Politiikka

Harri Holkeri (kok) oli ensimmäinen Suomen pääministeri, joka teki virallisen vierailun Länsi-Saksaan. Tämä tapahtui syksyllä 1988. Sitä ennen pääministerit eivät olleet käyneet Bonnissa, koska oli haluttu varoa Moskovan reaktioita.

Pääministeri otettiin vastaan komeasti. Liittokansleri Helmut Kohl ja Holkeri seurasivat kanslerinviraston edessä korokkeelta kunniakomppanian ohimarssin. Torvisoittokunta soitti kansallislaulut.

Seurasin vierailua, ja olen siitä asti pitänyt silmällä, miten traditio on jatkunut.

Kolme vuotta myöhemmin Esko Aho (kesk) nousi samalle korokkeelle vierellään Helmut Kohl, juuri yhdistyneen Saksan johtaja, joka lupasi tukensa, jos Suomi hakisi EU:n jäseneksi.

Paavo Lipponen (sd) matkusti vuoden 1996 alussa tapaamaan Kohlia. Keskustelut käytiin saksaksi. Kohl ei muuta kieltä puhunutkaan, ja Lipponen osaa saksaa hyvin. He sinuttelivat toisiaan. Eikä välitöntä tunnelmaa haitannut, että toinen oli kristillisdemokraatti ja toinen sosiaalidemokraatti.

Lehdistölle Lipponen ylisti: ”Liittokansleri on Euroopan ankkuri” ja paljasti kertoneensa Kohlille saksalaisista sukujuuristaan.

Kotimaassa Lipposen puheista tuli suukopua. Suomi oli vasta liittynyt EU:n jäseneksi ja haki siellä vahvaa kumppania. Saksan voimaa kunnioitettiin, mutta sitä myös pelättiin.

”Ei pitäisi panna maihin heti, kun Kohl jotakin sanoo”, Seppo Kääriäinen (kesk) moitti Lipposta.

Paavo Lipponen menetti pääministerin paikan keväällä 2003 Anneli Jäätteenmäelle (kesk), joka ei lyhyeksi jääneen kautensa aikana ennättänyt käydä Berliinissä.

Matti Vanhanen ja Gerhard Schröder tapasivat vuonna 2003.­

Perinne ei kuitenkaan katkennut, sillä Matti Vanhanen (kesk) kävi joulukuussa 2003 liittokansleri Gerhard Schröderin (sd) luona. Kun kristillisdemokraattien Angela Merkel nousi syksyllä 2005 liittokansleriksi, Vanhanen meni tapaamaan Merkeliä.

Nyt Merkel on ollut 15 vuotta vallassa ja ottanut Berliinissä vastaan peräti seitsemän Suomen pääministeriä.

Merkelin kielitaito ei ole järin vahva, joten Mari Kiviniemen (kesk) vierailu kesällä 2010 jäi varmasti mieleen. ”Iloitsen suuresti, että saatoin puhua äidinkielelläni pääministeri Kiviniemen kanssa”, hän kehui.

Mari Kiviniemi ja Angela Merkel tapasivat vuonna 2010.­

Kiviniemen jälkeen tuli kaksi kokoomuslaista pääministeriä, Jyrki Katainen ja Alexander Stubb. He riensivät heti tapaamaan puoluetoveri Merkeliä, Katainen syksyllä 2011 ja Stubb syksyllä 2014.

Stubb oli juossut Berliinin maratonin juuri ennen kuin kiipesi Merkelin kanssa korokkeelle katsomaan paraatia. Pian Stubb huomasi, etteivät väsyneet jalat oikein totelleet, ja pyysi apua. Liittokansleri auttoi pääministerin alas korokkeelta.

Juha Sipilä (kesk) käveli vuorostaan Berliinin punaisella matolla syksyllä 2015.

Antti Rinne (sd) nimitettiin pääministeriksi kesäkuussa 2019, ja jo heinäkuussa hän oli Berliinissä. ”Oli hirveän tasavertainen keskustelu, vaikka minä olen uusi ja tapasin Merkelin ensimmäisen kerran kahden kesken”, Rinne kertoi.

Sanna Marinin (sd) vuoro tuli viime helmikuussa. Kun Merkel ja Marin seurasivat kunniakomppanian marssia, näkyi sukupolvien ero. Keskustelut käytiin tulkin välityksellä. Marin kertoi, että oli lukenut koulussa pitkän saksan, mutta ei tohtinut käyttää sitä.

Suomella ja Saksalla on ollut erikoinen yhteys aikojen alusta. Sotien jälkeen se sattuneesta syystä haurastui, mutta nyt on palattu normaaliin.

Harri Holkerin vierailusta on kulunut 32 vuotta, ja tänä aikana johtajien yhteyden­pito on muuttunut jatkuvaksi ja arkiseksi, koska Suomi on jo pitkään ollut EU:n jäsen.

Miksi enää tarvitaan uuden pääministerin vierailua Berliiniin, punaista mattoa, kunniakomppaniaa ja torvisoittokuntaa? Säännöllistä vierailua ei tehdä mihinkään toiseen pääkaupunkiin, paitsi tietysti Tukholmaan ja Tallinnaan, naapureiden pääkaupunkeihin.

Suhteissa tärkeintä on jatkuvuus. Kun uusi pääministeri menee Berliiniin, se todistaa, että Suomen ja Saksan välit ovat kunnossa.