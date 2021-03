Maanantaiaamuna 18. tammikuuta presidentti Sauli Niinistö tilasi puhelun presidentti Vladimir Putinille, sillä hän oli huolestuneena seurannut Venäjän tapahtumia.

Myrkytyksestä toipunut Aleksei Navalnyi oli palannut sunnuntaina Moskovaan ja oli heti pidätetty.

Niinistö oli puhunut Putinin kanssa Navalnyista viime syksynä ja pyytänyt, että tämä pääsisi hoitoon Saksaan. Toive toteutui, ja Navalnyin henki pelastui. Ei ole tiedossa, vaikuttiko Niinistön pyyntö. Paljon kehuja hän kuitenkin sai.

Kesken Putinin puhelun odottelun ilmestyi pääministeri Sanna Marinin twiitti: Aleksei Navalnyi on vapautettava välittömästi.

Kello oli vasta 8.42.

Niinistö harmistui ja antoi kiukun näkyä. Hän korosti julkisuudessa perustuslain kohtaa, jonka mukaan ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa hallituksen kanssa.

Perustuslaki muuttui vuonna 2000, ja samana päivänä presidentiksi tuli Tarja Halonen. Hänen kaudellaan vakiintui työn­jako, jonka mukaan presidentillä on ensi­sijainen vastuu suhteiden hoidossa Venäjään, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, joissa ulkopolitiikkaa johtaa presidentti.

Niinistö on noudattanut samaa työnjakoa. Hän on tavannut Putinia säännöllisesti, vaikka Suomi on Krimin miehityksen jälkeen keväästä 2014 muuten supistanut yhteyden­pitoa Venäjän johtoon.

Suhteita Niinistö on hoitanut yksin. Pääministeri tai ulkoministeri eivät olleet paikalla, kun Niinistö isännöi Putinin tapaamista Donald Trumpin kanssa tai kun Putin viimeksi kävi Helsingissä.

Niinistö on taustaltaan varatuomari, mutta presidenttinä hän ryhtyi noudattamaan ulkopolitiikan vanhaa oppia, jonka mukaan Suomi on kansainvälisessä politiikassa lääkäri, ei tuomari.

Niinistö kuunteli kärsivällisesti Putinia ja lännen johtajia sekä yritti sovitella Venäjän ja Euroopan unionin huonoja välejä. Välillä hän onnistui, toisinaan ei.

Puhelinlinja Putinin kanssa pysyi kuitenkin jatkuvasti auki.

Kuin huomaamatta Niinistön asema ulkopolitiikan johdossa on vahvistunut hallitusten kustannuksella. Politiikan sisällöstä ei ole oltu eri mieltä, mutta Niinistö on määrittellyt tavan, jolla suhteita on hoidettu. Kaikki Venäjää koskevat kannanotot ovat kulkeneet presidentin pöydän kautta. Mitä pitempään Niinistö on Venäjän suhteita hoitanut, sitä tarkemmaksi ja varovaisemmaksi hän on julkisissa kannanotoissa tullut.

Historian harrastaja on tunnistanut niissä Paasikiven ja Kekkosen kaikuja. Twiitti­kohunkin keskellä hän tokaisi: ”Meidän on ymmärrettävä se, että meillä on yhteistä rajaa 1300 kilometriä ja toimeen on tultava.”

Twiittikohun asetelma oli herkullinen. Vastakkain oli kaksi kansansuosikkia. Uusi pääministeri, nuori nainen, vasemmistolainen, haastoi pitkäaikaisen presidentin, vanhan konservatiivimiehen, ja vieläpä tunkeutui siekailematta tämän tontille.

Kansa, varsinkin somekansa, jakautui. Vasemmisto ja vihreät hurrasivat Marinille. Keskustalle tilanne oli hankala, sillä puolue on perinteisesti korostanut presidentin asemaa ja varovaista Venäjä-politiikkaa. Omaa pääministeriä oli kuitenkin tuettava.

Kokoomuslaiset närkästyvät Marinille. Oli oikeistossa oli paljon myös väkeä, joka hykerteli tiukkaa lausuntoa. Putinille sanottiin suorat sanat.

Kumpi sitten voitti?

Marin voitti. Pääministeri tuli presidentin rinnalle myös Venäjän suhteiden hoidossa. Niinistön on tästä lähin oltava varuillaan.

Keskustelu vaikutti myös linjaan. Suomi on kriittisempi Venäjää kohtaan. Lääkäristä tuli tuomari.

Muutos näkyi, kun ulkoministeri Pekka Haavisto kohtasi kollegansa Sergei Lavrovin Pietarissa. Haavisto esiintyi suorasukaisesti, joskin diplomaattisesti. Erimielisyyksiä ei peitelty. Lavrovin tapaamisen jälkeen Haavisto tapasi vielä tunnettuja Putinin vastustajia. Kotimaassa Haavisto sai lähes sankarin vastaanoton. Niinistökin kiitteli.

Mutta, mutta – valtioiden välisissä suhteissa on kylmä sääntönsä. Jos muuttaa linjaa, pitää varautua siihen, että myös toinen puoli muuttaa omaansa.