Kuukausiliite | Afganistan

Suurien virheiden sota

Toimittaja Maija Liuhto on asunut Afganistanissa ja nähnyt omin silmin, mitkä jäljet Yhdysvallat on maahan jättänyt. Nyt monet Kabulissa tuntevat olonsa petetyiksi ja viha on käsinkosketeltavaa. Tämä kaikki olisi ehkä voitu välttää, kirjoittaa Liuhto.

Amerikkalaissotilas ja afgaanityttö kohtasivat toisensa lokakuussa 2002, kun Yhdysvaltojen armeija yritti tuhota al-Qaidan ja Talebanin tukikohtia Kaakkois-Afganistanissa.

Syyskuun 9. päivän aamu sarasti Pohjois-Afganistanin Takharin lumihuippuisten vuorien takaa vuonna 2001. Ääri-islamistista Taleban-hallintoa vastaan taistelleen Pohjoisen liiton komentaja Ahmad Shah Massoud luki aamurukouksien jälkeen huoneessaan persiankielistä runoutta, kun hänen neuvonantajansa koputti ovelle. ”Sinun pitäisi tavata toimittajat, he ovat odottaneet jo niin monta päivää”, Massoudille kerrottiin.