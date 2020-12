Nyt ei ole oikea aika kutsua illallisvieraita. Mutta aina voi mennä ulos syömään. Eväistään tunnettu laulaja Essi Wuorela loihtii jouluinen piknikin Kaivopuiston rantaan.

On vain muutama aste lämmintä, pilvistä karkailee pisaroita ja tuulee niin, että kaikki sanottava pitää huutaa. Ei ihan ensimmäiseksi tulisi mieleen ehdottaa eväsretkeä Kaivopuiston rantaan. Näin kuitenkin Rajaton-yhtyeestä tuttu laulaja Essi Wuorela tekee.

Koronan takia moni asia on maailmassa nyt sekaisin. Miksei siis piknikitkin.

Sitä paitsi täällä on muitakin talvea uhmaamassa. Kivenheiton päässä piknik­paikasta mies kahlaa aaltoihin uimaan.

Wuorela käy usein kävelemässä näillä rannoilla. Viime kuukausina hän on käynyt tavallista useammin, kun korona on vienyt työt lähes kokonaan.

”Täällä saa suhteellisuudentajua. Maailma on ehjä, vaikka ihmisten luomat systeemit ovat tiukilla.”

Mutta unohdetaan korona hetkeksi ja syödään. Loppusyksyn retkelle sopii keitto. Wuorela kaataa kuppiin kurpitsakeittoa termospullosta. Maku on muheva ja vähän makea. Tujaus ranskankermaa tuo sopivaa happamuutta ja rasvaisuutta.

”Keitto olisi muuten aika terveellistä.”

Joskus hän maustaa keittoa reilummin tuoreella inkiväärillä tai ripottelee päälle paahdettuja siemeniä. Kun lapsi oli nuorempi, hän saattoi lisätä joukkoon siskonmakkaroita, jotta se kelpasi pojalle paremmin.

Jälkiruuaksi on tryffeleitä. Nekin ovat ihania. Tuhdin taatelimassan pinnalla maistuu kirpeä karpalojauhe.

”Sain reseptin vuonna 2018 kanadalaiselta ystävältäni Alison Kirvanilta, joka on kuoronjohtaja ja mahtava kokki.”

Koronan lisäksi on toinenkin syy, miksi Wuorelan kanssa on lähdetty piknikille.

”Rundaaminen on muokannut minusta eväskuningattaren. Näitä samoja ruokia voisi olla mukanani harjoituksissa tai keikkamatkalla. Nämä ovat terveellisiä, hyviä ja helppoja syödä.”

Wuorelalle eväät ovat tärkeitä myös siksi, että hän noudattaa FODMAP-ruokavaliota. Siinä vältetään huonosti imeytyviä fermentoituvia hiilihydraatteja. Niitä on muun ­muassa rukiissa, ohrassa, kaurassa, sipulikasveissa, kaaleissa ja laktoosia sisältävissä tuotteissa.

Erikoisruokavaliolla Wuorela sai ruuan­sulatusongelmat kuriin, mutta pitkä vältettävien ruoka-aineiden lista on johtanut siihen, että keikkamatkojen taukopaikoilta on vaikea löytää mitään, mitä voisi syödä. Toisaalta huoltoasemien tarjonta ei usein helli kaikkiruokaisenkaan makuhermoja.

”Ne liiskaantuneet valkoiset leivät!” Wuorela huokaisee. ”Kun aukaisee paketin, sisältä tulee aina keitetyn kananmunan haju, vaikka välissä ei olisi sitä.”

Kun on evästä mukana, ei tarvitse lähteä etsimään kauppaa vieraasta kaupungista tai syödä sellaista, mistä tulee huono olo. Usein Wuorelalla on mukana rasiassa juustovoileivät, joiden vieressä on kurkkua ja kirsikkatomaatteja. Kassissa on myös aina pikapuuroja.

”Hotellihuoneissa maailmalla on useimmiten vedenkeitin.”

Kiertueilla syöminen ei tietenkään tarkoita vain ankeita taukopaikkoja vaan myös eksoottisia huippuaterioita. Wuorela muistelee esimerkiksi Japanissa eteensä saamaa kuumaa kiveä, jonka päällä kypsyi lihapala.

”En tiennyt, mitä lihalle oli tehty, mutta se oli hirveän hyvää.”

Kotona ruokavalion noudattaminen on yksinkertaista, koska kaappeihin hankitaan vain sopivia ruoka-aineita.

”Olen oppinut käyttämään psylliumjauhetta. Tapiokatärkkelys toimii myös hirveän hyvin kaikenlaisessa leivonnassa. Se on vähän eri tyyppinen kuin peruna. Kanan­munalla korjaan usein rakennetta monenlaisessa ruuanvalmistuksessa.”

Tänä vuonna jouluruokien laittoon ja muihin valmisteluihin on tavallista enemmän aikaa. Viimeiset 23 vuotta Rajaton on tehnyt 20–30 keikan joulukiertueen. Tänä vuonna konsertteja on neljä, jos kaikki toteutuvat.

Lauluyhtye kuitenkin harjoittelee normaalisti. Valmistautuminen on hoidettava yhtä huolellisesti, oli konserttien määrä mikä tahansa. ”Laulamme maskit päällä.”

Tuulisella rannalla talvi vie pian voiton ja alkaa paleltaa. On siis aika pakata eväät ja astiat takaisin koreihin. Otetaan sitä ennen kuitenkin vielä yksi tryffeli.

Ja toinenkin.