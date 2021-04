Jo pääministeri Harri Holkeri patisti nauttimaan halpaa kotimaista kalaa, mutta somepersoona Enni Koistisen resepti tekee toiveesta totta.

Bravuuri-palstan ruokia on kokattu jos jonkinlaisissa kodeissa ja keittiöissä, mutta tällaista tilannetta ei ole ennen tullut vastaan: valokuvaaja ei mahdu ruoanlaittajan kanssa samaan huoneeseen.

Se johtuu siitä, että graafikko, somepersoona ja podcast-juontaja Enni Koistisen minikeittiö on mitoitettu yhdelle hengelle. Tai korkeintaan puolelletoista, hän tarkentaa.

”Minua aina huvittaa, kun ihmiset kertovat keittiöidensä olevan niin pieniä, ettei siellä voi tehdä mitään. Yleensä ne on kuitenkin neljä kertaa isompia kuin meillä!”

Koistisen ja hänen puolisonsa töölöläisessä keittiössä tilaa on noin puolentoista ne­liön verran. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jääkaappi on pitänyt sijoittaa olohuoneen puolelle. Tämä ei hidasta Koistisen kokkaustahtia.

Hän on omien sanojensa mukaan niin itsepäinen, että pikkiriikkisessä keittiössä on vuosien mittaan tapahtunut yhtä ja toista: siellä on paistettu churroja kymmenelle hengelle, taiteiltu ranskalaisia jouluhalkoja ja hiottu huippuunsa ­”aivan ässä kanatagine”.

Sitä ei kuitenkaan valmisteta tänään. Koistinen yrittää vähentää lihansyöntiä eikä halua julkisesti tukea broileriteollisuutta. Ja onko marokkolaisen perinneruokaohjeen jakaminen tavallaan kulttuurista omimista, Koistinen pohtii.

Nyt ainakin pääraaka-aine on kotimaista perua. Enni Koistisen bravuuriruoka on hänen ystäväpiirissään legendaarinen, ja häntä vaaditaan valmistamaan sitä milloin millekin mökkireissulle tai illanistujaisiin. Bravuurin päätähti on silakka.

Tämä voi tuntua hieman yllättävältä, sillä silakka ei ole ollut kaikista kuuminta trendiruokaa viimeiseen 50 vuoteen. Mutta Koistinen onkin saanut keittiökoulutuksensa hyvin perinteiseltä ja arvovaltaiselta taholta.

”Mummo laittoi minut ja siskon pienestä saakka joka kesä marttojen kokkikouluun.”

Ehkä juuri siksi Koistinen rakastaa silakan lisäksi Jaakko Kolmosta. Hänen tavoitteenaan on kerätä kaikki tämän keittokirjat. Viimeksi hyllyyn löytyi savonlinnalaiselta kirpputorilta Kolmosen teos Puruveden muikkukilpailuruoista.

”Siellä oli semmonen muikkuperunalettu, joka on käytännössä ihan niinku suomalainen kalataco!” Koistinen huudahtaa.

Niin, nykyinen street food ei välttämättä ole kuin korianterin varren päässä pula-ajan herkuista. Mutta nyt silakan pariin.

Enni Koistinen maustaa silakkaruokansa lehtipersiljalla, valkosipulilla, oliiviöljyllä ja sherryviinietikalla.­

Boquerones on espanjalainen perinneruoka, monelle suomalaiselle tuttu etelänmatkojen tapas-pöydistä. Välimerellä etikkainen ja valkosipulinen kalapala valmistetaan sardiineista, mutta suomalaiseen ver­sioon käy hyvin silakka. Ongelma on, että monilla on silakkaennakkoluuloja. Se ärsyttää Enni Koistista, kuten ruokanirsoilu ylipäätään. Siihen liittyen hänellä onkin itse kehitetty evoluutiobiologinen teoria.

”Mä oon ajatellut, että lasten luontainen nirsous on ollut historian aikana ihmislajin vahvuus. Että kun on tajuttu karttaa kaikkea epäilyttävää suuhunpantavaa, niin on todennäköisemmin pysytty hengissä. Mutta sitten kun ihmiset kasvaa aikuisiksi, niin monet ei tajua kamppailla tätä vaistoa vastaan vaan luulee, että kysymys on niiden omasta yksilöllisestä mausta”, Koistinen luennoi ja epäilee samaan hengenvetoon, kannattaakohan teoriaa sittenkään painaa lehteen asti.

Antaa mennä vaan, sillä suomalaisten olisi syytä oppia syömään silakkaa enemmän. Varsinkin Koistisen ohjeella valmistettua: siinä pienistä kaloista otetaan nahat pois ja ne upotetaan ensin etikkaan ja sitten valkosipuliöljyyn. Vaikka ruuan valmistaminen on melko yksinkertaista, se vaatii aikaa. Tarkemmin sanottuna vähintään kolme päivää, Koistinen sanoo.

Valmiin annoksen aromi on huumaava. Myös Koistisen itsensä mielestä.

”Mä oon miettinyt, että jos osallistuisin tällä annoksella silakkamarkkinoiden reseptikilpailuun, niin voisin voittaa! Oon ruoan suhteen aika itsevarma. En myöskään ole oikeastaan koskaan stressannut syömisestä.”

Koistinen tunnetaan sosiaalisessa mediassa paitsi herkuttelijana myös kehopositiivisista kannanotoista.

Viime vuonna hän osallistui Pippa Laukan vetämään Olet mitä syöt -ohjelmaan. Jakson lopuksi Laukka kehui hoikistunutta valmennettavaansa: ”Sä näytät Enni upealta, tuntuuko susta upealta?”

Siihen Enni Koistinen vastasi, että kyllä. Mutta että tuntui hänestä upealta aiemminkin. Upea olo kun ei hänen mielestään ole painosta kiinni. Mutta hyvästä ruuasta se voi olla.