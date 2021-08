Fiskars toi mikroaaltouunin markkinoille jo vuonna 1965, mutta siihen aikaan suomalaiset totuttelivat vasta jääkaappeihin.

Perjantaina 17. syyskuuta vuonna 1965 Helsingin Sanomissa julkaistiin näyttävä mainos. Kuvassa oli hymyilevä nainen, jonka edessä oli kookas laatikko.

Fiskars mikroaaltouuni 2000 W.

Mainoksen mukaan mikroaaltouuni oli oikea ihmelaite: ”Kuumentaa ateriat ja ruoka-aineet sähkömagneettisen energian sallimalla huippunopeudella tarjoiluvalmiiksi sekunneissa. Säilyttää ruoan maku-, tuoksu- ja rakennetekijät muuttumattomina. Uudenlainen, turvallinen automatiikka.”

Fiskars mainosti samalla muitakin kodinkoneitaan: sähköveistä, pakastuskaappia, tuoremehulinkoa, sähköpannua ja sähkövatkainta, jonka muotoilua luonnehdittiin ”aistikkaaksi”.

Aurojen ja muiden metallituotteiden valmistajana tunnettu Suomen vanhin yritys oli lähtenyt kodinkonemarkkinoille tuotteilla, jotka olivat kuin tieteiselokuvasta.

Kodinkoneet alkoivat yleistyä suomalaisissa kodeissa 1960-luvulla. Vuosikymmenen puolivälissä joka toisessa kodissa oli jo pesukone ja jääkaappi. Koneita olikin kaivattu. Ennen jääkaappien tuloa ruokia oli säilytetty kellareissa ja kylmäkaapeissa, jotka oli rakennettu kerrostalojen ulkoseinää vasten. Talvella ruokia oli pantu ikkunaruutujen väliin. Maaseudulla oli sentään ikiviileät maakellarit.

Kun suomalaiset alkoivat vaurastua, jääkaapin ja pyykkikoneen seuraksi hankittiin pakastin ja astianpesukone.

Fiskars oli päätynyt kodinkoneisiin yrityskauppojen myötä. Fiskars oli ostanut vuonna 1960 HTH-yhtymän, joka valmisti muovituotteita, kuten olutkoreja. HTH:lla oli myös konepaja ja hammaspyörätehdas Helsingin Vallilassa.

Vallilassa alkoivat pian työskennellä myös Fiskarsin teknikot, jotka olivat perehtyneet teollisuuselektroniikkaan ja puolijohdetekniikkaan. Kehitysosastolla syntyi muun muassa liikennevalo. Pääkaupunkiseudun liikenneviranomaiset eivät kuitenkaan luottaneet kotimaiseen vaihtoehtoon.

Pajassa kehiteltiin myös Fiskarsin ikioma mikroaaltouuni. Se perustui teknologiaan, joka oli syntynyt Yhdysvalloissa parikymmentä vuotta aiemmin, oikeastaan vahingossa.

Yhdysvaltalainen Percy Spencer kehitteli 1940-luvulla Raytheon-yhtiössä muun muassa tutkajärjestelmiä ja magnetroneja eli elektroniputkia. Eräänä päivänä Spencer oli laboratoriossa testailemassa tutkalaitteita, kun hän huomasi, että hänen taskussaan ollut suklaapatukka oli sulanut. Spencer oivalsi, että sulaminen johtui mikroaalloista eli nopeasti värähtelevistä sähkömagneettisista radioaalloista.

Spencer alkoi tehdä kokeita muun muassa popcornin jyvillä ja kananmunilla. Sotkuisista kokeista selvisi, että mikroaaltojen avulla todella saattoi kuumentaa ruokaa. Sotateollisuusyrityksenä tunnettu Raytheon valmisti ensimmäisen mikroaaltouuninsa vuonna 1947. Se oli valtava mötiskö: 1,8 metriä korkea laite painoi 340 kiloa.

Vuonna 1954 yhtiö toi markkinoille ensimmäisen kaupallisen mallinsa, mutta yli 2 000 dollaria maksanut laite oli aivan liian kallis tavallisille kuluttajille.

Myös Fiskars esitteli mikronsa liian aikaisin. Vuonna 1965 monessa suomalaiskodissa ei ollut vielä edes sähköhellaa. Mikroaaltouunit valtasivat keittiöt vasta 1980-luvulla.

Fiskars luopui pian kodinkoneistaan. Se johtui ostokykyisten markkinoiden puutteesta. Suomalaiset eivät olleet vielä valmiita edistyneelle kulutuselektroniikalle.

Samoihin aikoihin Fiskars ajautui vaikeuksiin myös mittavien investointiensa takia. Lopulta yhtiön johto teki radikaalin päätöksen: vuonna 1969 Fiskars päätti luopua raudan valmistuksesta, vaikka se oli ollut yhtiön ydintuote vuodesta 1649 lähtien.

Vähän ennen suurta päätöstä oli syntynyt jotain uutta.

Vuonna 1967 Fiskarsin ruukin hienotaepajassa keksittiin uusi tapa valmistaa saksia. Teriä ryhdyttiin valmistamaan tasohionnassa profiloiduilla kivillä. Samalla terien kiinnitysruuvit korvattiin niitillä. Saksien sormisilmukat valettiin muovista. Muotoilija Olof Bäckström vastasi uusien saksimallien suunnittelusta.

Vielä piti valita väri. Prototyyppivaiheessa vaihtoehtoja oli kolme: musta, karmiininpunainen ja tummanvihreä. Taas sattuma puuttui peliin.

Prototyyppivaiheessa koneeseen oli jäänyt toisen tuotteen jäljiltä väriä, jonka koneenkäyttäjä päätti käyttää loppuun ennen värin vaihtoa. Fiskarsin myyntiryhmän äänestykseen tuli vielä neljäs värivaihtoehto: oranssi. Finaaliäänestyksessä oranssi päihitti mustan äänin 9–7.

Sittemmin Fiskarsin saksia on myyty maailmalla yli miljardi paria. Nykyään konserniin kuuluu Fiskarsin lisäksi useita muitakin tunnettuja keittiötuotteisiin, sisustamiseen ja puutarhanhoitoon liittyviä tuotemerkkejä, kuten Iittala, Royal Copenhagen ja Waterford. Helsingin pörssissä listatun konsernin liikevaihto on runsaat 1,1 miljardia euroa, ja työntekijöitä on noin 8 600. Yhtiö on kuulunut korona-ajan voittajiin, sillä kotoiluun liittyvien tuotteiden kysyntä on kasvussa.

