Kuukausiliite | Missä hän on nyt

Kohuedustaja Susanna Koski ei ole enää eduskunnassa, vaan hän viljelee maata kotikonnuillaan.

Yrittäjä Susanna Kosken iltapäivän ohjelmassa on tänään Vaasan ammattikorkeakoulun hallituksen kokous.

Kokoomusta edustanut Koski menetti paikkansa eduskunnassa vaaleissa kaksi vuotta sitten. Nyt hän ”kehittää” suvun maatilaa Vähäkyrössä. Hommat vaihtelevat; samana päivänä voi hyvin olla maatöitä ja konsultointia. Työ Vaasan kaupunginvaltuustossa jatkuu sekin.

Eduskuntatyön jälkeen Koski sanoo ihastuneensa yksityisyyteen. ”Se on aliarvostettua nykyään ja tekisi monelle hyvää”, hän sanoo puhelimessa.

Koski muistetaan kohuistaan. Siitä, kun hänen tulkittiin sanoneen, että työttömät voisivat mennä metsään töihin (2016). Tai siitä, kun hänen koettiin vähätelleen pitkäaikaistyöttömän kärsimyksiä (2018). Ja siitäkin, että hän nosti kansanedustajan sopeutumisrahaa, vaikka oli itse kritisoinut järjestelmää (2019).

Mutta aivan ensimmäinen kohuista oli vuonna 2013, kun Koski oli valittu Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtajaksi. Tuolloin 28-vuotias Koski puolusti julkisuudessa kokoomusnuorten tavoiteohjelmaa. Järjestö halusi muun muassa poistaa pakolaiskiintiön ja lainkohdan, joka tuomitsee kansanryhmää vastaan kiihottamisen.

”Mutta nämä aiheet, jotka silloin nostettiin rohkeina ja räväköinä ovat nyt normaaleja päivänpolitiikan puheenaiheita”, sanoo Koski. ”Näin jälkikäteen ajattelen, että ei kannata pelätä ottaa puheeksi asioita, jotka ehkä eivät ole valtavirtaa tänään, mutta voivat sitä jatkossa olla.”

Koski sanoo pitävänsä nuorisopolitiikkaa politiikan korkeakouluna, jossa harjoitellaan tulevia vääntöjä.

”Olihan se aikamoinen tulikaste. Ei sellaiseen voi millään tavalla valmistautua.”

”Kaikissa mediakohuissa kannattaa vaan pitää katse horisontissa.”

Susanna Koski kokoomuksen puoluetoimistossa syyskuussa 2013.

Koski sanoo olevansa tyypillinen esikoinen. Ennen kouluikää perhe asui Englannissa, missä isällä oli työ. Kun palattiin Laihialle, vanhemmat erosivat. Sen jälkeen Koski näki vähän kauemmas muuttanutta isäänsä enää epäsäännöllisesti. Välit olivat kuitenkin hyvät ja läheiset, hän sanoo.

”Aika paljon olen saanut tehdä asioita itse. Olen ollut aina omatoiminen”, Koski sanoo.

Koski eli Laihialla maalaiselämää ja harrasti telinevoimistelua, ratsastusta, ampumahiihtoa ja partiota. Lentopalloa.

Kun Laihialle perustettiin nuorisovaltuusto, yläasteikäinen Koski lähti siihen mukaan. Lukion hän kävi Vaasassa, ja hakeutui oppilaskuntatoimintaan, kun kahden lukion yhdistäminen kuumensi tunteita. Vuonna 2012 Koski nousi Pohjanmaan kokoomuspiirin puheenjohtajaksi. Se oli käännekohta.

Koski sanoo lähteneensä politiikkaan parantaakseen maailmaa. Hänen mukaansa ahkeruudesta pitää palkita ja omalla toiminnalla pitää pystyä kohentamaan omaa elämäntilannettaan.

Susanna Koski on yhä nuori poliitikko. Hän kuitenkin arvelee, että suurin osa hänen äänestäjistään on varttuneempaa väkeä. Enemmistö on miehiä.

Kosken mielestä nykyään lähes kaikki poliittinen puhe käsittelee asioita, jotka vain hankaloittavat elämää maaseudulla. Hän luettelee: autoilu, turvekysymykset, metsäasiat, ilmastonmuutos.

”Se on jatkuvaa sodanjulistamista maaseudun ihmisten elämäntapoja ja toimeentuloa kohtaan.”

Kun Yhdysvaltain Capitolilla tammikuussa mellakoitiin, Koski vertasi tapausta Twitterissä siihen, miten Greenpeacen ilmastoaktivistit olivat vuonna 2019 kiivenneet Eduskuntatalon pylväisiin.

Välillä Koski on saanut ulostuloistaan kritiikkiä myös omasta puolueesta.

Mitä Koski sanoo siitä, että häntä on luonnehdittu epäempaattiseksi?

Koski on hetken vaiti. Joillain ihmisillä on hyvin empaattiset kasvonpiirteet ja ääni, hän sitten sanoo. ”Minä taas reagoin tilanteisiin mieluummin toiminnalla.”

Entä kokeeko hän menettäneensä äänestäjiensä luottamuksen vaalitappion myötä?

”Päinvastoin!”

”Nehän ovat kovimpia tekijöitä, jotka nousevat vastoinkäymisistä huolimatta.”