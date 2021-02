Harjamaisia kattorakenteita näkyy taas siellä, missä vanhaa kaupunkia täydennysrakennetaan.

Kun verkkokeskustelussa haukutaan taloa, sanotaan, että se on laatikko.

Mutta taloa ei haukuta laatikoksi, jos siinä on harjakatto. Kaikki muut vaaka- ja pystysuorat pinnat saa anteeksi, jos katto on kuin lapsen piirustuksesta. Silloin talo on talo.

Tasakaton valtakausi on ollut pitkä.

Se alkoi 1960-luvulla paniikkitunnelmissa. Suomeen oli kiireesti rakennettava suurten kaupunkien liepeille satojatuhansia asuntoja ihmisille, joilta työt maaseudulla olivat loppumassa.

Jo 1960-luvun alussa kerrostaloja oli tehty betonielementeistä, mutta ne näyttivät valkoisuudessaan vielä herttaisen 50-lukulaisilta. Niissä oli leveät nauhaikkunat ja katolla loiva pulpettikatto, jossa oli peltikate.

Saman vuosikymmenen lopussa lähiöihin nousi jo aivan eri näköisiä taloja. Pesubetonisten julkisivuelementtien keskellä oli ikkuna, talon päällä tasakatto.

Arkkitehti-lehden päätoimittaja Kristo Vesikansa on opettanut arkkitehtuurin historiaa Aalto-yliopistossa. Hän muistuttaa, että tasakatto sisältyi modernin arkkitehtuurin ohjelmaan. Sitä suosi 1900-luvun edelläkävijäarkkitehti Le Corbusier, jonka ajatuksena oli korvata rakennuksen viemä maa-ala tasakatolle syntyvällä kattoterassilla.

”Meidän ilmastossa se on harvoin toteutunut”, Vesikansa sanoo.

Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpään taloissa Jätkäsaaressa lasikatto suojaa atriumpihaa.­

Kattojen katemateriaalit kehittyivät ripeästi 1960-luvulta alkaen. Tasakatosta tuli mahdollinen ja myös taloudellisesti järkevä.

Arkkitehti Petri Neuvonen on toimittanut suomalaisten asuinkerrostalojen rakennustekniikasta kirjan Kerrostalot 1880—2000. Vuoden 1968 kohdalla kirjan esimerkkitalossa on ensimmäistä kertaa tasakatto.

”Mikä osuus oli estetiikkaa ja mikä grynderien taloudellista laskelmointia, sitä prosenttia en osaa sanoa”, Neuvonen sanoo.

Neuvonen kuitenkin muistuttaa, että tasakatolla on etunsakin. Kovin laajarunkoisen rakennuksen päälle on vaikea viritellä harjaa, ja samoin, jos rakennus on muodoltaan mutkikas. Eivätkä lumi ja jää putoa tasakatolta kenenkään päälle.

Harjakatto tekee paluun Neuvosen toimittaman kirjan viimeisessä esimerkkitalossa, joka on vuodelta 1996. Siinä on harjakatto, tosin hyvin loiva.

Se enteilee jo harjan renessanssia, joka tapahtui näyttävästi tämän vuosisadan alussa.

”Nykyisin halutaan rakentaa perinteisen korttelikaupungin mallista, ja se sopii tietysti siihen”, Kristo Vesikansa taustoittaa.

Nyt harjamaisia muotoja näkyy jo kaikkialla, missä vain vanhaa kaupunkia täydennysrakennetaan.

Leppäsuon korttelissa jyrkästi viistotut harjat päästävät valoa sisäpihalle.­

Arkkitehti Tuomo Siitosen suunnittelema kortteli Helsingissä Etu-Töölön ja Marian sairaalan välissä oli uraauurtava. Siellä peltikaton lape valuu pihan puolella monta kerrosta alaspäin ja muuttuu julkisivuksi, jota puhkovat parvekkeet.

Siitonen halusi jatkaa töölöläisen asuinkorttelin perinnettä, jossa katujulkisivu on pidättyväinen ja sisäpiha oma maailmansa. Vinottu katto päästää auringonvaloa pihalle, mutta modernismin vastainen sellainen katto tietysti on.

”1920-luvulla tehtiin modernismille tiukat pelisäännöt. Tasakatto nähtiin uuden maailman ja uuden tekniikan kattotyyppinä”, Siitonen sanoo. ”Mutta en usko, että kenelläkään nykyisin on suuria esteettis-moraalisia ongelmia tehdä toisenkinlaisia kattoja.”