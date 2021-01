TAITEILIJA 1: ”Moi, kollega, hauska nähdä! Mitä olet puuhaillut?”

TAITEILIJA 2: ”Eipä tässä ihmeempiä. Hirveästi on mennyt aikaa, kun olen toteuttanut immersiivistä, paikkasidonnaista tanssiteosta kaikkina aikoina eläneitä ihmisiä yhdistävistä tunteista sattumanvaraisen elämän keskellä, missä luopuminen, välittäminen, ikävä, selviytyminen ja toivo vuorottelevat.”

TAITEILIJA 1: ”Kyllähän tommosessa aikaa menee.”

TAITEILIJA 2: ”Menee menee. Entäs sinä?”

TAITEILIJA 1: ”Ihan perus. Esityksellisiä tekoja, dadaistisia ehdotuksia ja leikkejä, tuntematonta, vielä nimeämätöntä, olemassa olevan purkamista ja sen uudelleen järjestelyä. Ja aika paljon tullut tutkittua ilma-akrobatian keinoin, mitkä ovat esittämisen ja somettamisen, identifioitumisen ja some-identifioitumisen samat ja erot ja miten ne vaikuttavat itsen, toisten ja asioiden määrittymiseen.”

TAITEILIJA 3: ”Onpa hyvä, että teillä on töitä. Itsekin olen tässä niska limassa tarkastellut semiotiikan, karjalaisen itkuvirsiperinteen sekä puhelauletun ja fragmentaarisen runomuotoisen tekstin pohjalta kehon hajoamisen ja elpymisen tiloja, kielen semanttista hajoamista sekä järkyttävää tai uhkaavaa asiaintilaa proaktiivisena voimavarana, ja onhan mulla siinä taustalla tietysti kokemus kehon ja muun materiaalisen maailman syvästä yhteenkietoutuneisuudesta.”

TAITEILIJA 4: ”Nehän on kyllä tosi yhteenkietoutuneita. Se näkyy myös mun järjestämissä laulu-improvisaatioissa, joissa laulurituaali alkaa aina hiljaisuudesta ja etenee siitä arvaamattomiin suuntiin, hengitys muuttuu ensin ääntelyksi ja siitä edelleen lauluksi, ja ses­sion lopussa ääni palaa ihmisen sisään hengitykseksi kuin lintu pesäänsä, ja mun työskentelynihän on kaiken kaikkiaan kudosmaista, kehräytyvää ja intuitiivista.”

TAITEILIJA 5: ”Jännä, että sulla työn tekeminen on kudosmaista ja kehräytyvää, kun minä taas harjoittelen irtipäästämistä tehokkuudesta, kurinalaisuudesta ja kilpailuhenkisyydestä ja haluan sitoutua hitaaseen ja jatkuvaan työskentelyyn, jonka liike on aaltoilevaa ja kerrostuvaa, ja niinpä paneudun erityisesti kestollisuuteen ja tutkin sitä tekijän ja kokijan perspektiivistä. Teen tilaa ja aikaa maailmassa, jossa aika on loppumassa, työskentelen ajan kanssa ja ajan kokemusta tutkien, ja työsuunnitelmaani kuuluu esimerkiksi monivuotisia prosesseja ja monipäiväisiä teoksia.”

TAITEILIJA 6: ”Mä taas harjoittelen nautinnollisia feministisiä ja anti-rasistisia tekemisen/olemisen tapoja. Taidetta ja elämää kokonaisuutena. Mikä on tärkeää? Mihin voimat riittävät? Mikä taiteessa on mahdollista? Mikä ei ole mahdollista muuten? Luovuus elämässä selviytymiskeinona, taide kommunikaation jatkeena ja tilan ottaminen/etuoikeuksien käyttäminen sortavien rakenteiden purkamiseen. Harjoittelu jatkuvana työnä ja elämäntapana. Missä rajani kulkevat, hämärtyvät, katkeavat, venyvät, murtuvat ja muuttuvat?”

TAITEILIJA 7: ”Onpa teillä hienoja projekteja! Minä vain käännän udmurttilaisen proosan parhaimpia teoksia suomeksi. Tämä hanke on muuten jatkoa tänä vuonna ilmestyneelle menestysteokselleni Murskautuneet tähdet, udmurtialaisia novelleja.”

kuukautinen@hs.fi Hankkeiden kuvaukset on poimittu Koneen säätiön rahoittamien taideprojektien esittelyteksteistä. Projektien rahoituspäätökset julkaistiin joulukuussa.