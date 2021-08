Kärkipoliitikoiden enemmistö välttelee liharuokia. Myös perussuomalaisten puheenjohtajakisan ennakkosuosikki on kasvissyöjä.

Jos ennusmerkit pitävät paikkaansa, tulevana syksynä Suomen kansan asioista päättävät kasvissyöjät.

Kasvisruokailijoiden osuus suurimpien puolueiden johdossa on huomattava, sillä vain noin neljä prosenttia suomalaisista on kasvissyöjiä. Yhä useampi suomalainen luopuu punaisesta lihasta tai suosii toisinaan kasvisproteiineja. Lihan kokonaiskulutus on ”vegebuumista” huolimatta vuosi vuodelta vain kasvanut Suomessa.

Suurten puolueiden kasvissyöjiksi tunnustautuvien johtajien suhtautuminen kasvisruokavalioon on joustava. Yhtään vegaania ei poliitikkojen joukosta löydy. Kala maistuu kaikille, paitsi pääministeri Sanna Marinille (sd). Marin on kotimaista ruokaa suosiva kasvissyöjä. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on kertonut, ettei kieltäydy mummon jauhelihapihveistä, mutta muuten hän ei ole kajonnut lihaan muutettuaan lapsuudenkodistaan.

Pienemmistä puolueista myös Li Andersson (vas) ja Hjallis Harkimo (liik) ovat ilmoittautuneet kasvissyöjiksi. Andersson on sanonut syömisen jäävän toisinaan yksipuoliseksi kiireen keskellä ja paikkaavansa puutteita lisäravinteilla. Harkimo aloitti kasvissyönnin kolme vuotta sitten osana elämäntaparemonttiaan, ja kehuu ruokavalion toimivuutta painonhallinnassa.

Anna-Maja Henriksson (rkp) on kertonut voivansa paremmin kasvisruokaa suosiessaan. Hänen instagrammatuimmat ruokansa ovat erilaiset leivonnaiset, äyriäiset ja kalaruuat.

Lihaa löytyy säännöllisesti Petteri Orpon (kok) ja Annika Saarikon (kesk) ja Sari Essayahin (kd) lautaselta. Kotimaisen lihan ekologisuutta puolustaneen Essayahin lempiruokaa on uunisiika. Saarikko kokkaa jauhelihaa, makaronia ja ketsuppia: hienoinkaan herkku ei hänen lastensa mukaan vedä tälle arkisuosikille vertoja.

Jos henkilökohtaista ajattelee poliittisesti, perussuomalaiset vaikuttavat kiehtovan ristiriitaisilta. Ennakkosuosikki puoluejohtajaksi Riikka Purra on ollut kasvissyöjä jo 20 vuotta ja on julkisuudessa brändännyt itseään vihersmoothieiden ystävänä.

Tehtävänsä jättävä Jussi Halla-Aho näyttäytyy häneen verrattuna askeettisena keittomiehenä. Halla-Aho on nimennyt suosikeikseen linssikeiton, juuressosekeiton ja kanakeiton, joka sisältää herne-maissi-paprikaa.