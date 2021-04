Wide ContentPlaceholder

Sami Saikkosen kaksi päätä

Sami Saikkonen on taiteilija. Hän on entinen balettitanssija, joka näyttelee ja ohjaa. Mutta hän on myös lentäjä, joka nousi nyt viimeiselle lennolleen Malmin lentokentältä.

Kaarihallin sisäseinät ovat valkoista muovipressua ja lattia asvalttia. Suojassa seisoo yhdeksän pientä lentokonetta. Siinä ei ole mitään erikoista, mutta siinä on, että Cessna 152 -koneen ympärillä häärää ihminen, jolla on kaksi päätä. Niin Sami Saikkonen ainakin itse väittää. Nyt hän käyttää päistään sitä, joka kuuluu lentäjälle.