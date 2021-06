Mikko Kivisen töölöläiskeittiössä viihtyy myös Bruno. Se on puoliksi laivakissa.

Näyttelijä tunnetaan laihdutuskuureistaan, mutta hänen lempiruokansa spagettivuoka on suoranainen lihotuskuuri.

Hei, otatteko kenkiä pois, Mikko Kivinen pyytää heti alkuun.

Syy on ymmärrettävä. Vaalean töölöläisasunnon pinnat kiiltelevät hohtavan puhtaina, sillä myöhemmin samana päivänä järjestetään asuntonäyttö. Lukioikäinen tytär on muuttamassa kotoa, ja samaan syssyyn perheen pitkäaikainen koti on laitettu myyntiin.

Mutta nyt voidaan vielä hetki nauttia tilavan avokeittiön kokkausmahdollisuuksista. Ja eikös sitä sanota, että asunnonvälittäjätkin myyvät taloja herkullisten tuoksujen avulla? Tänään Mikko Kivinen nimittäin valmistaa meille jotain, joka on todellakin herkku.

”Juu, tällaista ruokaa ei voi syödä ihan joka päivä”, näyttelijä-ohjaaja tokaisee ja kaataa öljyä paistinpannuun.

Hän tietää, mistä puhuu. Kivinen on kipuillut painonsa kanssa miltei koko elämänsä. Hän on laihduttanut niin monta kertaa ja niin suuria määriä, että jossain vaiheessa hänet tunnettiin ”valtakunnanlaihduttajana”.

Se oli tietysti vähän ärsyttävää: mieluummin Kivinen olisi puhunut toimittajille töistään eikä näkkileivän syömisestä. Tosin ensimmäisen kerran hän paastosi nimenomaan näyttelijäntyön takia, parikymppisenä. Piti varmistaa, että pääsy Teatterikorkeakouluun ei jäisi kiinni ainakaan ylimääräisistä kiloista.

”Sehän meni vähän överiksi sitten, meinasi lipsahtaa anoreksian puolelle. Ajatukset pyörivät koko ajan vain syömisessä.”

Nykyään hänen syömisensä ja syömättömyytensä ovat sillä lailla tasapainossa, että painoa on pudonnut viime vuosina melkein itsestään (ja oman personal trainerin suosiollisella avustuksella) ilman, että herkuista on tarvinnut kokonaan kieltäytyä. Mutta nyt annetaan piut paut painonpudotukselle.

”Tää ruoka on vähän kuin morsiuspuku”, Kivinen aloittaa ja kippaa valmiiksi pilkotut sipulit paistinpannuun.

Sillä hän tarkoittaa, että ohjeessa on jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain varastettua — ei sentään mitään sinistä.

Mikko Kivinen innostui ruoanlaitosta koulun kotitaloustunneilla.

Mikko Kivinen lisää jauhelihavuokaansa tuhdin siivun sinihomejuustoa.

Inspiraation Kivisen bravuuriruokaan tarjosi Helsingin Hämeentiellä aikoinaan sijainnut legendaarinen Mare Chiaro Secondo -pizzeria. Korttelikuppilan ruokalistalla oli myös lähtemättömän vaikutuksen tehnyt jauhelihapasta, joka maksoi vain viisi euroa, ainakin Kivisen muistikuvissa.

”Perusidea tässä ruuassa on se, että kaikki, mikä on hyvää, sekoitetaan keskenään”, Kivinen sanoo. Sitten hän avaa ruuanlaittofilosofiaansa hieman tarkemmin.

”En halua poseerata terveysruoilla enkä kannata monimutkaista kokkausta. Jos yrittää tehdä taitojaan parempaa, epäonnistuu.”

Tästä hänellä on kokemusta myös television puolella. Kivinen osallistui vuonna 2015 MasterChef VIP -ohjelmaan mutta joutui lähtemään kotiin ensimmäisenä.

”Olin aivan todella helpottunut, että pääsin sieltä pois. Studiokeittiössä oli hirveät paineet. Ja vaikka jäin viimeiseksi, niin sain siitä sekä fyrkkaa että kaikkia palkintoja, tämän veitsen esimerkiksi ja yleiskoneen. Eli sehän oli hyvä diili!”

Mutta nyt siis simppeliä ruokaa ilman paineita. Jauhelihakastike maustetaan metvurstilla ja sinihomejuustolla. Maku säädetään kohdalleen kerman ja punaviinin avulla, ja lopulta kastike sekoitetaan valmiiksi keitettyyn spagettiin. Sitten koko komeus viimeistellään uunissa juusto- ja kananmunakuorrutuksen alla.

”Onhan tämä aika överiä”, Kivinen sanoo.

Spagettivuokaan tulee myös juustoraastetta, munia, kermaa, metvurstia ja viiniä.

Mikko Kivisen äiti oli suoraan sanottuna melkoisen huono kokki. Ei hänellä kokkaamiseen ollut aikaakaan: Lahja Kivinen oli johtaja Kansaneläkelaitoksessa ja Sosialistisen Työväenpuolueen puheenjohtaja.

Kunnon kotiruokaa oli kuitenkin tarjolla mummolassa Korpilahdella, jossa Mikko vietti lapsuuden kesiä. Siellä pöydässä oli läskisoosia, lihapullia ja aina tuoretta leipää.

”Isoäidistä se johtuu, että mä olen niin paljon joutunut laihduttamaan. Olin aivan normaali lapsi, mutta yhtenä kesänä se syötti minut helvetin lihavaksi. Siitä se sitten alkoi. Isoäiti oli vaan sitä mieltä, että lapsi on terve, kun se syö.”

Myöhemmin Kivinen innostui ruoanlaitosta myös itse, koulun kotitaloustunneilla. Hän saattoi viikonloppuaamuisin hiipiä keittiöön ja yllättää vanhempansa: aamiaispöydässä odottivat juuri leivotut pikkuleivät.

Nykyään Kivinen kokkaa kodin lisäksi myös 12-metrisellä moottoriveneellään, jonka kuvia hän esittelee ylpeänä.

Veneessä on kaasuliesi ja jopa kaksi jääkaappia. Toinen niistä on tarkoitettu juomille. Aiemmin Kivinen olisi ehkä sanonut suoraan, että oluelle. Mutta olutta hän ei enää juo — painonhallintasyistä.

Juustokuorrutus kruunaa kaloripommin.

Mikko Kivisen spagettivuoka

Neljälle

1 sipuli

4 valkosipulinkynttä

350 grammaa spagettia

400 grammaa nauta-sikajauhelihaa

125 grammaa metvurstia

1 purkki (400 g) tomaattimurskaa

2 dl kermaa

170 g sinihomejuustoa

1 dl punaviinia

3 kananmunaa

200 grammaa juustoraastetta

öljyä paistamiseen

suolaa ja mustapippuria myllystä

Keitä spagetti ja siirrä se uunivuokaan. Pane uuni lämpeämään 180 asteeseen.

Kuori ja pilko sipuli ja valkosipuli. Kuullota niitä hetki öljyssä ja lisää pilkottu metvursti ja jauheliha.

Lisää tomaattimurska, viini, mausteet ja kerma sekä lopuksi sinihomejuusto. Hämmennä kastiketta, kunnes sinihomejuusto on täysin sulanut. Kaada kastike uunivuokaan pastan päälle.

Riko kastikkeen päälle kolme kananmunaa ja viimeistele ruoka juustoraasteella. Paista 180 asteessa, kunnes juusto on sulanut ja ruskistunut hieman.

Resepti: Mikko Kivinen