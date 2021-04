Paula Päivinen innostui juuriensa tutkimisesta jo teini-iässä. Sukulaisia on löytynyt 1500-luvulta saakka. Tässä ovat hänen ohjeensa esi-isien etsimiseen.

Paula Päivinen tietää, että sukututkimus on hyvin koukuttavaa touhua. Hän piirteli ensimmäiset sukutaulunsa jo teini-iässä ja aloitti määrätietoisemman tutkimustyön 20 vuotta sitten. Nykyään Päivinen on Keravan seudun sukututkijoiden puheenjohtaja, vetää koulutuksia ja on ulottanut omien Pohjois- ja Etelä-Savon rajoille Leppävirralle paikantuvien juuriensa tutkimukset aina 1500-luvulle saakka.