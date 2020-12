Tenori Jyrki Niskanen puhuu puhelimeen kotoaan Veikkolasta. Ilma on kaunis, ja pian edessä on Niskasen päiväjärjestykseen kuuluva kuuden kilometrin rivakka kävelylenkki. Vuoden alusta askelmittariin on kertynyt jo yli kaksi miljoonaa askelta.

Niskanen kuvailee itseään himolenkkeilijäksi. Mutta julkisuudessa häntä tituleerattiin aikoinaan kohutenoriksi. Monet muistavat Niskasen iltapäivälehtien lööpeistä ja hänen veropetoksista saamastaan ehdollisesta tuomiosta vuonna 2007.

”En ollut kohutenori, vaan kohuttu tenori”, korjaa Niskanen. ”Se oli kovaa aikaa, ja monen ­asian summa.”

Näin taas Niskasta kuvaili vuonna 1998 oopperasuuruus Plácido Domingo: ”Hän on yksi kaikkein tärkeimmistä Wagner-tenoreista juuri nyt, ja uskon, että hänellä on fantastinen ura edessään.”

Tuolloin Domingo oli juuri pestannut Niskasen Washingtoniin oopperataloon Wagnerin Tristanin ja Isolden nimirooliin – ja oli valintaansa tyytyväinen. Tyytyväinen oli myös The Washington Postin oopperakritiikko, jonka mukaan Niskasen ”yltäkylläisessä, kepeäsävyisessä äänessä” oli ”hämmästyttävää voimaa ja harvinaista hellyyttä”.

Se oli silloin se.

”Mulle tuli 2000-luvun alussa burnout oopperatyössä, ja jouduin tarkastelemaan uudestaan tätä kaikkea”, Niskanen sanoo.

Nyt Niskanen asuu Veikkolassa, tapaa kolmea lastaan ja kahta lastenlastaan sen verran kuin koronasuositukset ja terve järki sallivat ja pitää yksityisiä lauluoppilaita. Niskanen esiintyy edelleen jonkin verran, säveltää ja sovittaa. Tuotanto on laaja: yli viisisataa teosta, lähinnä kevyttä musiikkia.

Mutta etenkin Niskanen on kuoronjohtaja: hän vetää perustamaansa Veikkolan Viihdelaulajia ja nyttemmin myös Lauluyhtye Aikamiehiä.

Jyrki Niskanen Savonlinnan oopperajuhlilla 1997.­

Niskanen on kotoisin Vantaalta ja aloitti musiikkiuransa kuusivuotiaana pianonsoiton opinnoilla Helsingin konservatoriossa.

Hän on esiintynyt pienestä pitäen. Keskikoulussa Niskanen säesti joka päivä aamuhartauden. 1960-luvulla suosittua Radio Luxembourgia keskipitkiltä aalloilta kuunnellessaan hän perehtyi ulkomaisen viihdemusiikin nuotintamiseen korvakuulolta.

Kielikurssilla Englannissa 14-vuotias Niskanen palkattiin soittamaan ragtime-henkisiä kappaleita pubiin Hastingsiin. Sittemmin hän kierteli soolopianistina Helsingin paremmissa ravintoloissa.

”Olin ammattimuusikkona pitkään.”

Vuonna 1978 Niskanen haki Sibelius-Akatemian pianonsoiton ohjelmaan. Osana pääsy­kokeita piti esittää kansanlaulu.

”Sen kuultuaan Akatemian professori Liisa Linko-Malmio sanoi, että pojasta ei tehdä pianistia, pojasta tehdään laulaja.”

Niskasen ura lähti lentoon 1990-luvun alussa Savonlinnan oopperajuhlilta, joilta hänet bongattiin Zürichin oopperan Beethoven-produktion päärooliin.

Mutta kotimaassa Niskasta karsastettiin. Tausta kevyen musiikin parissa epäilytti klassisen musiikin silmäätekeviä. Piirit olivat pienet, eikä Niskasen genret ylittävää lahjakkuutta haluttu niellä.

”Mutta sitten lunastin paikan maailmalla ja tein kymmenen vuoden kansainvälisen uran. Sain tehdä töitä maailman arvostetuimmissa oopperataloissa.”

Uransa huippuina Niskanen pitää esiintymisiä Milanon La Scalassa sekä sitä, kun hän hyppäsi kylmiltään Wienin valtionoopperan Valkyyriaan Siegmundiksi. Parhaimmillaan esiintyminen oli intiimiä kontaktia kapellimestarin kanssa ja keskieurooppalaisia vanhoja oopperasaleja, joissa on ”peijakkaan hieno akustiikka”, Niskanen sanoo. ”Aina kun nouset lavalle, se on näytön paikka.”

Helmikuussa Niskanen täyttää 65 vuotta. Tulossa on juhlan kunniaksi omaelämäkerta sekä myös levy, joka sisältää tenoriaarioita ja -mono­logeja Wagnerin yhdeksästä eri oopperasta. Se oli kova rutistus.

”Tein historiallisen äänitteen.”

Entä mitä tenorille nyt kuuluu?

”Oikein hyvää, kiitos”, sanoo Niskanen ja kuulostaa siltä, että nyt esitettiin tämän haastattelun ensimmäinen tärkeä kysymys.

”Se soi oikein hyvin.”