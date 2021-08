Dal-linssimuhennos

neljälle

A.W. Yrjänä: ”Suosikkicurrykirjailijani on Madhur Jaffrey. Tämä on hänen isoäitinsä dal-resepti. Taatusti autenttista, siis. Voisin syödä tätä joka päivä. Siksi annos on reilu.”

350 grammaa kuivattuja punaisia linssejä

1,2 litraa vettä

1 tl kurkumaa

2 tl juustokuminan siemeniä

ripaus asafoetidaa eli hajupihkaa (voi korvata valkosipulijauheella)

1 rkl kirkastettua voita tai öljyä

suolaa

■ Huuhdo linssit tiheässä lävikössä huolella. Laita kattilaan ja lisää vesi sekä kurkuma. Anna kiehua, kunnes linssit pehmenevät kunnolla, noin 20 minuuttia.

■ Kuumenna voi tai öljy pannulla. Lisää juustokuminan siemenet ja anna paahtua vähän. Ne rapsahtelevat kivasti. Lisää hajupihka tai valkosipulijauhe. Kääntele. Lisää seos linsseihin. Tarkista suola.