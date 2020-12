Vaimo, aviomies ja toinen nainen kertovat kukin oman versionsa kolmiodraamasta, joka johti avioeroon. Juttu on julkaistu alun perin Kuukausiliitteessä heinäkuussa 2001.

He tapasivat tamperelaisessa diskossa. Rakastuivat, menivät naimisiin ja saivat lapsen, mutta kaikkina niinä vuosina miehellä oli toinen nainen. Seuraavaksi oman versionsa tapahtumista kertovat vuorotellen Asta, Laura ja Sami. He kirjoittivat tarinansa tietämättä, mitä toiset kirjoittivat. Nimet on muutettu.

Asta: