Näyttelijä Lasse Karkjärvi istuu helsinkiläisessä Hesperian puistossa varjoisalle penkille. Hevoskastanjat kukkivat juhlallisesti.

Karkjärvi muistetaan roolistaan kädet taskussa ja kumisaappaat jalassa seisoskelevana Hekana 1980-luvun kulttisarjassa Fakta homma.

Hekassa tiivistyi jotain aivan olennaista tietystä suomalaisesta miestyypistä.

”Meidän ukko sanoi, että kyllä mä Lasse tiedän, että sä mua matkit. Siinä on faijaa ja yläkerran ukkoa.”

Karkjärvi kertoo, että kun hän nuorenamiehenä halusi lainata isän autoa illaksi, asiaa oli alettava ajaa jo neljän maissa iltapäivällä. Isästä ei ottanut selkoa, hän ryiskeli ja piti kysyjää näpeissään viimeiseen asti.

”Se oli sodankäynyt ukko. Yhden sortin murisija.”

Karkjärvellä on vieläkin tallessa Hekan väärinpäin käännetty armeijan lippalakki ja mustat, paksusankaiset pokat.

Hän asuu toisella puolella puistoa taiteilijakoti Lallukassa, keskellä konservatiivisinta Töölöä. Talossa lauletaan ja harjoitellaan repliikkejä ja rapussa haisee öljyvärimaalilta. Se on ihanaa.

Harmi vain, että korona on vienyt Kurkjärveltä työt jo kahtena kesänä. Sinne menivät roolit kesäteatterissa jälleen kerran.

Freelancernäyttelijän elämään kuuluvat pitkätkin toimettomat kaudet, mutta tämä on jo liikaa.

Lasse Karkjärvi Fakta homman Hekana vuonna 1996.

Lasse Karkjärvi on kotoisin tehtaan varjosta Valkolammelta. Laivat jäivät viikoksi satamaan lastattaviksi, ja kaupalla näkyi monenlaista väkeä.

Yhteisö oli tiivis. Hän muistaa, miten muijat pitivät kaikille lapsille jöötä.

Se oli hyvä tapa kasvaa. Karkjärveä kauhistuttaa, miten tärkeää kuori ja ulkoinen nuorillekin ihmisille nykyisin on. Ollaan armottomia kaikelle, mikä on heikkoa ja pientä ja kummallista itsessä, vaikka se juuri on kaikkein sympaattisinta.

Koulun jälkeen Karkjärvi työskenteli somistajana Loviisan Elanto Centrumissa. Hän teki asetelmia näyteikkunoihin ja tekstasi mainoksia.

Kolme kertaa hän pyrki Teatterikouluun, kun kaveritkin yrittivät. Siitä oli tullut jo melkein tapa, kun tärppäsi. Vuonna 1981 Karkjärvi sai sitten puhelun Elantoon.

”Huusin luuriin, että en usko, ja paiskasin puhelimen kiinni.”

Sinä vuonna Teatterikouluun pyrki 840 ja 14 otettiin.

”En tiedä, mitä raati näki minussa.”

Toisena Teatterikoulun opiskeluvuonna ohjat otti Jouko Turkka. ”Se huusi niin, että pää lähti.”

Ryhmässä tunnettiin kollektiivisesti pelkoa ja vavistusta. Harjoitukset olivat rankkoja. Kerran tunnilla Karkjärvi vain itki ja itki, eikä se loppunut ollenkaan. Hän kysyi Turkalta, voiko lähteä ulos kävelemään ja rauhoittumaan.

”Se katto mua, että kui sää voit. Ekkai sää ota jotain myrkkyä.”

Oli tunne, että vaikka Turkka oli kova, hän katsoi perään.

Tapauksen jälkeen Karkjärvi koki joutuneensa ulkokehälle. Turkka ei enää antanut palautetta, katsoi vaan eikä sanonut mitään. Se oli pahinta.

Kolmannen vuoden lopussa Turkka kutsui Karkjärven tyhjään luokkaan. Karkjärvi ajatteli, että nyt se tulee, nyt hänet potkaistaan koulusta. Mutta Turkka sanoikin, että ohjaaja Hannele Rubinstein haluaisi hänet proggikseensa.

”Helpotus se oli. Mutta kyllä sen haukankatse meitä seurasi, ei se rauhaan jättänyt.”

Fakta homman jälkeen Karkjärvi teki uraa laitosteattereissa. Hän sai arvokasta kisällinoppia vanhemmilta kollegoilta. Oli helpottavaa, kun saikin rauhassa harjoitella valmiita tekstejä. ”Sen ryönäämisen jälkeen.”

Vuonna 1992 Karkjärvi heittäytyi freelanceriksi. Mieleenpainuva työtehtävä viime vuosilta on ollut Satavuotias, joka karkasi ikkunasta Teatteri Imatrassa.

Fakta homma on lopulta ohjannut Kurkjärven uraa ihmeen vähän. Lippis ja rillit naamioivat niin hyvin, ettei oma naama oikeastaan siinä kulunut.

Karkjärvi otti sen opin Turkalta, että näyttelijä on väline. Hän tulee näyttämölle, tekee omansa ja lähtee pois. Ei pidä ruveta kuvittelemaan mitään itsestään.

”Ei ole pieniä rooleja, on vain pieniä ihmisiä. Kyllä mulle kaikki kelpaa.”