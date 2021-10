Lyhyt puhuttelunimi paljastaa, mitkä ovat kunkin hallituksen päävärit.

Rakkailla hallituksilla on ollut monenlaisia puhuttelunimiä: punamulta, kansanrintama, porvari, sinipuna, sateenkaari ja viimeksi punavihreä.

On kätevää ristiä hallitus yhdellä nimellä, jotta ei tarvitse luetella pitkää rimpsua sen puolueita. Kutsumanimi kertoo, mitkä ovat hallituksen päävärit. Nimet elävät ja kuolevat poliittisten suhdanteiden mukana.

Vanhin käytössä olevista nimistä on punamulta. Ensimmäinen sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton yhteishallitus koottiin vuonna 1937. Puna tuli demareista ja multa maalaisliitosta, keskustan edeltäjäpuolueesta.

Työläisten ja talonpoikien hallitus ärsytti äärimmäistä oikeistoa, ja punamultaa pidettiin aluksi pilkkanimenä. Pilkka ei osunut, ja nostalgista termiä käytetään yhä, vaikka toistaiseksi viimeinen punamulta oli Matti Vanhasen (kesk) hallitus vuosina 2003—2007. Kaikkiaan punamultahallituksia on ollut yksitoista.

Punamultapuolueet olivat mukana myös kansanrintamahallituksissa, joissa kolmantena pyöränä olivat Skdl ja Skp, kansandemokraatit ja kommunistit. Koko vasemmiston ja keskustan hallituksia syntyi yhdeksän vuosina 1945—1948 ja uudestaan vuodesta 1966. Viimeinen oli Kalevi Sorsan (sd) hallitus vuonna 1982.

Kansanrintamahallitus. (Kalevi Sorsan hallitus vuonna 1982.)

Kansanrintama oli alkuaan neuvostoliittolainen propagandatermi, jota suomalaiset kommunistit viljelivät puheissaan. Myös oikeisto-oppositio käytti sitä mielellään, koska sillä pystyi herättämään epäluuloa hallitusta kohtaan ja tekemään demarien ja keskustan olon epämukavaksi. Kansanrintamaan ei enää törmää muualla kuin historiankirjoissa.

Porvarihallitus. (Johannes Virolaisen hallitus vuonna 1964.)

Keskustan ja oikeiston porvarihallituksia oli paljon itsenäisyyden alkuvuosina, mutta sodan jälkeen kesti parikymmentä vuotta ennen kuin ensimmäinen syntyi vuonna 1964 Johannes Virolaisen (kesk) johdolla. Virolainen ei kuitenkaan suostunut puhumaan porvarihallituksesta vaan ”ei-sosialistisesta enemmistöhallituksesta”. ”Ei-sosialistinen” oli aikanaan suosittu säyseä termi kuvaamaan kaikkia keskustan ja oikeiston puolueita. Nykyisin sen käyttö herättäisi hilpeyttä.

Virolaisen tavoin porvari-sanaa karttoivat myös myöhemmät porvarihallitusten pääministerit Esko Aho, Matti Vanhanen, Mari Kiviniemi ja Juha Sipilä, jotka kutsuivat hallituksiaan joko keskustaoikeistolaisiksi tai vihreäsinisiksi. Nämä nimet eivät jaksaneet elää.

Demarit ja kokoomus eivät mahtuneet kolmeenkymmeneen vuoteen samaan hallitukseen. Kun Harri Holkerin (kok) Sdp:n ja kokoomuksen hallitus syntyi yllättäen vuonna 1987, sille piti äkkiä keksiä kutsumanimi. Tarjolla oli kaksi vaihtoehtoa, mieto termi sinipuna ja oppositioon joutuneen keskustan tarjoama punamusta.

Sinipunahallitus. (Harri Holkerin hallitus 1987.)

Sinipuna voitti kisan ja vakiintui käyttöön niin hyvin, että se kelpasi myöhemmin Paavo Lipposen (sd), Jyrki Kataisen (kok) ja Alexander Stubbin (kok) hallitusten kutsumanimeksi.

Sateenkaarihallitus. (Paavo Lipposen hallitus vuonna 1995.)

Kun Lipposen viiden puolueen hallitus aloitti keväällä 1995, sille tarjottiin nimeksi sateenkaarta sillä perusteella, että hallituksessa olivat uusina mukana vasemmistoliitto ja vihreät. Sateenkaarikaan ei tarttunut hallituspolitiikan kieleen.

Nykyistä hallitusta muodostettaessa kesällä 2019 tarjolla oli punavihreä ja punamulta, jota keskusta tarjosi sillä perusteella, että suurimmat puolueet ovat keskusta ja Sdp. Keskustalle huomautettiin, ettei vanha nimi enää käy, koska hallituksella ei ole ilman vihreitä enemmistöä eduskunnassa.

Punavihreä hallitus. (Sanna Marinin hallitus vuonna 2019.)

Punavihreä on vakiinnuttanut asemansa kuvaamaan Antti Rinteen (sd) ja Sanna Marinin (sd) hallituksia, joskin käytössä on lievää sivumakua. Punavihreästä hallituksesta puhuvat ponnekkaimmin sekä sen kiivaimmat kannattajat että vastustajat. Molemmilla on aimo annos tunnetta mukana.