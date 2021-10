On aika puhua syvällisiä ruuasta, ja kun kyse on Pekka Saurista, niin aivan aluksi palataan tietysti lapsuuteen.

No niin, do your worst, tee pahimpasi, Pekka Sauri kehottaa ja istuu alas.

Haastattelun alkamista on odoteltu jo hetki, mutta hyvästä syystä. Saurin on pitänyt kuumeisesti puuhailla keittiössä. Mutta nyt paprikat ja munakoisot paahtuvat uunissa, falafel-taikina on sekoitettu ja muutkin annokset ovat hyvässä vaiheessa.