Wide ContentPlaceholder

Roope Salminen, 31, on Helsingissä asuva näyttelijä ja juontaja. Niin on myös hänen isänsä Eppu Salminen, 55.

Kuukausiliite | Perhesiteitä

Isään voi luottaa

Näyttelijä Roope Salmisella on vaikea äitisuhde ja vakava alkoholiongelma. Eppu Salminen on aina tukenut, ja nyt isän suuri huoli on poissa.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Eppu Salminen: ”Minulla on kuusi lasta, joiden kanssa olen aina viettänyt paljon aikaa. Olen kuunnellut tarpeeksi kollegoideni itkuja, että he eivät ole olleet lapsilleen läsnä. Esikoiseni Roope syntyi, kun olin 24-vuotias. Asuin hänen äitinsä, näyttelijä Minna Turusen kanssa Helsingissä ja opiskelimme Teatterikorkeakoulussa. Suhteemme alkoi rakoilla, kun Roope oli alle kaksivuotias. Muutimme erilleen ja Minnalla alkoi mennä lujaa.