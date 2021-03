Yleislääkäri Erkki-Pekka Helle ilahtuu, kun kahvilan vitriinistä löytyy kahvin seuraksi myöhäinen runebergintorttu. Se katoaa lautaselta pian, sillä takana on erä tennistä, jota Helle pelaa joka toinen päivä kollegan kanssa Talissa.

”Kyllä siellä välillä jo saa selkäänsä”, myöntää Helle.

Vielä viisi vuotta sitten – eläkkeelle jäämisen aikaan – Helle ontui toista jalkaansa, eikä moinen urheilullisuus ei olisi tullut kuuloonkaan. Mutta lonkkaleikkaus palautti liikkuvuuden, ja kivut jäivät leikkauspöydälle. Nyt pitäisi vain muistaa alkuverryttely.

Helle muistetaan nuorisolehti Suosikin lääkäripalstan Bees & honeyn pitkäaikaisena pitäjänä, dear Ekinä, kuten kysyjät häntä kirjeissään tituleerasivat. Palsta kuului lehden luetuimpiin: nykytermein ilmaistuna Helteellä oli parhaimmillaan 400 000 seuraajaa.

Helle on kotoisin Helsingin keskustasta Mikonkadulta. Hänen lapsuutensa leikkimaisemia olivat Töölönlahden seutu – ja Kaisaniemen puisto, jonka suuressa lammikossa Helle muistelee seilanneensa jäälautalla.

Helteen isä oli ekonomi, ja Helle oppi kirjanpidon pienenä. Näytti jo siltä, että ammatti periytyy. Mutta perheen tuttavapiirin kuului lääkäri, jonka olemus ja persoona olivat tehneet lähtemättömän vaikutuksen.

Kun äiti oli hyväntekeväisyysjärjestön mukana hommaamassa keskoskaappeja Lastenklinikalle, teini-ikäinen Helle päätyi lastenosastolle lukemaan potilaille vapaaehtoisena satuja. Jokusen vuoden päästä hän olikin jo samassa sairaalassa apulaislääkärinä.

Ura eteni kunnanlääkäriksi paperitehdaspaikkakunnalle Karhulaan. Myöhemmin Helle sai useita luottamustoimia ja toimi uransa aikana muun muassa lääninlääkärinä ja epidemiologina Lääkintöhallituksessa.

Vaikka Helle tituleerasi itseään perhelääkäriksi eikä koskaan varsinaisesti erikoistunut, hän hankki kattavan kokemuksen infektiotaudeista ja rokotuksista.

Iltaisin Helle piti privaattivastaanottoa helsinkiläisessä lääkärikeskuksessa. Hän toimi pitkään suurlähestystöjen – kuten Yhdysvaltain ja Saksan – luottolääkärinä.

Erkki-Pekka Helle eli Eki-setä vuonna 2007.­

Suosikkiin Helle päätyi, kun Lastenklinikalle tuli vuonna 1972 erikoinen puhelu. Kun kollega ei ollut kiinnostunut päätoimittaja Jyrki Hämäläisen ehdotuksesta, hän delegoi asian Helteelle, joka uteliaana ihmisenä päätti kokeilla palstalääkärin tointa.

”Jyrki oli mainio. Vuosien saatossa meistä tuli hyvät ystävät”, Helle sanoo.

Tuohon aikaan 1970-luvun alussa monissa naistenlehdissä oli lääkäripalsta. Mutta Suosikki oli oma lukunsa, sillä lukijat olivat lapsia ja nuoria. Palstasta tuli nopeasti valtavan luettu, ja yksi sivu laajeni aukeamaksi. Helle kirjoitti myös vuosittaisia teema-artikkeleita esimerkiksi sukupuolitaudeista.

”Nuoria kiinnostivat ennen kaikkea sukuelimet ja ylipäätään kehittyminen aikuiseksi”, sanoo Helle.

Helle sanoo, että hän piti kunnia-asianaan käsitellä kutakin tapausta yleishyödyllisellä tavalla. Jos asia ei muuten tullut selväksi, Helle piirsi oheen havainnollistavan kuvan.

Suosikin lopetettua ilmestymisensä vuonna 2012 Helle jatkoi vielä muutaman vuoden palstaansa Ilta-Sanomissa.

Neljän vuosikymmenen ajan, kärsivällisesti ja kerta toisensa jälkeen, Helle vastasi nuorten kysymyksiin. Sinä aikana nuorten maailma muuttui. Kirjeissä alettiin kysyä allergioista, kiusaamisesta ja mielenterveysongelmista. Tuli paino-ongelmia ja oman kropan tarkkailua. Pitkään palstalle kirjoittivat niistä vain tytöt, mutta 2000-luvulle tultaessa sekin tasa-arvoistui.

Vaikka lääkäripalstan kysymys–vastauksille naureskelu oli nuorison parissa suosittua hupia, Helle sanoo, että yllättävän harvoin häntä yritettiin varsinaisesti juksata.

”Vuosien varrella sellaiset kirjeet oppi tunnistamaan.”

”Minusta nuorilla on peruskunnioitus lääkäriä kohtaan. On sitten eri asia, mitä ny­kyään huudellaan internetissä.”

Vielä on tilaa yhdelle kysymykselle: Dear Eki, please help!!! Mitä tehdä koronalle?!

”Viranomaistahojen välinen jahkailu saisi jo loppua. Se syö ihmisten luottamusta.”