Tyynellä valtamerellä sijaitsevan Yap-saaren perinteinen rahayksikkö on rai, suuri kivinen kiekko. Kuva on 1950-luvulta.­

Mitä raha on?

Valuutaksi käy vaikka meren­­pohjassa tai palmujen katveessa makaava jättiläis­kivi – jos niin yhdessä sovitaan. Toimittaja Marko Junkkari pureutuu talous­järjestelmän ydinkysymykseen.

Fyrkka, massi, fyffe, mani, tuohi, hynä, hillo, hinta, slabari, vööna, paalu, pätäkkä, nappula, ege...

Rahalla on paljon lempinimiä. Eikä ihme, sillä raha on keskeinen osa ihmisten elämää ja arkea. Rahan avulla määritellään ihmisten toimintaa ja ihmisten välisiä suhteita. Palkat, eläkkeet ja tulonsiirrot maksetaan rahana, joka sitten on vaihdettavissa ihmisten tarvitsemiin tavaroihin ja palveluihin.