Viikonloppu on ollut helteinen. Se näkyy juomatehtaan varastolla. Maanantaipäivänä Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan konttorin tilauslokero pullistelee lappusista, joista selviää, että kansa on särpinyt kauppojen juomahyllyt tyhjiksi.

”Kyllä täällä paita märkänä painetaan”, Pasi Saarela sanoo ja virnistää. Tai oikeastaan hän sanoo jotain sen tapaista kuin ”kyl tääl paidat märkkinä painettas”, mutta tässä kirjoituksessa Laitilan omintakeinen murre käännetään surutta yleiskielelle.

Pasi Saarela on tehnyt melkoisen käännöksen elämässään. Hän pelasi jääkiekkoa ammatikseen menestyksekkäästi 17 vuotta. Kun peliura päättyi, Saarela kysyi töitä Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalta.

Toimitusjohtaja Rami Aarikka muistaa tilanteen. Aluksi hän epäili, että kyse on piilokamerapilasta. Olihan Saarela pienen Laitilan suuri poika, kaksinkertainen SM-liigan maalipörssin voittaja ja maailmaa kiertänyt tähtipelaaja. Aarikka vastasi, että tarjolla on vain yksi paikka, varaston puolella.

Se sopii, tähtipelaaja sanoi.

Nyt 48-vuotias Saarela on paiskinut varastohommia 12 vuotta. Yhtään sairauspoissaoloa siihen rupeamaan ei mahdu. Muutaman kerran vuoroja on pitänyt venkslata sen verran, että Saarela on päässyt valmentamiensa juniorijoukkueiden pelimatkoille.

”Ihan kiva työpaikka. Päivät on vaihtelevia, ei ole kahta samanlaista”, Saarela sanoo ja lisää: “Toimistohommiin minusta ei olisi.”

Sen verran suurpiirteisesti Saarelalla suhtautuu työpaikan hierarkiaan, että omaa titteliään hän ei muista. Vastuu on kirkas. Saarela vastaa siitä, että oikea määrä oikeita juomia lähtee oikeaan aikaan oikeaan osoitteeseen.

Olisiko se titteli esimies?

”No ei se oikein... Olisiko se vaikka vuoron vanhin.”

Pasi Saarinen ja Juha Lind Jokereissa 1996.

Laitilan Jyske on komea nimi jääkiekkoseuralle. Siellä Pasi Saarela pelaajauransa aloitti, luonnonjäillä. Duunariperheen kolme poikaa pelasivat kiekkoa. Rauman Lukko oli lähin iso seura, joka nappasi lahjakkuuden riveihinsä. Ja 16-vuotiaana Saarela valittiin ikäluokkansa maajoukkueryhmään.

”Siinä vaiheessa tuli mieleen, että kai tässä jotain osaa”, Saarela kommentoi.

Ensimmäisen kerran hän pääsi SM-liigaan vuonna 1990, kun hän oli 17-vuotias. Läpilyönti tapahtui kaudella 1994—1995, jolloin hän paukutteli 23 liigamaalia ja sai kuvaavan lempinimen Laitilan kaurajätti. Hän oli vahva jässikkä, jolla oli luja laukaus.

Sitten hän siirtyi Helsingin Jokereihin, jossa tulikin Suomen mestaruuksia ja maalikuninkuus. Hyvät vuodet Jokereissa loppuivat, kun joukkue muutti vanhasta hallista Hartwall Areenalle, josta tuli valmistuessaan Suomen suurin jäähalli. Paineet olivat kovat, ja se näkyi muun muassa siinä, että pelaajat ja valmentajat vaihtuivat tiuhaan.

Sen jälkeen Saarela vietti kiertolaiselämää Ruotsissa, Suomessa ja Sveitsissä. Viimeiset pelivuodet työpaikka oli taas Rauman Lukko.

Uran loppumisesta jäi ikävä maku. Edelleenkin Saarelalle on epäselvää, miksi luistimet menivät ristiin valmentajan kanssa. Sekava vyyhti nostaa yhä tunteet pintaan.

”Ajattelin, etten lähde mihinkään Italiaan pelaamaan. Lopetin sitten siihen.”

Kello tulee kaksi iltapäivällä, ja kiireinen työvuoro on alkamassa. Vuoron vanhimmalla on kaitsettavanaan kesätyöntekijöitä, joiden ohjaaminen vaatii kaiken huomion.

Saarelalta siirtyminen jäähallien parrasvaloista siviilitöihin sujui helpommin kuin monilta kollegalta. Viina ei alkanut maistua, ja perhekin on pysynyt kasassa.

”Varmaan siinä auttoi se, että aloitin hommat täällä varastolla. Ei ollut tekemisen puutetta”, Saarela sanoo. Jäähalleja hän ei hylännyt. Hän on valmentanut junioreja ja seurannut lastensa urheilu-uria. Tytär harrastaa taitoluistelua, ja molemmat pojat pelaavat SM-liigassa. Aleksi on pelannut NHL:ssäkin.

Poikien pelit jännittävät.

”En minä niitä pisteitä jännitä, vaan sitä, että ei vaan sattuisi mitään ikävää.”