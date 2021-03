YLIPÄÄLLIKKÖ MANNERHEIM: ”Suomalaiset! Olen taistellut monilla tantereilla, mutta en ole koskaan nähnyt teidän kaltaisianne sotureita. Teidät pakotettiin taisteluun, jossa olette tehneet suurtöitä, tekoja, jotka vuosisatoja tulevat loistamaan historian lehdiltä.”

PORMESTARI VAPAAVUORI: ”En osallistunut tänään kriisikokoukseen, koska Mannerheimin kutsu tuli eilen illalla kahdeksalta. Tällainen toiminta on täysin epäuskottavaa.”

PÄÄMINISTERI MARIN: ”Hallitus on yhdessä ylipäällikön kanssa todennut poikkeusolot. On asetettu sulkutila, sillä sota on syksyn perusvaiheen jälkeen siirtynyt kiihtymisvaiheen kautta leviämisvaiheeseen eli ollaan hybridistrategian mukaisella tasolla kaksi.”

PAULA VESALA: ”Meillä kulttuurialalla on edessä täysin näköalaton kevät ja kesä. Jaksuhaleja on Mannerheimilta kuultu, mutta mitään tekoja ei ole nähty. Tekisi mieli näyttää kirvestä Mannerheimille ja Marinille.”

PUHEENJOHTAJA HALLA-AHO: ”Ilmeisesti on poliittisesti helpompaa toteuttaa rajoituksia maan sisällä kuin rajoilla. Kuntavaalien siirtämiselle ei ole perusteita.”

MINISTERI KIURU: ”Itärajalla on jo otettu käyttöön liikennevalomalli, minkä toivotaan hillitsevän tilannetta. Itä-Suomen kuntia on myös vastuutettu asiassa.”

MATKAILU- JA RAVINTOLAJÄRJESTÖ: ”Ravintola- ja matkailuyrittäjät ovat sodan alusta lähtien kantaneet raskaan vastuun, mutta nyt alkaa olla mitta täysi. Karaoket sulkemalla ei tätä sotaa voiteta.”

LUKIOLAISTEN LIITTO: ”Abiturienteille on kohtuutonta, jos kirjoituksia siirretään sodan vuoksi. Moni on ahdistunut jo nyt, kun kirjastot ja kahvilat on suljettu, eikä niihin pääse kavereiden kanssa lukemaan.”

MINISTERI OHISALO: ”On pelättävissä, että uhraamme sodan takia kokonaisia ikäluokkia, koska he eivät pääse kouluun. Tämä lisää väistämättä eriarvoisuutta.”

PÄÄMINISTERI MARIN: ”Pääkaupunkiseudun kuntien toimintaa voi pitää vastuuttomana.”

PORMESTARI VAPAAVUORI: ”Toivon, että rouva pääministeri lopettaa syyllistämisen.”

PUHEENJOHTAJA ORPO: ”Hallitus on nostanut kädet pystyyn Suomen haasteiden edessä. Löperö taloudenpito jatkuu. Kokoomus haluaa kuulla, mikä on hallituksen exit-strategia sodasta.”

MINISTERI KIURU: ”Nyt on tärkeää, että kaikki huolehtivat käsihyge­niasta. Hallituskin on viime keväästä lähtien pessyt lakkaamatta kä­siään sekä rajavalvonnan että ravintoloiden aukiolon suhteen.”

PORMESTARI VAPAAVUORI: ”Tästä on aivan turha luoda vastakkainasettelua. Olen itsekin pessyt käteni kaikesta moneen kertaan ja ennen kaikkea välttänyt turhia kontakteja hallituksen suuntaan.”

MANNERHEIM: ”Suomalaiset! Rauha on solmittu raskalla hinnalla. Olen yhtä ylpeä uhrista, jonka on tarjonnut niin Twitter-keskustelija kuin itse oppinut virologi ja tapahtumajärjestäjäkin. Ilolla ja ylpeydellä katselen jokaista pormestaria, ministeriä ja puoluejohtajaa, jokaista kansliapäällikköä ja ylijohtajaa. Kiitän teidän uhrimieltänne, maailma tulee tuntemaan Teidän työnne. Jumala Suomea suojelkoon!”kuukautinen@hs.fi