Tämä on hauska palsta

KESKUSTELIJA 1: Hei kaikki, mikäs täällä Kuukautinen-palstalla on meininki tänään?

KUUKAUTINEN: Muistutan Keskustelijaa 1 palstan säännöistä. Koska Kuukautisen palsta on pakina, tämän on tarkoitus olla ystävällisten ihmisten hilpeä ja leppoisa palsta. Jos se ei sovi sinulle, ole hyvä ja poistu keskustelusta.

KESKUSTELIJA 1: Mutta minähän vain kysyin, mikä on meininki tänään.

KUUKAUTINEN: Keskustelija 1 saa varoituksen jankuttamisesta. Monet voivat kokea hyvin painostavana sen, että kysytään, mikä on meininki tänään.

KESKUSTELIJA 1: Mutta eihän siinä ole mitään painostavaa.

KUUKAUTINEN: Keskustelija 1 saa viimeisen varoituksen.

KESKUSTELIJA 2: Aika ankarat säännöt täällä.

KESKUSTELIJA 3: Joskus aikaisemmin Kuukautisen palstalla oli kivempi tunnelma.

KUUKAUTINEN: Säännöt ovat sitä varten, että tällä palstalla kaikilla olisi hyvä ja leppoisa tunnelma.

KESKUSTELIJA 4: Mikä sitten on leppoisaa?

KUUKAUTINEN: Palstalla on käyty monta keskustelua siitä, mikä on leppoisaa. Ole hyvä ja opiskele ensin vanhat keskustelut aiheesta ennen kuin tulet kyselemään. Se ei varmasti ole liikaa vaadittu. Moderaattorin on mahdotonta selittää perusasioita jokaiselle erikseen.

KESKUSTELIJA 4: Mistä ne löytää?

KUUKAUTINEN: Keskustelija 4 saa varoituksen vänkäämisestä.

KESKUSTELIJA 4: Tuo on ihan epäreilua!

KUUKAUTINEN: Keskustelija 4 poistettu palstalta ylläpitäjään suuntautuneen aggressiivisuuden vuoksi. On riittävästi paikkoja, joissa voi olla aggressiivinen, takakireä ja ankea. Kuukautinen-palsta ei ole tarkoitettu siihen.

KESKUSTELIJA 5: Hei, kuulin eilen hauskan jutun!

KESKUSTELIJA 1: Kerro heti!

KESKUSTELIJA 2: Anna palaa!

KUUKAUTINEN: Muistutan, että mikä tahansa juttu, joka on jonkun mielestä hauska, ei välttämättä ole sitä muiden mielestä. Palstan säännöissä lukee, mikä on hauskaa. Jos Keskustelija 5:n kuulema juttu ei sovi siihen, mitä säännöissä lukee, se ei myöskään ole hauska juttu, eikä sitä kannata kertoa.

KESKUSTELIJA 1: No kerro nyt se juttu!

KESKUSTELIJA 5: En ole enää varma, onko se hauska juttu.

KUUKAUTINEN: Ystävällisenä vinkkinä se, että kannattaa ensin miettiä, miksi se on sinusta hauska juttu. Ja ihan ensiksi kannattaa kuunnella täällä muita. Ei kannata lähteä siitä, että sinun pitää saada kertoa ensimmäiseksi omasta mielestäsi hauska juttu.

KESKUSTELIJA 2: Tuo nyt ei ainakaan kuulosta kovin leppoisalta meiningiltä.

KUUKAUTINEN: Ole ystävällinen äläkä väitä vastaan, jos et tiedä leppoisasta meiningistä yhtään mitään. Kannattaa ihan vain kuunnella ja oppia muilta, mitä on leppoisuus. Tämä on hauska palsta. Sellaiset jäsenet, jotka eivät ole leppoisia eivätkä edes halua oppia leppoisuutta, poistetaan heti.

KESKUSTELIJA 2: Tässä palstassa ei ole mitään leppoisaa.

KUUKAUTINEN: Keskustelija 2 poistettu, koska hän kieltäytyy hyväksymästä leppoisuutta peruslähtökohtana.

KESKUSTELIJA 3: Sanonpa, että on kyllä ihmeellistä touhua.

KUUKAUTINEN: Keskustelija 3 poistettu vihamielisen käytöksen vuoksi.

KESKUSTELIJA 6: Huomenta kaikille, millainen on tunnelma tänään?

KUUKAUTINEN: Huomenta! Täällä on erittäin leppoisa meininki tänään!

