Kuukausiliitteen Bravuuri-juttusarjassa tunnetut henkilöt valmistavat ruokaa parhaan reseptinsä mukaan. Tällä kertaa valtiovarainministeri Annika Saarikko leipoo saaristolaisleipää kotitilansa keittiössä.

Maisema on mitä alkiolaisin.

Kultaiset peltoaukeat hohtavat auringossa niin, että silmiä häikäisee. Laitumella murkinoi jykevää lihakarjaa.

Viivasuoran pihatien päässä odottaa varsinaissuomalaisen tilan päärakennus, jonka portailla Annika Saarikko jo vilkutteleekin. Asetelma on sellainen, että se houkuttaa puhumaan emännästä, joka sanana sopii tähän oripääläiseen maisemaan kuin tilli pottuun, mutta taitaa kuitenkin olla vähättelevä nimitys Saarikolle, joka on valtiovarainministeri ja Suomen Keskustan puheenjohtaja.

Vai onko?

Saaristolaisleipään tulee ruisjauhoa ja hiivaleipäjauhoa.

”Emäntä on arvonimi, niin siitä ajattelen. Itse en ole emäntä, se on ehkä tilallisen nimitys. Kepuemänniksi naisporukassa toisiamme nimitämme kyllä. Se on lempeää huumoria”, Saarikko vastaa rennosti.

Pihapiirin esittely käy ripeästi. Tilan on perustanut Saarikon isoisän isä vuonna 1913. Näkyvin muistuma suvun agraarimenneisyydestä on soma punainen navetta. Se on päältä kaunis mutta romuvarasto sisältä, Saarikko kertoo ja vakuuttaa, että pihapuun alle viritetyssä teltassa on nukuttu kesällä monet yöt.

Tila siirtyi Saarikon perheen haltuun, kun isä kuoli yllättäen neljä vuotta sitten. Avarassa tuvassa kaikki on kohdillaan, sillä remontti valmistui vuosi sitten.

Pandemian takia Saarikko ei ole ehtinyt vielä testata, miten talo soveltuu tupailtakäyttöön, mutta leipomiseen olosuhteet ovat täydelliset.

Hän kaivaa esiin isoäitinsä suuren taikinakulhon ja ryhtyy sirottelemaan siihen jauhoja. Tänään valtiovarainministerin asialistalla on vain yksi mutta sitäkin tärkeämpi aihe: saaristolaisleipä.

Saarikon saaristolaisleivän salaisuus on appelsiinimehussa.

Taikina syntyy isoäidin kulhossa.

Leipominen kolahti Annika Saarikolle peruskoulun neljännen luokan jälkeisenä kesänä, kun hän innostui pyörittelemään vaaleita pikkuleipiä. Äiti laittoi kyllä ruokaa mutta ei pahemmin perustanut leipomisesta. Isoäiti teki mahtavaa varsinaissuomalaista hiivaleipää, kakkoa, mutta pullapuoli ei oikein ollut suvussa kenenkään hoivissa. Sitä tyhjiötä nuori Annika ryhtyi täyttämään.

”Siitä saakka olen leiponut. En ole kovin kokeellinen, vaan luotan perusasioihin, sellaisiin kuin pulla ja mustikkapiirakka”, Saarikko kertoo.

Saaristolaisleipä tuli kuvioihin viitisen vuotta sitten – kuinkas muutenkaan – puolueen kesäjuhlassa. Lounaaksi oli tarjolla lihakeittoa ja saaristolaisleipää. Saarikko ihasteli leivän makua ja kertoi, ettei ole koskaan sellaista itse tehnyt. Kokeneemmat kepuemännät kohottelivat kulmakarvojaan: etkö tosiaankaan?

Saarikolle kokemus oli hieman nolostuttava, ja hän päätti korjata aukon tiedoissaan. Hän tutki reseptejä ja löysi mieleisensä ohjeen, jonka jujuna oli se, että leivässä käytetään nesteenä appelsiinimehua.

”Siitä tulee se kiva maku”, Saarikko sanoo. ”Sitä on helppoa ja mutkatonta tehdä. Ja se sopii kaikkiin vuodenaikoihin.”

Mieluisan reseptin löytymisen jälkeen saaristolaisleipiä on syntynyt paljon, juhlaan ja arkeen. Hän tarjoaa leipää usein lohikeiton kanssa. Ystävät ovat ehtineet tottua siihen, että saavat usein Saarikolta joululahjaksi tuoksuvan leipäpaketin.

”Yksi ruuan ihana puoli on se, että sillä voi ilahduttaa ja osoittaa rakkautta”, Saarikko sanoo. Hän osoittaa rakkautta puolisolleen niin, että tekee tälle usein aamiaisleivät valmiiksi ja välttelee kokatessaan sieniä ja sipulia, joita mies inhoaa.

” ”Olen mennyt naimisiin lehtipihvimiehen kanssa.”

Kahden pienen lapsen perheessä laitetaan toki paljon ruokaa, ja useimmiten se homma lankeaa Saarikolle. Yleensä hän valmistaa keittoja ja uuniruokia, jotka maistuvat seuraavanakin päivänä. Gourmet-kokeiluja hän ei juurikaan harrasta.

”Olen mennyt naimisiin lehtipihvimiehen kanssa. Hän pitää perusasioista: lihasta ja perunasta.”

Esikoinen aloitti tänä syksynä koulun, ja hän on perinyt isänsä ruokamieltymykset. Suosikkiruoka on jauhelihamakaroni, johon vain isä osaa sekoittaa ketsupin oikein.

”Nuoremmassa lapsessa näyttäisi olevan enemmän mahdollisuuksia kokeiluihin”, Saarikko kertoo.

Ruoanlaitto on arkea, mutta leipominen on rakas harrastus.

”Se tuoksu on ihana, ja siihen liittyy kiireettömyys. Leivän paistaminen sitoo uunin viereen puoleksitoista tunniksi.”

Mutta Saarikon varsinainen zen-hetki on se, kun hän valelee uunissa pötköttelevän saaristolaisleivän päälle makeaa siirappivettä, joka paistuu leivän pintaan ihanan rapeaksi kuoreksi. Kärsivällisesti, kerta toisensa jälkeen.

”Leipomiseen liittyy se onnistumisen ilo tai no, tietysti myös epäonnistumisen mahdollisuus. Siinä saa jotain konkreettista aikaiseksi. Se on ihanaa vastapainoa työlleni, jossa saa hirveän harvoin mitään nopeasti aikaiseksi.”