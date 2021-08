Lehtohepokatteja on tänä kesänä poikkeuksellisen paljon. Lämmin kesä on otollinen lajin lisääntymiselle.

Lehtohepokatti on äänekäs.

Yöllistä kävelyä Helsingin Mustikkamaalla säestää heinä-elokuun taitteessa poikkeuksellisen kova siritys. Heinäsirkat kohisevat huumaavina kuin vesiputous tai joukko loputonta avantgarde-teosta soittavia alttoviulisteja.

Vanhetessa heinäsirkkojen äänenhän pitäisi vaimentua, ja yli kuusikymppisen ei pitäisi kuulla niiden soittoa ollenkaan.

Miksi kolmekymppisestä tuntuu siltä, että heinäsirkat sirittävät vuosi vuodelta voimallisemmin?

Puhelinsoitto hyönteistutkija Marko Mutaselle antaa selityksen. Lämmin kesä on ollut otollinen lehtohepokatin lisääntymiselle. Se on aikuistunut jo heinäkuussa, aiemmin kuin yleensä. Puussa viihtyvät lehtohepokatit alkavat äännellä iltojen tummuessa ja jatkavat soitantaa aamuyöhön asti.

Energinen paritteluun kutsuva siritys kantautuu jopa sadan metrin päähän. Ääni syntyy, kun koiras hankaa etusiipiään vastakkain. Siritys on pääosin hyvin korkeataajuista (4 000–100 000 Hz), mutta ihminen kuulee taajuuksista vain matalimmat.

Hepokatteja on tänä vuonna paljon, Mutanen arvioi, vaikka tutkimustietoa ei asiasta löydykään. Tiettävästi lehtohepokatit ovat myös ensi kertaa levittäytyneet pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Mutanen on saanut havaintoja esimerkiksi Lappeenrannasta ja Tampereelta. Itä-Suomessa esiintyvä idänhepokatti on sekin mekastanut öisin.

Ehkä raivoisa siritys on yksi raamatullinen lopunajan merkki tulvien ja virusmuunnosten ohella. Tai sitten sirkat ovat nostaneet äänenvoimakkuuttaan, että pystyisivät parittelemaan nuorison yöllisestä ulkoilmabiletyksestä huolimatta.

Vihreä lehtohepokatti on neljän sentin mittainen, mutta maastoutuu lehvästöön taitavasti. Jos ihan lähelle onnistuu pääsemään, se saattaa puraista vahvoilla leuoillaan.