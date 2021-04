Juhani Ahon esikoisromaani Rautatie on Suomen kirjallisuuden klassikko.

Se kertoo mökin ukosta ja muorista, Matista ja Liisasta, jotka eivät ole uskoa uutisia. Savon Lapinlahdelle tulee rautatie!

Koko talven he miettivät tuota ihmettä, kunnes päättävät viimein lähteä sitä ”uutten uhkain” eli varta vasten katsomaan.

Tosin Matti ja Liisa eivät myönnä junaa matkan syyksi vaan uskottelevat itselleenkin menevänsä Lapinlahdelle kuulemaan papin saarnaa.

Lopulta he näkevät junan ja sen vetämiä ”huoneita, jotka kulkivat pyöräin päällä, joissa oli lasit ja jotka olivat toisissaan kiinni ja itse se kiilsi kullalle ja välkkyi, että silmiä huikaisi”.

Aho julkaisi teoksensa 1884, lähes 20 vuotta ennen kuin juna todella saapui Lapinlahdelle.

Raitiotien tulossa Tampereelle on kestänyt vielä pitempään.

Ensimmäiset suunnitelmat laadittiin 1900-luvun alussa, mutta ajatus haudattiin kaupunginvaltuuston päätöksellä vuonna 1929.

Kunnes koitti vuosi 2016 ja Sanna Marinin (sd) johtama kuuluisa valtuuston kokous, joka löytyy Youtubesta. Jotkut valtuutetut pelkäsivät, että kulkuneuvo houkuttelisi Tampereelle työttömiä ja kiskoista irtoaisi raskasmetalleja. Enemmistön tahto kuitenkin ratkaisi.

Sittemmin ratikkaa on odotettu samalla hartaudella kuin rataa Juhani Ahon kirjassa.

Koeajossa olevia punaisia vaunuja on näkynyt katukuvassa keväällä jo paljon, ja niitä on tultu ihastelemaan kauempaakin.

”Olen aivan lapsekkaan innoissani joka ikinen kerta kau-pun­gilla kulkiessani ratikan ­ajaessa ohi. Lähes­tulkoon hihkun ääneen”, kirjoitti kolumnisti Saara Särmä Aamu­lehdessä.

Koematkustajiksi haki peräti 2000 tamperelaista, joiden joukossa oli Aamulehden mukaan sekä Tapparan että Ilveksen kannattajia ja jopa ratikan vastustajia.

Mukaan päässeet ovat kertoneet sulavasta ja lähes äänettömästä kyydistä, pehmeistä jarrutuksista ja liikkeellelähdöistä.

Yhteentörmäyksiltäkään ei ole vältytty.

Autoilijat ovat kolaroineet ratikoiden kanssa jo kolmasti. Ajolankoja on pudonnut, rikkoontuneita vaunuja hinattu ja jäätä kolkuteltu kiskoilta käsipelillä. Jalankulkijat ovat ihmetelleet Hämeenkadun uusia suojateitä, joilla heidän on väistettävää ratikkaa.

Tampereen raitiotien nimi on virallisesti ratikka, vaikka nimeksi on ehdotettu myös jossea (’jos se tulee’). Bussihan on Tampereella vanhastaan nysse (’ny se tulee’).

Asiassa ei kuitenkaan ole enää mitään jossiteltavaa, sillä kaikki kansa pääsee raitiovaunun kyytiin elokuussa.

Tuolloin avautuu kaksi linjaa. Pisimmillään pystyy kolistelemaan 11 kilometriä Pyynikintorilta Hervantaan. Matkan varrella näkee muun muassa Metso-kirjaston, Tammerkosken, pääministerin kotitienoon Kalevan ja Hakametsän hallin.

Myöhemmin ratikka saa jatkoa länteen.

Tamperelaisten mielestä ratikka nostaa ”Mansen” maailman metropolien joukkoon. Vaunut ovat suuremmat ja raiteet leveämmät kuin Helsingissä. Ja mikä tärkeintä, Tampere ohittaa ratikalla Turun.

Turussa oli raitiotie, joka purettiin autojen tieltä vuonna 1972. Nyt turkulaiset katuvat ja suunnittelevat kiskojen palauttamista.

Matin ja Liisan reissu rautatielle päättyi nolosti. He pääsivät junaan, mutta Matti joi itsensä humalaan, ja konduktööri poisti heidät kyydistä. Takaisin lompsittiin kiskoja pitkin. Pariskunta ei enää koskaan puhunut rautatiestä. Se ei ollut heitä varten.

Tampereen olisi houkuteltava ratikkaansa nykyajan matit ja liisat. Tuoreen kyselyn mukaan jo 43 prosenttia autoilijoista uskoo, että ratikka saa heidät kulkemaan useammin julkisilla.