”Vain nenäni on murtunut kaksi kertaa”, kertoo Tokion olympialaisiin valmistautuva uimari Ida Hulkko Sielu ja ruumis -palstalla.

Tilaajille

Ida Hulkko, 21, uimari ja opiskelija:

”Olen synnynnäisesti harteikas, ja uiminen on korostanut piirrettä entisestään. Pidän leveiden hartioiden ja kapean vyötärön kontrastista, joka korostuu uima-asussa.

Olen 172 senttiä pitkä, mikä on huippu-uimarille vähän. Rintauinnissa pituudella ja sylivälillä on kuitenkin muita uintilajeja vähemmän väliä. Siihen ei ole yhtä hyvää kehomallia. Arvokisoissa on hyvin erilaisia ja eri tekniikkoja käyttäviä rintauimareita.