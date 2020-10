Jossakin on maa

Suomalaiset ovat aina kaivanneet jonnekin muualle. Koronaviruspandemia estää nyt matkailun, mutta tutut laulut vievät meidät joka päivä aavan meren tuolle puolen.

Koronapandemia estää matkailun, mutta Kuukausiliitteen kokoamat kaksitoista soittolistaa suomenkielisistä musiikkikappaleista auttavat kaukokaipuuseen.

Esimerkiksi kaupunkilomille, rantalomille, aktiivilomille, kiertomatkoille ja travellereille on omat soittolistansa. Lopuksi voi piipahtaa vielä sisäavaruuden matkalla. Ja kaikki nämä reissut kotisohvalla, ilman maskia.

Jokaisesta kappaleesta on 30 sekunnin näyte, ja sen jälkeen kuuntelija ohjataan jatkamaan kuuntelua Spotify-palveluun. Jos käyttäjä ei ole rekisteröitynyt Spotifyhin, palvelu kehottaa siinä vaiheessa luomaan tilin, joka voi olla maksuton tai maksullinen.

Voit myös ehdottaa lisää sopivia populaarimusiikin kappaleita näille soittolistoille keskustelussa tämän jutun perässä. Sanoitusten pitää olla suomenkielisiä, ja niissä pitää olla mainittu jokin maantieteellinen paikka Suomen rajojen ulkopuolella. Mitä tunnetumpi kappale, sitä parempi. Kerro myös, mille soittolistalle kappale mielestäsi parhaiten sopii. Parhaat ehdotukset lisätään Kuukausiliitteen Spotify-soittolistoihin.

Rannalle

”Honeybunny, hyppää autoon / Ajetaan aurinkoon / Pariisissa pieni tauko / Napataan deux Pernod”

Atomirotta: Aurinkoon

”Näin talvisin pelkkää lunta / Paukkui pakkanen / Nyt vietän kuin toiveunta / Las Palmasissa”

Irwin Goodman: Las Palmas

”Mun polkupyörä muuttu avoautoks / ja ajettiin tukka hulmuten Rivieralla”

Pariisin kevät: Riviera

”Oi Rhodos, oi Rhodos / On meille niin kuin satua / Nyt olleet päivät nää”

Irwin Goodman: Rhodos

”Mä tahtoisin lähteä /Lomalle Meksikoon / Mä oon niin kalpee, niin kalpee / Mä tahtoisin aurinkoon”

J. Karjalainen: Lomalle Meksikoon

”Tarpeekseni saanut oon sinusta / Ja lennän etelään / Lennän etelään / Meen Malagaan tai mihin vaa / Elämän kevääseen”

Sanni: Malagaan

”Joo, mä sanon vielä kerran / Espanja / Ilman sinua / Viini ei maistu / Enää samalta”

J. Karjalainen: Espanja

”Kuin varkain sydämeni vei / Eviva Espanja”

Marion Rung: Eviva Espanja

”Meksiko, Kuusamo / Mmmeksiko, augh yeah Kuusamo”

Tehosekoitin: Meksiko–Kuusamo

”Mamulan kuu / On noussut taasen naurusuu”

Annikki Tähti: Mamulan kuu

”Vaik ne sanoo et susta haaveilu on kornia / Niin ota minut Cali-vitun-fornia”

Tuuttimörkö: Mä muutan Caliin

”Taivaanrantaan kauas katsoen / Tyttö Ipaneman vain vaieten käy”

Laila Kinnunen: Ipaneman tyttö

”Jos olet pelle, mene Rhodokselle”

Hassisen kone: Täältä tullaan Venäjä

”Mä lähden tästä takas Kalifooorniaan”

Dave Lindholm: Kalifooorniaan

”Palman mainingit nähnyt oon / Tahdon taas aurinkoon”

Katri Helena: Palman mainingit

Travellereille

”Ei oo toist planeettaa / Ku ollaa porattu meret (ollaa porattu meret) / Saatu jäät sulamaa / Koht jäljel on vaan Sahara ra ra raa”

Evelina: Sahara

”Albania / Albania / Toisenlaisten sankareiden maa”

Juliet Jonesin sydän: Albania

”Meksikossa / Jossain on maa täynnä onnea ja unohdusta”

Se: Meksiko, Meksiko

”Natalia, oi kuuletko / Soi yössä rakentajain laulut jo / He palaavat ja silloin vapaa on taas Ukraina”

Agit Prop: Natalia

”Pohjois-Amerikan asukkaat ovat päättäneet tuhota maapallon”

Sielun veljet: Pohjois-Amerikka

”Mitä ne mahtoivat oudolle linnulle / Mitä ne mahtoivat Chilen porvarit / Oopperamurhaajat, pienet Hitlerit”

Agit Prop: Allendelle

”Oo Marokko / Paljon köyhii”

Pasi & Mysiini: Marokko

”Se katsoa ei nääs millään kestä / Kun eivät palvelijansa estä / Oikeuden pilkkaa pahaisella saarella Guantánamon”

Kari Peitsamo ja Freud, Marx, Engels & Jung: Guantánamo

”Monen miehen otsaa painaa nyt / Vietnamin vetinen multa”

Kalle Holmberg: John F. Vuorinen (Vietnam-laulu I)

”Costa Ricassa / On maailman eniten / Eliölajeja per neliö”

Pyhimys: Costa Rica

”Joka ainoa aamu / Joka ainoa viikko / Aina ja aina / Lautanen Guatemalan verta / Edessänne aina”

Katuteatteri / Saaren vangit: Lautanen Guatemalan verta

”Koska oon Aztra / Tulin lennol just Kolumbiasta / Oon kansainvälinen / Sanon jengille biatch”

Eevil stöö ja Aztra: Menetetyt

”Sissien Montevideo / Lännestä katsovat Argentiinan kenraalit / Pohjoisesta Brasilian marsalkat”

Arja Saijonmaa: Montevideo

”Kun saavuimme Pariisista Dakariin / Me etsimme paikkaa aidoimpaa / Me kaukaiseen rummun soittoon vastattiin”

Nylon Beat: Senegalin yöt

”Vaikka päällä Atlantin / Tai poluilla pyhän tunturin / Jos etsin, löydänkö kodin””

Antti Tuisku: Atlantti

”Kun Kiinan muuria rakennettiin / Aurinko paistoi suoraan / Työmiesten hikisiin selkiin ja päihin / Ja keisarin palatsiin”

Kari Peitsamo ja Ankkuli: Kun Kiinan muuria rakennettiin

”Amerikka vapaa maa / Siellä valvoo CIA”

Pelle Miljoona: En jumaloi Amerikkaa

”Mutta ruumiskasan alta / Uusi kansanvalta / Viel’ on versova / Voi Varsova”

Eppu Normaali: Warsova

”On keisarien hautoja / Prahassa monta / Vesi Moldaun rantoja hiertää ja syö”

Kaisa Korhonen: Laulu Moldausta

”Ne itkevät taas yötä / Abessinian koirat / Turhaa työtä käydä nukkumaan”

Mikko Kuustonen: Abessinian koirat

”Noiden tähtien alla / Suuren aron laidalla / Koti on mulla / Sinne olen nyt matkalla / Dazvidania Afganistan / Vainajina Aleksei ja Mishka”

Pelle Miljoona: Dazvidania Afganistan

Rakkauslomalle

”Jäi Mombasaan / jäi päivä elämän”

Taiska: Mombasa

”Yössä Budapestin unhoitin / Arjen harmaan kun sun kohtasin”

Pirkka-Pekka Petelius: Budapestin yössä

”Hiukset naisen silmillä / Haave Venetsiasta / Jossa en koskaan ollut / Kosken hänen ihoaan”

Kerkko Koskinen: Venetsia

”Tanger paikka lemmen hehkuvan / Paikka oudon mystiikan”

Tuula Siponius: Ilta Tangerissa

”Kaunis Burman tyttö vielä / Luona vanhan pagodin”

Kauko Käyhkö: Mandalayn tiellä

”Espanja on kuuma maa missä lauletaan / Miehillä on tummat silmät ja ne osaa rakastaa”

Tarharyhmä: Carlos

”Ihanan kirpeä, makea sabra / Uuvun hetkeen himmeään”

Ultra Bra: Tel Aviv

”Kööpenhaminassa vain voi olla estoton / Siellä vain, niin luonnollista on / Seksikkyys, sen vetävyys / Mä kaiken omin silmin nähdä sain”

Irwin: Kööpenhaminassa vain

”Jäit Moskovaan / Sait jonkun toisen sanojasi kuulemaan (ljublju tebja)”

Paula Koivuniemi: Moskova

”Kaipaamaan mä jäin Virginiaan / Ja pellot muistan viljavan maan / Siellä koin mä nuoruuden”

Danny: Virginia

”Kerran kun valtamerta seilattiin / Tultiin Buenos Airesiin / Oli Argentiinan kuu / Oli moni sulosuu / Meille kuiskimassa / Ai lav juu”

Kauko Käyhkö: Yö Buenos Airesissa

”Ei satamassa Rhodoksen / Daa dirlan dirlan daa / Näy vertaa noiden lanteiden”

Kai Hyttinen: Dirlanda

”Haaveeseen niin helposti taipuu / Kun mieleen saa kaipuu / Taas maahan lämpimään / Suezista etelään”

Vieno Kekkonen: Suezista etelään

”Kauas Espanjaan / Siellä rauhan saan”

Pate Mustajärvi: Donna Maria

”Buena sera / Varjot hiipivät jo ylle Napolin”

Remu Aaltonen: Buena Sera

”Hiroshiman elokuu / Oli kaunis ja ihmeellinen / Enkä vielä päättyvän / Mä tahtonut ois sen”

Taiska: Hiroshima

”Tytön kotitalo näkyy kyllä joen varrelta / Noin puolen mailin päässä Mississippin sillalta”

Rauli Badding Somerjoki: Memphis Tennessee

”Lähdethän matkaan / Soutuvenheellä Kiinaan”

Eino Grön: Soutuvenheellä Kiinaan

”Nää kuumat Rion yöt kyllä miestä korventaa / Tyttö kuiskaa, nimeltään kai Mama / Mitäs juot / Sanon: se on ihan sama”

Popeda: Rio de Janeiro

”Rio ohoi / Mä lähdin banaanilaivalla pois / Sinua katsomaan / Sinun naisiisi rakastumaan”

Dingo: Rio ohoi

”Kun Etna tummana yöhön / Tulisoihtunsa loi”

Tarja Lunnas: Etna

Eksotiikan nälkään

”Mä alan hiljaa täristä / Nään naista monen väristä / Taas tunnen, kuinka kutsuu eksoottinen Taiwan”

Seitsemän seinähullua veljestä: Matkamuistot

”Mauritaniasta kaakkoon / Ja Malista etelään / Sijaitsee Ouagadougou”

Eero Raittinen: Ouagadougou

”Mielessä pyörii vuoden Saigon ja halpamatkat / Faktat äkkii maton alle lakaisen”

Are: Nollataan tilanne

”Kun pallot pyörivät ränniin / Mietin Sudanin pieniä poikia / Jotka haluaisivat känniin / Niillä on ongelma sentään oikea”

Maustetytöt: Tein kai lottorivini väärin

”Meren yli mentiin ja tultiin Japaniin”

Dingo: Huumeita Japaniin

”Kalifornian ruosteiset kukkulat / Ja San Franciscon ne ovat siellä”

Ultra Bra: Kalifornian ruosteiset kukkulat

”Mä haluun hyppää Hakaniemen sillalta Kiinaan”

Roope Salminen ja koirat: Biisonit

”On tehtaan äänet vaienneet / Työpaikat Kiinaan muuttaneet”

Anssi Kela: Jennifer Aniston

”Tuuli aavikoissa soi / Kertoa se voi / Ihmemaa on Abessinia”

Pirkka-Pekka Petelius: Abessinia

”Näin veneen matalan saapuvan / Nyt Kiinanmerellä remuan”

Dingo: Kiinanmeri

”En ole koskaan nähnyt Shanghain valoja / Kruununjalokiviä tai miekkakaloja”

Annika Eklund: Shanghain valot

”On ihana ilta / Ja Kalliovuorten kuu / Kultainen silta / Joelle laskeutuu”

Topi Sorsakoski: Kalliovuorten kuu

”Miksi just Uusi-Seelanti / Ei kai kauemmaks pääsekään”

Hätä-Miikka: Uusi-Seelanti

Aktiivilomalle

”Jee jee palkkasoturiksi Nuubiaan / Jee jee siellä miestä tarvitaan”

Popeda: Palkkasoturiksi Nuubiaan

”Verhojen toisella puolella / Portugali voittaa jalkapallossa / Menemme juhlimaan sitä myöhemmin”

Scandinavian Music Group: Lissabon

”Keräsin mun kamat / Ja mä dallasin Texasii”

Haloo Helsinki!: Texas

”Hei tyttö olen matkalla Alabamaan”

Popeda: Matkalla Alabamaan

”Mä ajan kahtasataa Napolin moottoritiellä / Eikä kukaan voi ohittaa mua”

Lauri Tähkä: Napolin moottoritiellä

”Haukku kuuluu kojootin / Häipyy meluun veturin / Sierra Madren takaa kuu kuin juusto möllöttää”

Reino Helismaa: Meksikon pikajuna

”Siihen me pysähdyimme / Suuren joen rantaan / Siihen jäimme, katselimme / Rakensimme kaupungin / Auringossa poltetuin tiilin / Jalokiven Eufratin rantaan”

CMX: Eufrat

”Mä kerran vielä tahdon nähdä Rio Granden”

Mamba: Adios Pancho

”Jepariksi vain / Isä paikan sai – Chicagoon / Tulimme rapakon taa / Aikaan pahimpaan”

Virve Rosti: Kun Chicago kuoli

”Las Vegas / Rahantäyteinen on sen tie / Monen turmioon se vie”

Anita Hirvonen: Las Vegas

Lähialuematkat

”Ja isä meni Ruotsiin / Äiti lensi taivaaseen”

Hector: Lumi teki enkelin eteiseen

”Minä olen päättänyt olla sinun / Tanssin kanssasi Ruotsiin / Ja takaisin”

Scandinavian Music Group: Ruotsiin ja takaisin

”Onni ei Suomessa suosi / Mä oon viittä vaille valmis muuttaa Ruotsii / Voin vaikka heittää lestii / Suuntaan kohti Slussenii”

Gasellit: Slussen

”Muistaksä kun me joskus puhuttiin / Et Göteborgiin muutetaa / Ihan muuten vaa”

Paperi T: Resnais, Beefheart & Aalto

”Vuosi sitten olin matkalla laivalla Tukholmaan / Unelmieni kaupunkiin”

Danny: Tukholma

”Tjena mannen / Alapuolelta autokannen / Jumissa isolla paatilla / Oispa jo irti stureplanilla”

JVG: Lite bättre

”Tukholmaan, Tukholmaan / Ruotsinlaivalla helvettiin täältä / Kokea ja nähdä”

Mira Luoti: Tukholmaan

”Nyt taakse jäädä saa Västerås / Där pannukakku med äppelsås”

Leevi and the Leavings: Västerås

”Kun heräsin taas / No arvatkaas / Hän oli pois / Ei kiusata vois / Näin mikään muu / Kuin Norjan puu”

Eero Raittinen and the Boys: Norjan puu

”Vasta Hammerfestin viimeisellä jyrkänteellä / Isä maistaa kermajäätelöä”

Kauko Röyhkä: Hammerfest

”Vie mut heilumaan Tallinnan lauttaan / Missä aikuiset kompuroi”

Kerkko Koskinen kollektiivi: Tallinnan-lautta

”Me mentiin Viru-hotelliin ja pantiin pelti kii / Katos, korvausrahat Tallinnassa / Riittää eliittiin”

Miljoonasade: Ikäväni Tallinnaan

”Kun hyvinvointivaltiota Helsingissä luodaan / Julkisivuduunarit ne Tallinnasta tuodaan”

Paleface: Helsinki-Shangri-La

”Eesti, Eesti, Eesti / Kaipaan sinne perkeleesti”

Juice Leskinen: Eesti (On My Mind)

”Niin kaunista muuall' ei löytyä saata / Kuin Saarenmaan nurmien kesäinen yö”

Georg Ots: Saarenmaan valssi

Matkalle muistoihin

”Nyt painan pään / Kiestinkiin jään”

Pekka Kuusisto ja Paula Vesala: Kiestinki

”Satakieli Monrepoossa / Laulelemme kaikki koossa / Kannusjalka-vääpeli ja minä, sotamies”

Rajaton: Satakieli Monrepoossa

”Eldankajärven jää / On taakse jäänyttä elämää / On siellä nyt fossit ja Sassit / Puomit ja passit juu”

Korsuorkesteri: Eldankajärven jää

”Muistan puiston kaunehimman / Ihanimman Monrepos’n”

Annikki Tähti: Muistatko Monrepos’n

”Toista oli Viipurissa / Karjalaisten kaupungissa”

Juha Vainio: Sellanen ol’ Viipuri

”Mennään mennään Karjalaan / Mennään mennään Karjalaan”

Sleepy Sleepers: Mennään Karjalaan

”Kun pauhasi Stalinin urku, suunnalta Viipurin / Niin alkoi se kotien purku, se vieläkin suuri on surku”

Juice Leskinen: Karelia blues

”Me voitetaan Karjala takaisin / Hetkeks vaan, mutta kuitenkin”

JVG (feat. Freeman): Karjala takaisin

”Mielessäin mie halajan runonlaulajien maille / Viel mie palajan takas taattoni tanhuville Karjalaan”

Pelle Miljoona: Karjalaan

Täältä tullaan, Venäjä

”Silmäs mua katsoi niin / Kutsui lemmen haaveisiin / Ja meille loisti valot Moskovan”

Kerkko Koskinen: Moskovan valot

”Haluaako joku tietää jotain Moskovasta / Siellä ihmiset ovat köyhiä ja heitä huijataan”

Ultra Bra: Moskova

”Unta kohden liukuu sittemmin / Hiuksissas on nukkaa Pietarin”

Samuli Putro: Nukkaa Pietarin

”Muistan Uralin rinteillä valkolatvuksen”

Tapio Rautavaara: Uralin pihlaja

”Tähän on tultu / Tämä on loppu / Vladivostok”

Kauko Röyhkä: Vladivostok

”Mai tavariš / Kak poživaeš / Kuiskas mulle tyttö Moskovan”

Erkki Liikanen: Jokkantii

”Volga, Volga / Rakkaus tai kuolema / Pelkoa ja vainoa / Ohhohhohhohho hei”

Frederik: Volga

”Löi ruplia väliin rintojen / Sille tummalle sanoi sut valitsen / Ei löydy naista koskaan samanlaista / Kuin Tatjana Irkutskin kaunotar”

Aarne Tenkanen ja Tempuntekijät: Irkutskin kaunotar

”On Venäjässä valtavasti noita hyvii puolii”

Freud, Marx, Engels ja Jung: Siperian oppia

”Siperia kurja vankien maa / Ne siellä kulkevat kummitusten lailla”

Pirkka-Pekka Petelius: Siperia

”Virta vanha suuren Venäjän / Häitä hurjia jälleen juhlii”

Frederik: Stenka Rasin

Kiertomatkalle

”Roomaan tai Pariisiin / Sama mihin kaupunkiin / Kanssas meen rakkauden pumpuliin”

Laura Voutilainen: Roomaan tai Pariisiin

”Pariisi, Motala ja Hilversum / Kuuluu pelkkää kohinaa / Stavanger, Moskova, Kaunas / Metropolit loistaa yössä”

J. Karjalainen: Pariisi, Motala ja Hilversum

”Mä meen Pariisiin, Pekingiin, New Yorkiin, Kapkaupunkiin, Inariin / Mihin tahansa paitsi Helsinkiin / Buenos Airesiin, Berliiniin, Hongkongiin, Tel Aviviin, Dakariin”

Anssi Kela: Mihin tahansa (paitsi Helsinkiin)

”Olen käynyt Tiibetissä, Moskovassa, Rööperissä”

Freeman: Ajetaan me tandemilla

”On polttanut hiekka aavikolla Saharan / Kylmä Siperia saanut jäätymään”

Pate Mustajärvi/ Juhlat Lissabonissa

”Meksikoon, Marokkoon / Ekuadoor siellä harvoon paleloo”

Rehupiikles: Meksikoon

”On Friskossa käyty ja Orekoni nähty / Miss on kesä sekä lumiset vuoret / Takotass on puitu, Pampiitsillä uitu”

Hiski Salomaa: Lännen lokari

”Mitä vittua mä siel sit teen yksinään / Malaga, Havana, Las Palmas, Panama / Ihan kiva käydä mut kivempi palata”

Gasellit: Mitä mä Malagas

”Ajoreitin viivalla merkitsin / Viipuri sitten Pietari, Moskova / Ja seuraavaksi Volgograd ja sieltä / Araljärven kautta Azabadhiin

Leevi and the Leavings: Turkmenialainen tyttöystävä

”Chicago, Dakota, Ohiota, Oklahomaa / Kaipaan alinomaa / On siellä piirakoita ja popcornia”

Juice Leskinen Slam: Alabama, Arizona, Alaska ja Utah

”Jäi multa matkalaukku Berliiniin / Kun sieltä lähdin maihin kaukaisiin”

Ritva Oksanen: Jäin multa matkalaukku Berliiniin

Sisäavaruuden reissulle

”Oon itsenäinen kuin Vatikaani”

Dilemma, Djangomayn, Diison: Vatikaani

”Minä syön briossin ja kuiskaan / Casablancan loppuratkaisu on fiasko”

Scandinavian Music Group: Casablanca

”Joo, pullotetaan kyyneleet junalla Baden-Badeniin / Missä niissä kylpee turisti ja toinenkin”

Chisu: Baden-Baden

”Napo lähtee kävelemään pitkin Seinen rantaa / Vastaan tulee Richelieu / Se taitaa kaunaa kantaa”

Juice Leskinen: Napoleonin mopo

”Ohion Napoleon / Viihtyy vaan / Satulassaan”

Dave Lindholm: Ohion Napoleon

”Helteinen aamupäivä / Pearl Harbourissa”

Kotka rankki ohutta yläpilveä: Pearl Harbour

”Saattue Muurmanskiin / On yhä kallellaan / Mun kirjahyllyssä / Oiva Toikan Allin vieressä”

A. Aallon rytmiorkesteri: Saattue Murmanskiin

”Tää on päivä Kasbah, Kasbah-kukkulalla / Aurinkoinen päivä Afrikassa”

Don Huonot: Päivä Kasbah-kukkulalla

”Mä oon sekundaa päästä varpaisiin / Luut muovia, iho pahvia / Elimet Hongkong-elektroniikkaa”

Don Huonot: Maanantaiaamun moottorisahamies

”En haluu haistella enää Babylonian katkua”

Mariska: Matkamuistoja

”Hei tää ei oo kangastusta / Tähän päättyy Sahara”

Mikael Gabriel: Sahara

”Tuima autonkuljettaja / Ciangarlo Verfetta / Tuo pokerinaama ryhtiä repii kuskinpukillaan / Viva Sisilia”

Klamydia: Viva Sisilia

”Jee mä oon Connecticutista / Mutt ei se mun mainetta kutista”

Kontra: Jerry Cotton

”Pyramidit ei enää loista yössä Niilin suiston / Niistä jokainen nykyään majoittaa viraston”

Juice Leskinen: Mitä minä Egyptissä teen

”Rytmi on sekaisin / Kuin oisit Las Vegasis / Joten tuo sitä juomista / Kun mä tanssitan Jorma Uotista”

Sini Sabotage: Lambada

”Hermokaasuja olohuoneisiin / Krokotiilejä New Yorkin viemäriin”

Pekka Ruuska: Rafaelin enkeli

”Ei kyyneltäkään, kuin Sahara oon / Ei kyyneltäkään, kuin hiekka aavikon”

Anna Puu: Sahara

Ryyppyreissulle

”Oon mä juonut viinii Wienissä / Monta pitkää kylmää Lyypekissä”

Samuli Edelman: Peggy

”Missä ollaan? Mikä maa? / Joku meistä veikkaa Espanjaa”

Irwin Goodman: Si si si

”Ei lopu täältä polle, ei amfetamiini / Täältä kukkaloistosta Amsterdamin / Ojat pullollaan pitkätukkiaan”

Eppu Normaali: Vuonna ’85

”Mä vien sut lentokoneeseen / Me mennään Irlantiin / Pubin ovi auki pamahtaa / Ja me juodaan, me juodaan taas ja aamuun tanssitaan”

Popeda: Beibin kanssa Irlantiin

”Vitut, mä lähen pöhisemään Bangkokiin / Lennot hoitaa Aeroflot”

Notkea rotta: Täältä tullaan Bangkok

”Me mennään Saksaan / Me mennään Saksaan koheltaan / Me mennään Saksaan / Me mennään Saksaan soheltaan”

Klamydia: Saksaan

”Mentiin itärajan taa / Kunnon kumit mukaan / Sitten kohti Moskovaa”

Popeda: Lauri Moskovassa

”Riviera / Kuohuvaa samppanjaa / On illat siellä päivää alkavaa”

Sammy Babitzin ja Koivistolaiset: Riviera

”Ei ole Kööpenhamina kuin ennen / Mieltä kiehtova ja syntinen”

Juha Vainio: Ei ole Kööpenhamina kuin ennen

”En oo käyny Irlannissa mutta siell on käyty meillä / Ja ne musiikkia meille kantoi viskilenkkereillä”

Juice Leskinen: En oo käyny Irlannissa

”Kauan etsin, kauan kuljin / Viimein saavuin Hampuriin”

Irwin Goodman: St. Pauli ja Reeperbahn

”Bangkok, Bangkok, silmissä ilo / Bangkok, Bangkok, taskussa kilo”

Neljä ruusua: Bangkok

Kaupunkilomalle

”Ja me rakasteltais rähjäsessä hotellissa / Ja me raivottais Köpiksen kaikissa karaokeissa / Ja mä haluun sut / Ja sä haluut mut”

Haloo Helsinki!: Köpis 2012

”Otsapantaani yhdessä ommeltiin / Siihen kirjailtiin Kööpenhamina”

Leevi and the Leavings: Kööpenhamina (teltta ja kamina)

”Legolandin oma hauva / Plastiikkinen koiravauva”

Matti Pellonpää: Kööpenhaminan musti

”Laulu soi / Ja se rakkautta soida voi / Siksi näin / Kööpenhaminaan jäin”

Laila Kinnunen: Rakkautta Kööpenhaminassa

”Viaton Amsterdam, syntinen Amsterdam / Syliisi viettelet seilorit kiimaiset”

Hector: Amsterdam

”Muistan vielä kun suudeltiin / Öisessä Pariisissa”

Pimeys: Pelastusrengas

”Vielä olen hengissä / En aio kuolla Pariisissa”

Sakari Kuosmanen: Pariisi

”Tänne jäin / Ja mä näin / Miltä Pariisi oikein näyttää”

Anna Eriksson: Pariisi

”Yö Pariisissa on / Niin kaunis ja niin harmiton”

Sepi Kumpulainen: Yö Pariisissa

”Kun valot syttyivät tyhjään teatteriin, huusin / Sota on päättynyt, palatkaa Pariisiin”

Scandinavian Music Group: Casablanca

”Etsä tiedä et mua ei haittaa / Etsä tiedä mun ei tarvii hakee paikkaa / Etsä tiedä mä voin potkia potkulaudal’ / vaikka Pariisiin”

Haloo Helsinki!: Potkulaudalla Pariisiin

”Mut hei, kuka oikeesti lähtee yksin Pariisiin”

Kuningasidea: Yksin Pariisiin

”Mul on selkee Plan B / Jos mä kusen kaiken / Muutan pakoon Pariisiin”

Nicholas X ja Adi L Hasla: Pakoon Pariisiin

”Öisen Pariisin kadulla vettä / Kädet työnnän taskuihin”

Juliet Jonesin sydän: Pariisissa

”Muistin jostain Pariisin / Nolla viis Argentinen asemalla soitettiin / Kun ne heitti meidät pois”

Olavi Uusivirta: Toton Africa

”Meidän piti mennä Pariisiin / Mut jäätiin vaan sen Eiffel-torniin juomaan viinii”

Ollie: Perillä

”Lontoon skidit sanoo et niillon tylsää / Lontoon skidit sanoo et ei oo tekemistä / I’m so bored”

Ratsia: Lontoon skidit

”Beibi tuli takaisin / Toi tuliaisia Lontoosta”

Pelle Miljoona United: Tuliaisia Lontoosta

”Wien / Satoi rakeita / Schönbrunin puistossa”

Ville Leinonen: Wien

”Lähetään Berliiniin / Kaveritkin sanoo et se on kiva mesta / Siel on romanttista ja urbaanii”

Pikku G: Berliiniin

”Hoidetaan kämppä Berliinistä / Ne on halpoja siellä”

Samuli Putro: Hoidetaan kämppä Berliinistä

”Sä tiedät mitä teit / Sä lähdit Berliiniin / Tanssimaan kaupungin valoihin”

Don Huonot: Berliini

”Dönerit handussa Berliinin kaduilla”

Setä Tamu: Jos sä joskus päädyt Berliiniin

”Saan olla Berliinissä oma itseni / Siksi palaan tänne yhä uudestaan”

M. A. Numminen: Berliini

”Näin kanssa ystäväin / Coimbran lumoon jäin / Ja Portugalin huhtikuun”

Kari Tapio: Portugalin huhtikuu

”Mun oli lähdettävä Roomaan, Roomaan / Kotiin kaukaiseen Roomaan / Avoimeen kaupunkiin / Siellä lapsilauma laulaa”

Leevi and The Leavings: Rooma

”Sä sait mut palamaan / Kun Rooman aikanaan / Mä luulin että kaikki tiet mut sun luo vie”

Lukas Leon (feat. Etta): Rooma

”Se kaupunki varrella Tiberin seisoo / Ja Rooma se on ikuinen”

Olavi Virta: Saavuthan jälleen Roomaan

”Ei meistä enään ehjää tuu / Ei, ei, ei, ei / Ennemmin Roomakin rakentuu”

Jonne Aaron: Rooma

”Kas neito riensi Napoliin / Sen luonto kutsui haaveisiin”

Olavi Virta: Mambo italiano

”Katariina sulki silmät / Kun kysyin, mennäänkö naimisiin / Ja kuiskasi hiljaa / Ei, me mennään Jerusalemiin”

Mikko Kuustonen: Jerusalemiin

”Näytän sulle mis on mun juuret / Jos sulle sopii sopii / Istanbul, Istanbul-rytmii”

Sini Yasemin: Istanbul-rytmii

”Ankara on valtava kaupunki kaukana / Voi miksi kävin kävin oluella aina herraseurassa”

Tuomari Nurmio ja Köyhien ystävät: Ankara

”Marraskuinen Brooklyn / Vanha kunnon Brooklyn”

Edu Kettunen: Coney Island blues

”New York on kokenut kun / Rock ’n’ roll syntyy kaduilla sun / Sä olet kaunein ja sä olet mun”

Maija Vilkkumaa: New York (Hollywood Hills)

”Tonnil ei pääse lentää Vegasiin / Mut se voi tulla Helsinkiin”

Vegas: Kingfish

”Oklahoman kuiskaajalla biisi / On joka kertoo kurpan elämästä”

Kari Peitsamo: Oklahoman kuiskaaja

”Siskon luo San Diegoon meen / Siellä mun elämä on / Aloitan kaiken uudelleen”

Miljoonasade: Siskon luo San Diegoon

”Vaikka Harrisburgissa täytyy ikkunat sulkea / Voi Suomessa aina huoletta kulkea”

Eppu Normaali: Suomi-ilmiö