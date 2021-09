Pakinoitsija Kuukautinen raportoi suoraan Kabulista.

ZABIHULLAH MUJAHID: Hei vaan kaikki, ja kiva nähdä teitä täällä paikalla näin paljon! Mä olen Mujahidin Zabi, ja vastaan meillä viestinnästä. Haluatko, Haiba, esitellä itsesi?

HAIBATULLAH AKHUNDZADA: Moikka kaikille, mun nimi on Haibatullah Akhundzada, ja olen vetänyt tätä meidän organisaatiota nyt vuodesta 2016.

ZABIHULLAH: Eli viisi vuotta jo!

HAIBATULLAH: Näin se aika rientää.

ZABIHULLAH: Ja vieläkö sulla, Haiba, virtaa riittää?

HAIBATULLAH: Ilman muuta! Kyllä Talebanin johtaminen on mulle ihan unelmatyö.

ZABIHULLAH: Eli meidän visiohan on se, että me tehdään maailman toimivinta kalifaattia. Mutta kysykää nyt ihan vapaasti, jos on jotain mielen päällä.

TOIMITTAJA: Mikä tulee olemaan naisten asema?

ZABIHULLAH: Kiitos, hyvä ja tärkeä kysymys! Koska meillähän on Afganistanissa aivan upeita, vahvoja naisia.

HAIBATULLAH: Ja heitä ei todellakaan ole unohdettu. Ihan jokaiselle löytyy kyllä oma rooli, ja siitä pyritään kunkin kohdalla keskustelemaan henkilökohtaisesti heidän aviomiehensä, veljensä tai isänsä kanssa.

TOIMITTAJA: Teidät syrjäytettiin 20 vuotta sitten, ja nyt nousitte taas valtaan. Miten teitte sen?

ZABIHULLAH: Tähän Haiba osaa ehkä vastata paremmin.

HAIBATULLAH: Ensinnäkin pitää uskoa omiin unelmiin. Ja kyllähän koko meidän jengi on koko ajan jaksanut painaa duunia ihmisten parissa tuolla ruohonjuuritasolla.

ZABIHULLAH: Tuo on todella tärkeä pointti. Vaikka tässä nyt seisotaan me kaksi, niin kyllä sen todellisen työn on tehneet ne alaikäiset pojat ja tytöt, jotka on kävelleet ihan sinne amerikkalaisten tukikohdan portille tai shiiojen keskelle se räjähdevyö päällään.

HAIBATULLAH: Se on juurikin näin.

TOIMITTAJA: Otetaanko kivittämiset taas käyttöön?

ZABIHULLAH: Kiitos, tämäkin on tosi hyvä kysymys! Mitä sanoo Haiba?

HAIBATULLAH: Ensinnäkin täytyy muistaa, että kivittämiset on vain pieni osa meidän tarjoomaa. Meillähän on portfoliossa myös ruoskintaa ja miekalla mestaamista, eli tämä on vain yksi osa siinä kokonaisuudessa.

ZABIHULLAH: Että jos siellä nyt joku miettii, että aikooko ne talebanit nyt kivittää kaikki, niin vastaus on, että ei todellakaan!

HAIBATULLAH: Juu ei missään tapauksessa tulla kaikkia kivittämään! Ratkaisut räätälöidään aina yksilöllisesti. Juuri eilen pääsin juttelemaan yhden huorintekijän kanssa, joka kivitettiin sitten illalla. Hän oli tosi innostunut ja koki, että kivittäminen oli hänelle juuri oikea ratkaisu.

ZABIHULLAH: Videoin siitä tapahtumasta vähän kontenttia meidän some-kanaviin, eikä voinut kuin ihailla sen kaverin asennetta.

HAIBTATULLAH: Sitä videota katsellessa on pakko sanoa, että jotain me on tehty oikein.

ZABIHULLAH: Käykää ihmeessä katsomassa, jos kiinnostaa!

TOIMITTAJA: Onko Taleban nyt sitten muuttunut verrattuna edelliseen valtakauteen?

ZABIHULLAH: Kiitos, erinomainen kysymys! Mitä vastaat, Haiba?

HAIBATULLAH: Täytyy nöyrästi myöntää, että viime kerralla tehtiin paljon virheitä, ja pahimmat ongelmat oli silloin viestinnässä. Me ei yksikertaisesti saatu silloin meidän viestiä perille.

ZABIHULLAH: Mutta hei, tähän uskallan kyllä luvata parannusta, ja se näkyy ehkä vähän jo tässäkin tilaisuudessa. Eli iso kiitos myös meitä sparraaville viestintätoimiston jätkille!