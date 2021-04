Kevätaurinko ja merituuli pörröttävät Mattiesko Hytösen kastanjanruskeiksi värjättyjä intiaanihiuksia, kuten hän itse niitä kutsuu. Hytösen oikeassa hanskassa lukee Gabbana ja vasemmassa Dolce.

Harmaan villakangastakin alla olkavarressa on jo parantunut pistosjälki. Siitä on muutama viikko sitten tuikattu annos Pfitzer-Biontechin rokotetta Matti­esko Hytösen treenattuun kehoon.

Ei siksi, että Hytönen pelkäisi koronaa — hän ei piittaa siitä pätkääkään — vaan siksi, että niin voi päästä helpommin matkustamaan.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Hytönen ja hänen tyttöystävänsä myyntipäällikkö Heidi Strömmer laskeutuvat 1. toukokuuta Roma-Fiumicinon lentokentälle. Rooma on Hytösen lempikaupunki. Hytönen ja Strömmer ovat ahkeria matkaajia, mutta viime vuonna he ovat voineet matkustaa vain kaksi kertaa Kreikkaan ja kerran Italiaan. ”Se on syönyt miestä ja naista”, sanoo Hytönen.

Onneksi voi tavata ystäviä Heidi’s champagne bar & restaurantissa, kuten Hytönen kotona järjestettäviä soiréita kutsuu.

Hytösen päivissä on tiukka rutiini. Hän menee joka ilta puoli yhdeltä nukkumaan ja herää aamukymmeneltä.

Viitenä päivänä viikossa ohjelmassa on salitreeni Atleettiklubilla Kaapelitehtaalla. Hytönen kurittaa lihaansa neljällätoista eri liikesarjalla. Hän hakkaa säkkiä, tekee jalka­prässiä ja leuanvetoja, ylä- ja alataljoja sekä selkäliikkeitä. Paluumatkan kotiin keskustaan Hytönen juoksee, usein Hietaniemen hautausmaan kautta.

Treeni on ollut sama jo seitsemän vuoden ajan. Hytösen paino vaihtelee talven 62 kilosta kesäajan 60 kiloon. Kunto ei ehkä parane, mutta ei se huononekaan, hän sanoo.

Seuran haastattelussa Hytönen on sanonut, että hän tulee jonakin päivänä olemaan Suomen kaunein miesruumis.

Päivärutiiniin kuuluu myös kirjoittaminen. Kirjottaja ei jää koskaan eläkkeelle, sanoo Hytönen. Kolmen viime vuoden ajan tekeillä on ollut autofiktiivinen romaani, Hytösen uran päätyö.

Hytönen halusi kirjoittaa kaiken valmiiksi ensin. Vasta nyt hän on lähestynyt kustantajia, valmiin käsikirjoituksen kanssa.

Mattiesko Hytönen vuonna 1997.­

Mattiesko Hytönen muistetaan toimittajana, kolumnistina ja kulttuurihenkilönä. Viimeisen kolumninsa Hytönen kirjoitti Iltalehdelle viisi vuotta sitten.

Pahimmillaan Hytönen oli sekä pirullinen että saatanallinen mutta herttaisella tavalla.

Hän mainitsee esimerkkinä työstään Helsingin Sanomien sunnuntaitoimitukselle tehdyn kirjoituksen. Siinä Hytönen pestasi silloin lukioikäisen poikansa Joonas Hytösen luokkakaverin ruoskimaan häntä, kunnes veri virtasi. Sellaista ei enää tehdä.

Hytösen tyyli on hankkinut hänelle monia vihamiehiä. Dekkaristi Reijo Mäki valitti Hytösen kolumnista Iltalehden päätoimittajalle asti.

Vähän aikaa sitten Mäki tuli vastaan kadulla ja sanoi silti moi, kertoo Hytönen ja hymyilee julmasti. Mäki ärsytti Hytöstä muun muassa siksi, että hänellä oli buutsit.

”Machobuutsit.”

Hytönen sanoo, että häntä pelätään vieläkin. Sitten ihmiset yllättyvät, kun hän onkin henkilönä ihan kiva.

”Mutta en minä mikään kiva ole. Minä olen oma itseni”, Hytönen sanoo. Hän arvioi olevansa 20-prosenttisesti kiva.

Juuri nyt Hytöstä ärsyttää hallitus, varsinkin Maria Ohisalo ja Sanna Marin. Heitä haukutaan oikein olan takaa Atleettiklubin porukoissa. Hytösen mielestä Ohisalo ja Marin toruvat kansalaisia kuin pikkulapsia, vaikka heidän oma elämänkokemuksensa ei selvästi riitä.

”He luulevat tietävänsä, mitä tekevät, vaikka eivät tiedä.”

Hytösen kestoaiheita on ollut hänen tyttöystäväänsä Strömmeriä kohtaan tuntemansa palvonta. Ehkä vielä muutama sana siitä?

”No nyt päästiin asiaan”, sanoo Hytönen. Hän huomauttaa, että hänen tyttöystävänsä on lempeä, iloinen ja naurava. Naisellinen.

Ja vaikka hänkin treenaa rankasti, hänen hikensä ei lainkaan haise, Hytönen kertoo.

”Tämä symboloi häntä. Tyttöystäväni on ihminen, joka ei ole aivan tästä maailmasta.”