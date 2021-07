Feministipoliitikko Minja Koskela vain kannusti, kun sisko Meiju lähti tosi-tv-sarjaan viettelemään miehiä. Siskokset kertovat nyt suhteestaan Perhesiteitä-sarjassa.

Minja Koskela, 33:

”Pikkusiskoni Meiju on lahjakas, fiksu ja päämäärätietoinen. Hän ei suostu asettumaan mihinkään muotteihin, joita hänelle ulkoa tarjotaan, vaan kyseenalaistaa niitä aktiivisesti.

Meiju tekee työkseen somea, ja viime aikoina hänellä on ollut yhä terävämpiä feministisiä avauksia. Hän on julkaissut postauksia naisten oikeudesta omaan kehoonsa ja naisten ulkonäön kontrolloinnista. Tällaisia avauksia ei ehkä odottaisi Temptation Island -realitysta tutulta tyypiltä.

Synnyin Heinävedellä, mutta muutimme Lahteen ennen kuin Meiju syntyi. Meitä on neljä siskosta, joista minä olen vanhin ja Meiju toiseksi vanhin. Meillä oli Meijun kanssa yhteinen huone ja riitelimme paljon.

Isämme on poliisi ja äitimme suuhygienisti. Äiti oli lapsuudessamme kotona kanssamme. Vanhempamme olivat kannustavia, mutta heillä oli välillä viikkoja kestäviä mykkäkouluja. Se oli raskasta. Kun olin 12, isä ja äiti erosivat. Me jäimme ensin äidin kanssa asumaan, mutta Meiju muutti myöhemmin isälle.

” ”Minulla oli vahva näkemys, miten ihmisten pitäisi elää.”

Teini-iässä minusta tuli intohimoisen valveutunut. Kiinnostuin kantaa ottavasta musiikista ja opettelin soittamaan ja esittämään sitä itse. Minulla oli vahva näkemys, miten ihmisten pitäisi elää. Meijun mukaan olin pikkuvanha.

Koulussa minun ei tarvinnut nähdä kauheasti vaivaa, että sain hyvät arvosanat. Se asetti odotuksia Meijulle, mikä on voinut turhauttaa häntä. Äidillä oli tiukat säännöt, minkä verran sain meikata ja millainen pukeutuminen on sopivaa. Koulussa sain käyttää ripsiväriä ja huulikiiltoa mutta en selästä avonaista paitaa.

Meiju riiteli paljon äidin kanssa. Hänellä oli vaikea murrosikä, ja välillä hän oli hyvin sulkeutunut. Edelleen Meiju kaipaa paljon omaa tilaa ja vetäytyy toisinaan omiin oloihinsa. Itse olen ulospäin­suuntautuneempi.

Teininä emme olleet Meijun kanssa juuri tekemisissä. Hän lähti Anna Tapion sisäoppilaitokseen kahdeksannella luokalla, minä taas muutin 17-vuotiaana lukioon Helsinkiin. Sen jälkeen opiskelin Sibelius-Akatemiassa musiikinopettajaksi. Meiju opiskeli peruskoulun jälkeen hotelli- ja ravintola-alaa ja teki töitä baarimikkona Lahdessa. Myöhemmin hän opiskeli kosmetologiksi.

Valmistuttuani asuin viisi vuotta Turussa, emmekä olleet paljon yhteydessä. Kun sain Lahdesta opettajan viran, aloimme lähentyä. Kävin Meijun luona kerran kuussa laittamassa rakennekynnet. Se oli tärkeä siskohetki.

” ”Kun kuulin, että Meiju aikoo osallistua Temptation Islandiin, se oli mielestäni siistiä.”

Kun kolme vuotta sitten kuulin, että Meiju aikoo osallistua Temptation Islandiin, se oli mielestäni siistiä. Ohjelmassa ryhmä seurustelevia pareja lähtee Thaimaahan saarelle, jossa kumppanit erotetaan toisistaan ja sinkut yrittävät vietellä näitä. Meiju oli ohjelmassa sinkkuna. Go Meiju, sanoin.

Meijun ensimmäinen kerta ohjelmassa oli iisi, mutta seuraavana vuonna hän meni mukaan silloisen poikaystävänsä kanssa. Katsoin pari jaksoa. Meijulla oli hyviä feministisiä heittoja, ja hän esimerkiksi huomautti, ettei naisista voi puhua halveeraavasti. Mutta minua vaivasi ohjelman epäeettisyys. Tosi-tv:n osallistujista yritetään maalata tyhjäpäitä, ja he kantavat siitä seurauksia pitkään. Meijunkin toimijuutta on vähätelty, mikä on ärsyttänyt minua.

Kun näin tv:ssä, että Meiju ei voinut hyvin puidessaan parisuhdettaan Sami Kurosen isännöimällä iltanuotiolla, en pystynyt katsomaan ohjelmaa loppuun. Minussa heräsi suojelunhalu ja tuohtumus.

Meiju kantaa ohjelman jäljiltä yhä kipeitä tunteita, mutta en usko, että hän katuu osallistumistaan. Välillä Meijusta on ollut lööppejä, jotka ovat herättäneet minussa huolta hänen pärjäämisestään – varsinkin, jos hänellä on ollut vetäytyvä kausi, enkä ole saanut häntä kiinni.

” ”Netissä kirjoitettiin, että vihaan miehiä ja puhun liian kärjekkäästi. Perusseksismiä.”

Vuonna 2015 perustin feministisen blogin, sillä halusin vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Netissä kirjoitettiin, että vihaan miehiä ja puhun liian kärjekkäästi. Perusseksismiä. Meijun kommentointi on ollut rajumpaa ja kohdistunut ulkonäköön. Sitä on ollut vaikeampi kestää kuin itseeni kohdistuvaa loanheittoa. Erityisesti Meijun tekemiä kauneusoperaatioita on moralisoitu. Ne ovat hänen omia valintojaan, eikä niiden arvioiminen kuulu minulle millään tavalla.

Meiju ajattelee, että haters gonna hate. Silti ruma kommentointi myös satuttaa. Mutta vihapuhe ei hiljennä meitä.

Viime eduskuntavaaleissa kolme puoluetta pyysi minua ehdokkaaksi. Olin töissä väitöskirjatutkijana ja viimeistelin esikoiskirjaani Ennen kaikkea feministi. En lähtenyt ehdolle, sillä kunnianhimoisen vaalikampanjan tekeminen ei olisi ollut muiden töiden ohessa mahdollista.

Kaksi vuotta sitten minusta tuli vasemmistoliiton poliittinen asiantuntija. Taannoin kuntavaaleissa tulin valituksi 5 612 äänellä Helsingin kaupunginvaltuustoon. Meiju oli kampanjani tukiryhmässä. Hän kertoi somekanavissaan, että olen ehdolla ja että on äänestänyt minua. Se oli iso apu.

Korona-aikana olemme nähneet Meijun kanssa aika vähän ja pitäneet yhteyttä pääasiassa siskochattimme kautta.

Toivon, että pystymme viettämään tulevaisuudessa enemmän aikaa yhdessä. Meiju on kahdeksankuisen lapseni kummi, ja toivon, että heille tulee hyvä suhde.”

Meiju ja Minja Koskela vuonna 1995.

Meiju Koskela, 30:

”Minä ja Minja olemme tulisieluja. Emme pelkää sanoa mielipidettämme emmekä välttele konflikteja. Minja on huomattavasti sosiaalisempi kuin minä. Hän tarvitsee ihmisiä ympärilleen, minä taas omaa rauhaa.

Nukuimme samassa huoneessa vierekkäin esiteini-ikäiseksi asti. Ikäeromme takia meillä ei ollut juuri yhteisiä kavereita tai leikkejä. Minä olin kiinnostunut meikeistä ja puvuista ja olin överin tyttömäinen. Elin pitkään mielikuvitusmaailmassa. Minja taas oli vakavampi. Hän luki paljon ja soitti viulua konservatoriossa. Minä soitin pianoa.

” ”Saimme lapsena parisuhdemallin, jossa konfliktit jätetään selvittämättä.”

Saimme lapsena parisuhdemallin, jossa konfliktit jätetään selvittämättä. Aistin, että vanhemmillamme ei mene hyvin. Ilmapiiri oli pitkään jännittynyt, ja ero oli helpotus.

Olin kapinoiva teini, paha suustani. Taistelin äidin kanssa varsinkin ulkonäköasioista ja jouduin monesti pesemään kajalit pois. Lopulta päätin lähteä sisäoppilaitokseen. Minja sai olla vapaammin. Hän oli aina niin vastuullinen ja osasi perustella tarpeensa. Hän ei myöskään meikannut niin vahvasti.

Katsoin teininä Minjaa ylöspäin. Kun hän muutti lukioon Helsinkiin, yhteydenpitomme väheni. Näimme lähinnä suvun juhlissa.

Kun Minja aloitti bloginsa, en ollut vielä löytänyt feminismiä. Olin ymmärtämätön ja joskus ajattelin, miksei hän voi vain antaa sukupuoliroolien olla. Mutta lopulta feminismi tuli Minjan kautta minullekin tärkeäksi.

Mitä aikuisemmiksi olemme tulleet, sen paremmin olemme ymmärtäneet toistemme tapaa toimia. Suhteemme lähentyi jo, kun kasvoimme teini-iän yli, mutta erityisesti, kun pari vuotta sitten muutin Helsinkiin.

” ”Ajattelin, että Temppareiden avulla saisin Instagram-seuraajia ja näkyvyyttä.”

Hain Temptation Islandiin, sillä tykkään olla esillä ja nautin huomiosta. Ajattelin, että Temppareiden avulla saisin Instagram-seuraajia ja näkyvyyttä. Minja sanoi, että jes, siistiä. Hän on aina tsempannut.

Ensimmäinen Temppari-matka oli hupireissu. Toisen kerran lähdin mukaan poikaystäväni kanssa, ja jälkipuinti oli raffia. Minusta ja tekemisistäni kirjoitettiin Jodelissa. Somekiusaaminen keskittyi ulkonäköni puintiin sekä parisuhteisiini. Se sai minut keskittymään vain epäonnistumisiini. Hetkittäin ajattelin, että kaikki vihaavat minua. Mutta Minja tuki minua. Kerran hän sanoi, että ’ymmärräthän, kaikki mun kaveritkin pitää sua supertyyppinä’. Se tuntui hyvältä.

Kaikki, mitä Minja on urallaan tehnyt, on ollut tosi minjamaista. Politiikan pariin hakeutuminen oli hyvä siirto. Minulle oli täysin selvää, että äänestän Minjaa. Jo ennen hänen vaalikampanjaansa olen jakanut somessa esimerkiksi hänen tekstejään feminismistä sekä taiteen ja kulttuurin tärkeydestä.

Mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän politiikka kiinnostaa. Kuntavaalit olivat mielenkiintoiset paitsi Minjan osallistumisen takia myös siksi, että kampanjointi käytiin somessa. Mutta en antanut Minjalle vinkkejä. En usko, että tyylini tehdä somea olisi ollut poliitikolle sopiva.

Minja on kuin tehty politiikkaan. Hän on pitkäjänteinen ja toiminut aktivistina vuosia. Hän on hyvä neuvottelemaan eikä jää hiljaiseksi missään tilanteessa.

Yllätyin, kun Minja pyysi minua lapsensa kummitädiksi. Se oli iso ele, joka merkitsee paljon. Ennen esikoistaan Minja sai keskenmenon, ja olin hänestä huolissani. Koetin olla tukena ja kuunnella, mutta en tiedä, voiko tuollaisesta kokonaan päästä yli.

Kun korona iski, olin lomautettuna vaatekaupasta. Päätin alkaa elättää itseni somella. Irtisanouduin viime syksynä ja pidän yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa, lifestyleen painottuvaa Instagram-sivua.

Olen kertonut julkisesti kahdesta kauneusleikkauksestani sekä keholleni tehdyistä pientoimenpiteistä. Olen halunnut olla rehellinen, koska en tahdo luoda käsitystä, että ulkonäköni on täysin luonnollinen, ja siten lisätä somen tuomia ulkonäköpaineita. Se on myös feministinen kannanotto.

” ”Leikkausten ja toimenpiteiden takia minut ja ajamani asiat helposti mitätöidään.”

Mutta leikkausten ja toimenpiteiden takia minut ja ajamani asiat kuitenkin helposti mitätöidään. Sanotaan, että olen hukassa itseni kanssa, mikä ei pidä paikkaansa. Jo nuorena minua vähäteltiin, kun pidin laittautumisesta.

Minja ei ole kommentoinut kauneusoperaatioitani. Hän ei ole koskaan tuominnut minua. Eikä tuomitse.”

