Arkistosta löytynyt venäläinen opaskirja neuvoi Suomeen lähetettyjä vakoojia. Mutta se kertoo myös suomalaisista.

Tilaajille

Internetiin on ilmestynyt hämmästyttävä julkaisu. Neuvostoliiton tiedustelupalvelun laatima vanha kirjanen on nimeltään Suomen väestön arkiset tavat ja tottumukset. Opaskirja on tarkoitettu Suomeen lähetettäville vakoojille. Siinä on 35 sivua ja 57 valokuvaa.