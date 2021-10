Joulukuussa 1982 Abba esiintyi viimeisen kerran yhdessä. Ensin hajosivat keskinäiset avioliitot ja sitten bändi 39 vuodeksi.

Tänä syksynä yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä popyhtyeistä ilmoitti palanneensa yhteen. Todisteeksi on tulossa marraskuussa kokonainen albumi täynnä uusia kappaleita.

Miksi, kysytään nyt. Ei ainakaan rahan takia, sillä kaikki yhtyeen jäsenet ovat upporikkaita.

Lehtitietojen mukaan Björn Ulvaeusin, 76, varallisuus on noin 250 miljoonaa euroa, ja Anni-Frid Lyngstadilla, 75, on saman verran. Benny Anderssonilla, 74, on 200 miljoonaa ja Agnetha Fältskogilla, 71, noin 170 miljoonaa euroa.

Abban kappaleiden säveltäjinä ja sanoittajina toimineet Ulvaeus ja Andersson ryhtyivät tekemään musikaaleja heti Abban hajottua. Niistä heti ensimmäinen eli Chess oli suuri menestys. Lisäksi tekijöiden tili on karttunut Mamma Mia! -musikaalista tehtyjen hittielokuvien tuotosta.

Abba suuruuden päivinä 1970-luvun alussa. Vasemmalta Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad ja Benny Andersson.

Björn Ulvaeus omistaa vaimonsa kanssa Kopparnäset-yritysryppään, johon kuuluu 19 yhtiötä. Monet konsernin yhtiöt toimivat kiinteistöalalla, mutta ainakin kaksi vuotta sitten parasta tulosta tuli musiikkituotteiden ja niiden käyttöoikeuksien myynnistä.

Vuonna 2013 Ulvaeusin yhtiö avasi Tukholman Djurgårdenissa Abba-museon ja sen yhteydessä toimivan hotellin. Yhtiö omistaa myös lähellä sijaitsevan maineikkaan Cirkus-teatterin ja hotelli-ravintola Hasselbackenin, jonka historia ulottuu 1760-luvulle asti.

Abban solistit Fältskog ja Lyngstad menestyivät sooloartisteina Abban hajoamisen jälkeen, mutta kumpikin vetäytyi jo 1980-luvulla musiikkialalta vuosikausiksi.

Agnetha Fältskog asuu maaseudulla Nytorpissa Tukholman länsipuolella yhdessä lastensa ja lastenlastensa kanssa ja pitää hevostilaa.

Anni-Frid Lyngstad avioitui vuonna 1992 sveitsiläis-ruotsalaisen aatelismiehen ja maisema-arkkitehdin Heinrich Ruzzo Reussin kanssa. Mies oli käynyt samaa koulua Ruotsin kuninkaan Kaarle Kustaan kanssa, ja Lyngstadista tuli myös kuningasperheen tuttava.

Menestyksen lisäksi tuli surua ja vastoinkäymisiä.

Lyngstadin ensimmäisestä avioliitosta 1960-luvulla syntynyt tytär kuoli auto-onnettomuudessa vuonna 1998, ja seuraavana vuonna aviomies kuoli imusolmukesyöpään 49-vuotiaana.

Heinrich Ruzzo Reuss oli arvoltaan Plauenin kreivi, ja Sveitsissä asuva Lyngstad on nyt Plauenin leskikreivitär. Lyngstad peri miehensä omaisuuden, jonka arvo on 87 miljoonaa euroa.

Historia on osoittanut, että useimmat ihmiset väsyvät ennemmin tai myöhemmin kuuntelemaan vain yhdenlaista popmusiikkia.

Tällä kertaa tarvittiin eläkeikäiset ruotsalaismiljonäärit näyttämään, että samalla neljän soinnun kaavalla koottujen 2010-luvun hittien aika on vihdoin ohi. Abban paluukappaleet I Still Have Faith in You ja Don’t Shut Me Down kuulostavat musikaalisilta ja raikkailta. Ja 1970-luvulta.