Valtion johtamisen täytyy olla vaikeaa. Tulee eteen tilanteita, joissa yksi ratkaisu on väärä ja toinen menee pieleen. Käypä esimerkki on koronarokotteen ottaminen.

Aloitetaan läheltä.

”Odottelen tässä tuuriani, vuoroani”, Suomen presidentti Sauli Niinistö sanoi tammikuun lopulla.

Niinistö on 72-vuotias, eikä hän ikänsä puolesta ollut tammikuussa vielä rokotusvuorossa. Yleisen edun nimissä voi myös ajatella toisin. Koronapandemia on Suomen lähihistorian vakavin kriisi, ja samaan aikaan Venäjä työllistää ulkopolitiikassa. On hölmöläisen hommaa, ettei avainpäättäjien terveyttä ole turvattu niin pitkälti kuin mahdollista.

Tämä pätee presidentin lisäksi myös hallitukseen, riippumatta siitä, että ministereiden joukko on nuorehko ja ilmeisen perusterve. Presidentti ja ministerit toimivat siis väärin, kun eivät ole ottaneet rokotetta.

Vaan auta armias, jos he olisivat sen jo ottaneet. Sitten he vasta toimisivatkin väärin, röyhkeät kiilarit, oman edun tavoittelijat!

Suomi on tasa-arvon ihannetta vaaliva demokratia. On vaikea etuilla jonossa, oli yleinen etu mikä tahansa.

EI ROKOTETTU. Saksan liittokansleri Angela Merkel ei aio etuilla.­

EI ROKOTETTU. Kanadan pääministeri Justin Trudeau odottaa ikäistensä tavoin.­

EI ROKOTETTU. Ranskan pääministeri Jean Castex ei halunnut ”ohituskaistalle”.­

Samoilla linjoilla ovat monen muunkin demokratian johtajat. Saksan liittokansleria Angela Merkeliä, 66, ei ole rokotettu. Eikä Kanadan pääministeriä Justin Trudeauta, 49, eikä Ranskan pääministeriä Jean Castexiä, 55. Ranskan presidentti Emmanuel Macron, 43, ei ole hänkään rokotetta saanut. Hän tosin lienee jo immuuni, koska sairasti koronataudin.

EI ROKOTETTU. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sairasti covid-19-taudin.­

Jean Castex kiteytti tammikuussa demokraattisen johtajan pulman: ”Olisin mieluusti ottanut rokotteen ensimmäisten joukossa, esimerkin vuoksi, mutta en halunnut, että se tulkitaan ohituskaistan käyttönä.”

ROKOTETTU. Ruotsin kuningasta Kaarle XVI Kustaata syytettiin somessa etuilusta.­

Ruotsissa ohituskaistaa käytti kuningas Kaarle XVI Kustaa, ja sillä oli seurauksensa.

Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia saivat rokotteen ensi annoksen tammikuun puolivälissä – ”henkilääkärin suosituksesta”, kuten kuningashuone tiedotti.

Kaarle Kustaa, 74, ja Silvia, 77, eivät olleet ikänsä puolesta vielä rokotusvuorossa. Niinpä Ruotsin somessa sinkoilivat etuilusyytökset.

Hovi puolustautui vetoamalla, että kuningaspari halusi esimerkillään murentaa rokotevastaisuutta.

Valistus on itse asiassa vahva argumentti. Sille on tarvetta, koska rokotevastaiset eli kulkutautimyönteiset voimat jylläävät joka puolella maailmaa, joskus ylintä valtiojohtoa myöten.

”Pfizerin sopimus on hyvin selvä: ’Me emme ole vastuussa sivuvaikutuksista’”, Brasilian presidentti Jair Bolsonaro sanoi joulukuussa. ”Jos muuttuu krokotiiliksi, se on oma ongelma.”

Asenne paljastaa, ettei Bolsonaro ole rokotetta ottanut. Ehkä hän ei sitä tarvitsekaan, koska sairasti covid-19-taudin viime vuonna.

EI ROKOTETTU. Brasilian presidentti Jair Bolsonaro ei halua ”muuttua krokotiiliksi”.­

Osa demokraattisista valtiojohtajista on päättänyt ottaa rokotteen heti ja mahdollisimman julkisesti. Näin teki joulukuussa Joe Biden, 78, joka oli vastikään valittu Yhdysvaltain presidentiksi, samoin varapresidentti Kamala Harris, 56. Ottamalla rokotukset kameroiden edessä Biden ja Harris halusivat varmaankin alleviivata, että heidän suhtautumisensa on tyystin toinen kuin presidentti Donald Trumpilla, 74, joka on vähätellyt pandemiaa.

ROKOTETTU. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden rokotettiin joulu- ja tammikuussa.­

ROKOTETTU. Varapresidentti Kamala Harris näytti esimerkkiä ottamalla piikin.­

ROKOTETTU. Pääministeri Benjamin Netanjahu rokotettiin Israelin ensimmäisenä.­

Vahvasti poliittinen ulottuvuus oli myös Israelin pää­ministerin Benjamin Netanjahun, 71, joulukuisella rokotuksella. Netanjahu oli maansa ensimmäinen rokotettu, ja rokotus tapahtui suorassa televisiolähetyksessä.

”Pyysin saada rokotuksen ensimmäisenä yhdessä terveysministeri Juli Edel­steinin kanssa toimiaksemme esimerkkeinä”, Netanjahu puhutteli kansalaisia.

Israelin rokotuskampanja on maailman ylivoimaisesti ripein. Helmikuun vaihteessa rokotettiin jo niinkin nuoria kuin 35-vuotiaita. Käytössä ovat yhdysvaltalais-saksalainen Pfizerin ja Biontechin rokote sekä yhdysvaltalainen Modernan rokote.

Lähi-idän konflikti näkyy myös rokottamisessa. Länsirannan ja Gazan palestiinalaiset olivat samaan aikaan saaneet vain muutaman tuhannen erän venäläistä Sputnik V -rokotetta.

Sputnik V on geopoliittisesti kiinnostava tapaus. Rokotteiden kehittämisestä on tullut eräänlainen kansainvälinen kilpajuoksu, vaikka niin ei pitäisi olla. Lähinnä olisi syytä toivoa, että kaikki rokotteet tehoaisivat alku­perämaasta riippumatta.

Venäjä aloitti massarokotukset suurieleisesti 5. joulukuuta. Tammikuun lopulla oli rokotettu 0,7 prosenttia kansasta.

Presidentti Vladimir Putin, 68, ilmoitti joulun tienoilla aikovansa itsekin ottaa Sputnik-rokotteen, mutta helmikuun alkuun mennessä hän ei ollut vielä siirtynyt tuumasta toimeen. Ohituskaistan käytöstä häntä tuskin syytettäisiin.

Vallanpitäjät kautta maailman ovat saman kimurantin ratkaisun edessä. Ottaako vai eikö, kenen valmistajan, julkisesti vai vähin äänin?

Erityisen kiinnostavaa olisi tietää, onko Kiinan kommunistijohtajat rokotettu. Kiinalaiset lääkeyhtiöthän ovat kehitystyön etujoukoissa.

Kiinan ylin johtaja Xi Jinping on ratkaissut tiedottamiskysymyksen omalla tavallaan. Kukaan ei tiedä.