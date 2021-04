Presidentti Franklin D. Roosevelt sen sanoi: ”Suomi on väkiluvultaan pieni mutta kunniantunnoltaan suuri maa.” Yhdysvalloissa Suomi tunnettiin 1930-luvulla ­ainoana maana, joka oli myös vuosikymmenen alun laman aikana jatkanut vanhojen lainojensa maksua.

Toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli ainoa maa, joka maksoi sille määrätyt sotakorvaukset täysimääräisesti ja vaaditussa ajassa. Viimeinen sotakorvausjuna vei lastinsa Neuvostoliittoon syksyllä 1952.

Sotakorvausten maksun jälkeen alkoi kolmas, vähemmän dramaattinen ja huonommin tunnettu vaihe Suomen velkahistoriassa. Kutsutaan sitä vaikka niukkuuden ajaksi.

Suomen valtio sinnitteli ilman suurta velkaa lähes neljäkymmentä vuotta. Valtio käytti menoihinsa vain sen verran rahaa, jonka se pystyi keräämään veroina ja maksuina. Toki velkaa otettiin, joskus jopa ulkomailta, mutta kohtuullisesti joko tasaamaan suhdanteiden vaihtelua tai jonkin suuren hankkeen rahoittamiseen.

Vaikka velkaa otettiin vähän, kansakunta tuli omillaan toimeen ja vaurastuikin. Suomea kutsuttiin leikillään Pohjolan Japaniksi.

Valtionvelka pysyi 1950-, 1960-, 1970- ja 1980-luvulla niin vähäisenä, että kovan paikan tullen suomalaiset olisivat pystyneet tekemään saman kuin 1930-luvun ja 1940-luvun sankarit: maksamaan yhteisen velan kokonaan pois.

Ilmiötä kuvaa hyvin yksi prosenttiluku: valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen. Niukkuuden vuosikymmeninä tämä prosenttiluku ei kertaakaan noussut yli kahdenkymmenen.

Saavutuksen arvon ymmärtää parhaiten, kun sitä vertaa myöhempiin numeroihin.

Vuoden 1990 lopulla iski suuri lama. Menoja leikattiin ja veroja kiristettiin, mutta siitä huolimatta valtion piti ottaa huimasti velkaa. Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen pomppasi kymmenestä prosentista 65 prosenttiin.

”Olimme täysin riippuvaisia ulkomaisista rahoittajista. Saimme lainaa vain korkealla korolla. Piste”, kertoo lama-ajan valtiovarainministeri Iiro Viinanen (kok) muistelmissaan.

Kun pahin oli ohi, velkaa olisi pitänyt maksaa pois. Siinä ei onnistuttu järin hyvin, vaikka Nokia-vetoinen talouskasvu oli voimakasta ja valtion verotulot paisuivat. Aina oli jotain muuta menoa.

Bruttokansantuote kasvoi kuitenkin huimasti, ja vuoteen 2008 mennessä valtion­velan suhde bruttokansantuotteeseen oli painettu alle kolmenkymmenen prosentin. Suomea kehuttiin Euroopan unionin mallioppilaaksi.

Syksyllä 2008 onni taas kääntyi. Alkoi maailmanlaajuinen finanssikriisi ja Nokian jyrkkä alamäki. Talouden kasvu taittui, ja oli taas otettava velkaa. Hups! Vuonna 2015 ei puhuttu enää mallioppilaasta: velkaa oli lisätty 40 miljardia ja velan suhde bruttokansantuotteeseen noussut 47 prosenttiin.

Viime vuosikymmenen lopulla velkaantumista yritettiin vielä kerran hillitä. Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus leikkasi menoja, ja velkaantuminen pysähtyi. Hallitus piti sitä kovana saavutuksena, kansa ei.

Hallituspuolueet kärsivät viime vaaleissa lähes neljänkymmenen paikan tappion. Siihen loppui poliitikkojen säästöinto ja velkaantumisen hillintä.

Talvella 2020 tuli korona. Talous hyytyi. Valtion piti ottaa nopeasti lisää velkaa peräti kaksikymmentä miljardia euroa.

Velkaa on nyt 125 miljardia. Euroissa sitä on enemmän kuin koskaan ennen, mutta velan suhde bruttokansantuotteeseen on noin 55 prosenttia, sentään vähemmän kuin 1990-luvun laman jälkeen. Ja mikä parasta: laina on halpaa, lähes ilmaista, joten valtion ei juuri tarvitse maksaa korkoa.

Kukaan ei tiedä, mitä lähivuosina tapahtuu, mutta yhdestä asiasta voi olla varma. Yhteistä velkaa ei ryhdytä vapaaehtoisesti lyhentämään. Maailman onnellisin kansa ei siihen pysty kuin pakon edessä.