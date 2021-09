Mao Zedong kiinnostaa taas Kiinan nuorisoa.

Kiinan entisen johtajan Mao Zedongin ajattelu on alkanut taas kiinnostaa Kiinan nuorisoa.

Maolaisuus on marxismi–leninismin suuntaus. Puhemies Maon (1893–1976) kommunistijoukot voittivat Kiinan sisällissodan. Hänen johdollaan perustettiin 72 vuotta sitten Kiinan kansantasavalta.

Mao johti Kiinaa yksinvaltaisesti kuolemaansa asti. Kymmenet miljoonat kiinalaiset kuolivat hänen järjettömissä poliittisissa kampanjoissaan. Hulluin niistä johti hirvittävään nälänhätään.

Viimeinen kampanjoista oli kulttuurivallankumous 1960–1970-luvulla. Sen aikana Mao usutti nuoret poliittiseen väkivaltaan.

Maon kuoleman jälkeen Kiinan johto on tehnyt pesäeroa hänen virheisiinsä. Kiina on kuitenkin yhä yksipuoluejärjestelmä. Valtaa pitää kommunistipuolueen keskuskomitean pysyvä komitea eli politbyroo: seitsemän jo melko iäkästä miestä.

Samaan aikaan Kiina on markkinatalous, jossa elintasoerot suurenevat. Nuoret ovat huomanneet tämän: kansantalouden valtava kasvu on kiskottu palkkatyöläisten selkänahasta.

Keskustelupalstoilla nuoret aikuiset kutsuvat itseään korporaatiokarjaksi, palkkaorjiksi ja ylityökoiriksi ja ihmettelevät, miten tässä näin kävi. He kysyvät, miksei ay-liikettä saa perustaa ja miksi luokkataistelu on kielletty.

Kiinalaisessa somessa leviää kuvia nuorista lukemassa Maon koottuja teoksia metrossa ja kahviloissa.

Kommunistipuolueessa tämä herättää syvää huolta. Maon ajattelua käsitteleviä postauksia ja keskusteluja on jo alettu poistaa netistä, The New York Times kertoi.

Kiinan satavuotiaalle kommunistiselle puolueelle Mao Zedong on, noh, liian kommunistinen.