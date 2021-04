Töyrylän kartanon uudet omistajat remontoivat omin käsin koko talon ja sisustivat sen itse tekemillään katosvuoteilla ja kukkatyynyillä.

Tienposkessa seisovan liikennemerkin mukaan näillä mailla on nähtävyys: Sibelius-suvun muistomerkki.

Ja tuolla se obeliski jököttääkin, kuusiaidan varjossa, Töyrylän kartanon puutarhassa.

Vuonna 1721 tontilla sijaitsi Pekkalan talo, jonka nuorimmaksi pojaksi syntyi Matti Martinpoika. Hänet tunnetaan Jean Sibeliuksen isoisän isoisänä.

Muistomerkki paljastettiin kesäkuussa 100 vuotta sitten suuren yleisön edessä. Ensi kesänä täällä Orimattilan Artjärvellä olisi taas syytä juhlaan, sillä Matti Martinpojan syntymästä on kulunut 300 vuotta. Mutta ei muistomerkki ole tämän tilan ainoa nähtävyys.

Uusin syntyi viime kesänä.

Töyrylän kartano on kaunotar. Sen herkän vaaleanpunaista hipiää sulostuttavat vaaleanharmaat ovet ja ikkunanpokat ja runollinen, pienin lasiruuduin koristeltu veranta.

Mutta stop tähän paikkaan, eli kartanon eteishalliin. Talon toinen isäntä, Jyrki Salolahti, haluaa pitää esitelmän.

Eteishallista kuljetaan toiseen kerrokseen. Suuri punainen persialaismatto on huutokauppalöytö.­

”Tilan historia on pitkä — yli 470 vuotta”, hän aloittaa.

”Ensimmäinen isäntä tällä tilalla oli jo vuonna 1547. Ja 1700-luvulla täällä asuivat Töyrylät, jotka tekivät puukauppaa ja juustoa.”

Töyrylän juustoa vietiin Saksaan saakka. 1800-luvun lopulla kartanon juustolassa käytettiin yli puoli miljoonaa litraa maitoa.

”Jossain vaiheessa vanha talo alkoi tuntua varakkuuteen nähden vaatimattomalta.”

Talo purettiin, ja uusi valmistui vuonna 1879.

Töyrylöiden vaurastumisen ansiosta Jyrki Salolahdella ja hänen elämänkumppanillaan Kurt Fagerstedtillä on nyt, mitä lämmittää.

Kurt Fagerstedtin yllä on hänen itse tekemänsä aamutakki. Jyrki Salolahti istuu tuvassa.­

”Lämmitettävää tilaa on ihanasti 1450 kuutiota”, Salolahti sanoo. Asuinneliöitä on 500.

Päärakennuksen alakerrassa on vastaanottosali, kirjasto, ruokasali, rouvien salonki ja harmaa sali. Ja suuri sinivalkoinen tupa.

Talo on kartanoksi pieni, mutta sen sisustus kimaltaa kuin isommassakin palatsissa. Seinät on peitetty hienoilla tapeteilla ja koristeltu kiinalaisilla vadeilla. Pöydille, lipastojen päälle ja kakluunien reunuksille on tehty asetelmia uurnista, maljakoista ja kristallikyntteliköistä. Pari vitriiniä on omistettu strassirintaneuloille.

Kartanon keltaisen vastaanottosalin divaani on ollut jo kartanon rakennuttaneiden Töyrylöiden käytössä.­

Rouvien salongissa on Fagerstedtin itse rakentama vihreä cembalo.­

”Sitten katsotaan yläkerta”, Salolahti sanoo.

”Onko sulla Pampersit housuissa, ettei tule pöksyyn, kun tämä yläkerta on sikamakee.”

Makea on. Kartanon toisessa kerroksessa on kultainen kammari katosvuoteineen ja tapetteineen, joissa lipuvat joutsenet. Vieressä ovat vihreä, turkoosi ja punainen kammari.

Kultaisen kammarin katosvuoteen antiikkikatos on Ranskasta.­

Herrojen oma makuuhuone on nimeltään ruusukammari.

”Ruusuja on tyynyissä, maalauksissa, lampunvarjostimissa sekä kylpyhuoneen tapeteissa ja lattiassa, joka on ruusumarmoria.”

”On ihanaa kävellä ruusuilla”, Salolahti sanoo ja nauraa.

Viisitoista vuotta sitten Salolahden ja Fagerstedtin antiikkiesineiden keräilyharrastus oli ryöstäytynyt käsistä, ja heidän espoolaisessa paritalossaan loppui tila. Ratkaisu ongelmaan: maalaiskartano.

”Ajattelimme, että sinne voisi hankkia kaikkea kivaa”, Kurt Fagerstedt sanoo ja hymyilee.

Ruokasalin barokkikalusto on hankittu Turun Brinkhallin kartanosta. Valtava pöytä on kokotammea ja tuoleja on 17 kappaletta.­

Kartanonmetsästäjät katsastivat ehdokkaita, mutta suurin osa oli remontoitu niin kovalla kädellä, ettei niitä voinut enää entisöidä.

”Sen sijaan Töyrylä on aina ollut yksityiskoti, ja täällä olivat tallessa alkuperäiset ovet, listat, lattialankut ja myös 1800-luvun ikkunat.”

Vaikka paikat olivat huonossa kunnossa, ne pystyi korjaamaan.

”Lisäksi rakennus on kaunis ja pohja symmetrinen. Ja me tykkäämme symmetriasta.”

”Kymmenessä minuutissa olimme, että nyt se löytyi. Viikon kuluttua jätimme tarjouksen.”

Kaupat tehtiin loppukesällä 2007. Siitä saakka herrat ovat asuneet täällä viikonloppuisin ja lomilla. Ensimmäiset seitsemän vuotta he kunnostivat alakertaa huone ja vuosi -tahdilla.

”Me huokaistiin ja pidettiin vuosi taukoa. Sitten aloimme remontoida yläkertaa.”

Yläkerran sisäkattoa korotettiin puoli metriä ja kylmätilasta tehtiin suuri kammari.

Kaikki on rakennettu ja ommeltu itse tyynynpäällisiä, sängynpeittoja ja verhoasetelmia myöten. ”Mietimme, että voimme lopun ikää kerätä tänne kaikkea hauskaa. Mutta kalusteet kertyivät ällistyttävän nopeasti. Se lopun ikä kesti vain viisi vuotta”, Salolahti vitsailee.

Nyt Salolahti sai idean, että taloon mahtuisi myös vieraita. Hän oli kliinisen tutkimuksen johtaja lääketeollisuudessa ja oli matkustanut työkseen yli 20 vuotta. Hän jätti lääkebisneksen ja suoritti yrittäjätutkinnon. Lopputyönä syntyi Töyrylän kartanon bisnessuunnitelma.

”Tämä on kuin tulisi kartanoon kylään maaseudulle. Nyt moni kysyy, että saako tuoleilla istua, että ovatko nämä huonekalut käytössä.”

Ovat. Ja Kurt Fagerstedt on viikonloppuisin apupoikana.

”Täällä oli muutama vuosi sitten tilaisuus, ja Kurre tarjoili tarjoilijan asussaan. Yksi asiakkaista kysyi, että mikä keittiöpiian koulutus on. Kurre vastasi, että professori.”

Kurt Fagerstedt on kasvifysiologian professori Helsingin yliopistossa.

Töyrylän kartano on viime aikoina paistatellut julkisuudessa. Täällä kuvattiin poptähti Anna Abreun uuden levyn promovideot. Niissä Abreu kaatuili kultaisen kammarin sängylle ja tiputteli appelsiineja lattialle vastaanottosalissa.

Tänä keväänä kartano näkyi MTV3:n uuden Myyrä-sarjan mainosfilmeissä ja -kuvissa, sillä ne on kuvattu Töyrylän kartanossa.

Kartanon kiinnostavin nähtävyys sijaitsee kuitenkin ulkona, päärakennuksesta parisataa metriä itään.

”Kyllähän kartanossa pitää olla huvimaja”, Kurt Fagerstedt sanoo.

Hän piirsi huvimajansa vuonna 2016.

Kurt Fagerstedt on itse rakentanut kartanon huvimajan. Se valmistui viime kesänä.­

”Ajattelin, että ei kannata pientä tehdä, samalla vaivalla tekee vähän isomman. Siitä tuli sitten kaksikerroksinen.”

”Ja kupolit ovat kivoja.”

Kupoliin Fagerstedt otti mallia brittiläisestä Castle Howard -linnasta, jossa kuvattiin aikoinaan Mennyt maailma -tv-sarja.

Fagerstedt on rakentanut 1700-luvun barokkityylisen huvimajan kokonaan itse.

”Löysin vanhoja pilareita huutokaupasta ja tein niistä muovista muotit. Sitten valoin kipsistä uudet kapiteelit.”

Huvimaja on kaksikerroksinen, ja katosta roikkuu kolmen kattokruunun yhdistelmä.­

Samanlaista huvimajaa ei taatusti löydy Suomesta. On kuin se olisi kohonnut ilmaan jonkin kaukaisen linnan mailta ja laskeutunut tänne keskelle Päijät-Hämeen maisemaa.

Kultaisin tähdin koristellusta katosta roikkuu kolmen kattokruunun yhdistelmä. Välikattoon on maalattu enkeleitä. Ja yläkerrassa on katosvuode yöpymistä varten.

Ja tupsuja on kaikkialla. Pariskunnan Espoon-kodissa hupsulla Fagerstedtillä on tupsujen ostokielto, mutta huvimajassa ei sitä ollut.

”Ostinkin oikein reilusti. Nyt huvimajan sohvassa on tupsukatos ja verhoissa on antiikkitupsuja ja tupsulliset tupsutampit.”

”Tietysti piirongin avaimiin voisi vielä laittaa pienet tupsut.”