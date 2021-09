Motivaatiopuhuja Tom Pöysti vastaa puhelimeen kotinsa terassilta Tammisaaresta. Hän ehtii puhua vain hetken, kunnes puhelu katkeaa.

”Tämähän alkaa hyvin”, Pöysti sanoo vitsikkäästi, kun yhteys taas saadaan.

Hän ei kuulosta isältään Lasse Pöystiltä, mutta aika ajoin äänessä on sama rikkiviisas ja lystikkään tärkeilevä sävy.

Pöysti pyydetään luennoimaan työyhteisölle usein sillä oletuksella, että hän on hauska — ja sitä tilaaja myös saa. Mutta onko Pöysti tosiaan hauska ihminen? Eipä tietenkään.”Jos lapsiltani kysytään, minä en ole lainkaan hauska.”

Pöystillä on kuusi lasta, nuorin heistä on 16-vuotias. Hänet muistetaan näyttelijänä, mutta nyt saamme näytteen hänen nykyisestä ammatistaan:

”Elämän voi aloittaa alusta joka aamu”, motivaatiopuhuja sanoo. Pöysti puhuu vuolaasti intuitiosta, tunteista ja siitä, miten olennaista on käyttää elämässä kokonaisvaltaisesti kehoa ja mieltä. ”Use it or lose it”, motivaatiopuhuja Tammisaaresta messuaa.

Pöysti annostelee puheeseensa kirosanoja suurella taidokkuudella, kuin kokki pippureita. Viime aikoina hän on alkanut kiertää puhumassa Mato Valtosen kanssa, joka on kuulemma viisas ja oivallinen mies. Duo kulkee nimellä Tomato.

Kun Pöysti oli pieni, Lasse Pöystin ja Birgitta Ulfssonin teatteriperhe asui Vantaalla kylässä, jonka sosiaalista rakennetta Pöysti kuvailee sanalla heterogeeninen. Kotona puhuttiin pääosin ruotsia, mutta Pöysti oppi pian, että hitsarien poikien seurassa on parempi vaihtaa suomeen, jos ei halua köniinsä.

Samaan aikaan hänen isänsä oli ehkä Suomen tunnetuin mies. ”Minä tunsin hänet isänä. Luulin, että kaikkien isät olivat tunnettuja”, sanoo Pöysti.

Oli selvää, että Pöysti ajautui teatterikorkeakouluun — ei sellaisella taustalla kai muuten olisi voinut käydäkään.

Julkkis hänestä tuli 1980-luvun taitteessa. Se tapahtui eräänä aamuna. Edellisenä iltana esityksensä oli saanut Pertti Melasniemen Mainos TV:lle ohjaama televisioelokuva HIFK—TPS, jossa Pöysti näytteli Pastorin roolin.

Noihin aikoihin sen kaltaiset tuotannot saattoivat saada parikin miljoonaa katsojaa.

”Yhtäkkiä mennessäni bussilla töihin huomasin, miten kaikki tuijottivat, nauroivat ja hymähtelivät”, sanoo Pöysti.

”Heillä on kaikilla parempi käsitys sinusta kuin mitä itselläsi on. Se on hirveätä.”

”Kahdessa vuodessa olin joka saatanan tuutissa.” Seurasi klassisia ongelmia alkoholin kanssa. Ihmissuhteet eivät kestäneet. Vuonna 1986 Pöysti sanoi itsensä irti Kaupunginteatterista. Hän halusi muuttaa kaiken elämässään. Jonkin aikaa hän työskenteli kalatehtaalla Norjassa.

Viimeiseksi työksi jäi Aleksis Kiven Kihlaus vuonna 2001 Tampereen Teatterissa. Sen jälkeen Pöysti ei ole lavalle noussut.

Hän matkusti Kuusamoon, jossa asui kuusi seuraavaa vuotta.

Helsingin seurapiirien jälkeen lestadiolaisyhteisön seura tuntui vapauttavalta. Ympärillä avautui suuri, hiljainen luonto.

Toimeentulonsa Pöysti hankki hiihto-opettajana ja jokapaikanhöylänä Rukalla. Joku sitten kehotti häntä kokeilemaan, miltä tuntuisi kouluttaa ihmisiä työpaikoilla.

Pöysti sanoo 67 vuotta täytettyään tulleensa kuin uuteen murrosikään. Hän on alkanut harrastaa yrttien ja ruusujen kasvatusta. Pihalla kukkii Ingrid Bergman -niminen lajike. Puutarhamyymälään Pöysti sanoo nyt menevänsä kuin karkkikauppaan.

Lasse Pöysti ja Tom Pöysti näyttämöllä vuonna 2000.

Pöysti sanoo, ettei kaipaa teatteria, ei mitään siitä.

”Oli viisasta että lähdin pois. Tein itseäni vastaan siellä”, hän sanoo.

”Taiteessa on se hirvittävä julmuus, että se on hauskaa jos on hirvittävän hyvä. Kaikessa muussa on katkeruuden siemen.”

On kulunut jo muutama vuosi siitä, kun vanhemmat kuolivat.

Kun Pöysti katsoo peilin, hän ei näe sieltä isäänsä eikä äitiäkään. Lopulta kumpikaan heistä ei ollut sillä tavalla läsnä hänen elämässään, hän sanoo - kontakti ei ollut etäinen, mutta ei se ollut läheinenkään.

”Vaimoni sanoo kauniisti, että sinussa on paljon omaa.”

Tom Pöysti kuvattuna kotilaiturillaan Raaseporissa.