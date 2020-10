Kuukausiliite

Näin perinteitä pidetään yllä. Tässä harrastuksessa yhdistyvät parinhaku, autoilu ja alkoholi.

Eihän siinä mitään järkeä ole: nuoret aikuiset ajelemassa viritetyillä Toyota Corolloilla ja Ford Escorteilla peräkanaa ympäri toria tai huoltoasemaa, kyydissään ehkä juopotteleva kaveriporukka tai tuore ihastus.

Parinhaun, alkoholin ja autoilun yhdistelmä on kieltämättä erikoinen konsepti. Silti se on vuosikymmen toisensa jälkeen havaittu toimivaksi ajantappomenetelmäksi erityisesti pikkukaupunkien viikonloppuilloissa.

Harrastuksen maine voisi tosin olla parempikin. Jo pelkät nimitykset ovat vitsikkäitä.

Kortteliralli, pilluralli, pilis, torimunkki, markettiralli.

Vuosikausia on puhuttu nuorista miehistä, jotka eivät onnistu löytämään paikkaansa yhteiskunnassa. Siis niistä koulutusputken hylänneistä yläkoulun kovanaamoista, jotka ovat enemmän tekevää kuin lukevaa tyyppiä.

Markettien parkkipaikoilla rällääviä halpoja teiniautoja taas on pidetty syrjäytymisen vertauskuvana. Istuvathan kuljettajan paikalla usein juuri ne koulua vieroksuvat kovanaamat.

Amsterdamissa asuva valokuvaaja Jussi Puikkonen näkee korttelirallikulttuurin toisin. Hän vietti viime kesän Suomessa, alkoi kuvata Rovaniemen ja Oulun nuoria automiehiä ja -naisia — ja innostui näkemästään kovasti.

Hänen mielestään kortteliralli on alakulttuuria, josta pikkukaupungeissa voi löytää tarpeellista yhteenkuuluvuutta. Sellaista elämäniloa, joka kiiluu kilpaa perävalojen kanssa.

Mikä on nuoruuden keskeisin näyttämö? Kaveriporukka. Ja juuri siitä korttelirallissa on pohjimmiltaan kyse.

Sitä paitsi lajissa pääsee näyttämään, mitä todella osaa. Koulunkäynti ei välttämättä kiinnosta rattia pyörittäviä nuoria, mutta annapa olla, kun puheeksi tulevat autot. Asiantuntemusta ja muistitietoa riittäisi moneksi kirjaksi! Automerkeistä, moottoreista, lisävarusteista…

Ajoneuvon tuunaaminen on luovaa itseilmaisua, jossa on mukana myös paljon itseironiaa. Mitä halvempi auto, sitä tärkeämpää siihen on saada erikoisvanteet, spoilerit ja lieskakuviot.

Ja kunnon äänentoistolaitteet! Ne ovat olennainen osa soidinmenoja. Tekeväthän ne pahaisista kotteroista pyörillä liikkuvia diskoja.

Parinsadan euron amisautolla kurvailu on epäilemättä aikuistumisriittikin. Muriseva auto on jotain isoa ja omaa, joka kiidättää kauemmas lapsuudenkodista, kohti aikuisten maailmaa.

Kesällä Puikkonen istui Rovaniemellä Reidar Hangasvaara -nimisen nuoren miehen kyydissä. Ajokortin saatuaan Hangasvaara oli ajanut heti ensimmäisenä vuonna Nissan Bluebirdillään Rovaniemen teitä peräti 40 000 kilometriä.

Matkan maailman ympäri, kotikulmilla.

Rovaniemeläiset Tuuli Palovaara ja Reidar Hangasvaara seurustelevat. Hangasvaara sai ajokortin noin vuosi sitten.­

Suomi ei suinkaan ole ainoa maa, jossa nuoret ajavat korttelirallia.

Harrastuksen kliseinen vertauskuvakin, pörröiset karvanopat, on lainatavaraa 1950-luvun Yhdysvalloista. Siellä nuoret miehet keksivät rassata ajankulukseen autoja ja kaahailla kaduilla laittomasti.

Arpakuutioiden ripustaminen taustapeiliin oli merkki muille: Ajetaanko kilpaa? Olen valmis heittämään noppaa kuoleman kanssa!

Maailma on pullollaan muitakin paikallisia muunnelmia nuorten autoilukulttuurista. Japanissa vauhtihullut nuoret tuunaavat autojen sijaan tavattoman innokkaasti moottoripyöriä. Alakulttuuria kutsutaan nimellä bōsōzoku.

Silti juuri Suomi tuntuu korttelirallille erityisen otolliselta maaperältä. Harvaan asutussa maassa liikkuminen ja ystävien tapaaminen edellyttävät monella seudulla omaa autoa. Ja ovathan suomalaiset myös formula- ja rallikansaa.

Jussi Puikkonen näkee jotain erityisen suomalaista tavassa, jolla autoilu yhdistetään sosiaaliseen kanssakäymiseen: Markettien parkkipaikoilla nuoret ajavat juttusille tutun auton viereen. Sitten vaihdetaan kuulumisia avonaisista ikkunoista, metallikuorten suojista.

Auto on sosiaalinen haarniska.

Oululaisen kaupan pihassa Puikkonen kysyi nuorilta: tuntevatko kaikki täällä toisensa?

Eivät, mutta autot ovat tuttuja, kuului vastaus.

Kuljettajat juttelevat toisilleen autojen avoimista ikkunoista Rovaniemen keskustassa.­

Monissa Suomen kaupungeista korttelirallit ovat jo katoavaa kansankulttuuria.

Osin syynä on liikennesuunnittelu. Keskusta-alueita on kehitetty kävely ja pyöräily edellä. Samalla autoilua on rajoitettu.

Olisivatko myös nuorten asenteet muuttuneet? Ehkä jostain on löydetty muita harrastuksia ja kokoontumispaikkoja.

Tosin lainsäädäntökään ei ole ollut hupiajeluille suosiollinen. Kesäkuun alussa voimaan tullut uusi tieliikennelaki kielsi ”tarpeettoman ja häiritsevän ajoneuvolla ajamisen” kaikkialla. Jo aiemmin se oli ollut kiellettyä taajamissa.

Yhteiskunnan silmissä kortteliralli jytkivine stereoineen ja äänekkäästi sutivine renkaineen on siis jonninjoutavaa rälläämistä.

Löytävätkö rällääjät lopulta oman paikkansa?

Jussi Puikkosen valokuvia katsoessa voisi ajatella, että he ovat löytäneet sen jo. Ainakin toistaiseksi.

Se paikka on Wunderbaum-ilmanraikastimella koristellun teiniauton penkillä, ryhmähengessä ja ystävyydessä. Parasta toveruuden liimaa ovat nimittäin jaetut iloiset nuoruusmuistot, ehkä pieni sekoilukin.

Sellaisesta toveruudesta saa jo kohtuulliset eväät epävarmaan maailmaan.

Ystävykset Jonne Kiviniemi ja Rasmus Kerimaa ajavat korttelirallia Rovaniemellä useita kertoja viikossa.­

Äänentoistolaitteisiin uppoaa usein enemmän rahaa kuin itse autoon. Oulun Raksilassa soi eurodance.­

Oulun Raksilassa poltetaan kumia eli suditetaan auton renkaita voimakkaasti.­

Essi Määttä ja Julia Juujärvi saapuivat rovaniemeläiseen parkkihalliin.­

Oulun Raksilan hypermarkettien parkkipaikalla seisoo yksinäinen auto valot päällä ja musiikki raikuen.­

Aleksi Pietilä ajaa korttelirallia Oulussa kaveriporukan sadan euron autolla.­

Valtteri Berg ja Aleksi Uusitalo ovat tuunanneet Volvoaan muun muassa madaltamalla sitä ja laittamalla siihen erikoisvanteet.­

Nuori nainen on koristellut Volvonsa.­

Rovaniemeläiselle Joni Koivurannalle autolla ajaminen on tapa rentoutua: se vie ajatukset muualle hektisestä lapsiperhe-elämästä.­

Kuminpoltto on nuorten kuljettajien tapa esitellä ajotaitojaan.­

Aapo Salo istuu iltaa ystävänsä Hondan takapenkillä Oulussa.­

Waltteri Kitinprami on tullut käymään Rovaniemellä kotoaan Sodankylästä. Jenkkiauto, jollaisen kyytiin hän on päässyt, saa kortteliralleissa ihailevia katseita.­

Rovaniemellä moni kumia polttanut tai musiikkia huudattanut kuljettaja on saanut poliisilta sakot.­

Tii Savilaakso (vas.) on tavannut miehensä Oulun kortteliralleissa. Nyt mukana on Jessica Helenius, jonka kanssa hän on sukua.­

Oululainen Joona Niskala ystävineen on tuunannut autoaan muun muassa maalaamalla sen.­

Onni Leppänen ja Henna Salo ajavat korttelirallia Mäntän torilla Pirkanmaalla. Leppänen on valinnut paitansa sopimaan väriltään yhteen auton ja sen verhoilun kanssa.­

Ennen täysi-ikäisyyttä moni rovaniemeläinen aloittaa korttelirallin mönkijällä. Kuvassa Eeli Setälä ja Oskari Patronen.­