Piirakan täytteeksi tulevat punajuuret kuullotetaan voissa ja maustetaan muun muassa pippurilla.­

”Piirakan voi tehdä 10 minuutissa uuniin, kun käyttää kaupan ruis-perunataikinaa ja esikeitettyjä punajuuria”, hän vinkkaa.

Epäonnistumisen mahdollisuuksia ei tämän piirakan teossa juuri ole. Tosin jatkuva puhe nostaa vaikeuskerrointa.

Kokanderilla juttua riittää — ja samalla ­irtopohja­vuoka tulee kiinnitettyä väärään asentoon, pähkinät uhkaavat jäädä pöydälle ja kanan­munakin pääsee täytteeseen vähän viipeellä. Puutteet huomataan onneksi ajoissa, ja piirakka pääsee uunin lämpöön.

Piirakka viimeistellään parmesaanilla.­

”Miten tekeminen ja puhuminen yhtä aikaa voi olla näin vaikeaa? Mähän olen näyttelijä, mun pitäisi osata se!” Kokander ihmettelee.

”Mutta ruuan­laitto ei olekaan rooli. Se on mulle tapa osoittaa rakkautta lähimmilleni.”

On maistamisen aika.

”En tiedä, olenko ennen tehnyt piirakkaa tällä yhdistelmällä”, Kokander tunnustaa.

Sitä ei huomaa. Piirakan pohja on rapeuttaan hieman lohkeileva, täyte muhkea ja maukas, aivan kuin pitikin. Nokkonen antaa täytteeseen hauskaa tömäkkyyttä.

Selvää bravuuriainesta.

Punajuuripiirakan lisukkeeksi sopii pinaattinen salaatti.­

Jenni Kokanderin punajuuripiirakka

6–8 palaa

Pohja:

100 g voita

1 dl ruishiutaleita

2 dl spelttijauhoja

½ dl suolattuja pistaasipähkinöitä

Täyte:

2 keitettyä isohkoa punajuurta

2 valkosipulinkynttä

voita

hunajaa

suolaa

mustapippuria

1 kananmuna

2 dl kermaa

1½ dl fetajuustoa muruina

1 rkl kuivattua nokkosta

1 dl parmesaanijuustoa raasteena

■ Keitä punajuuret kypsiksi kuorineen. Jätä jäähtymään. (Voit käyttää myös esikeitettyjä punajuuria.)

■ Tee pohja. Murskaa pähkinät. Nypi voi, hiutaleet, jauhot ja pähkinät tiiviiksi taikinaksi.

■ Painele taikina halkaisijaltaan 20-senttiseen irtopohjavuokaan, jonka pohjalle olet pingottanut leivinpaperin. Pistele haarukalla reikiä pohjaan. Paista 5 minuuttia 200 asteessa.

■ Kuori ja lohko punajuuret. Kuori valkosipulinkynnet ja pilko pariin osaan. Kuumenna voita pannulla, laita mukaan valkosipulit. Kuullota punajuurilohkot pannulla. Mausta lorauksella hunajaa sekä ripauksella suolaa ja mustapippuria. Poista valkosipulipalat.

■ Sekoita kananmuna ja kerma yhteen, lisää joukkoon feta murusina sekä kuivattu nokkonen.

■ Laita punajuuret esipaistetulle pohjalle ja kaada kermaseos päälle.

■ Paista piirakkaa 20 minuuttia (tai siihen asti, kunnes täyte ei enää hytise). Lisää pinnalle parmesaaniraaste. Paista vielä 5–10 minuuttia, eli siihen asti, kunnes juusto on hieman ruskistunut.

Vinkki: Lisukkeena maistuu salaatti, jossa on salaattipinaattia, avokadoa sekä marinoitua sipulia. Sipulin valmistat näin: Kuori punasipuli ja viipaloi kulhoon. Purista päälle puolikkaan limetin mehu ja sekoita joukkoon 1 rkl sokeria. Anna maustua jääkaapissa ainakin tunnin ajan, mutta mieluusti yön yli.