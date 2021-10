Pakinoitsija Kuukautinen seuraa duuman vaali-iltaa Venäjällä.

MATTI RÖNKÄ: Tervetuloa, hyvät katsojat, tänne studioon seuraamaan vaali-iltaa! Sami, miltä duumanvaalien ennakkoasetelmat näyttävät?

SAMI BORG: Kyllä nämä ovat äärimmäisen jännittävät vaalit. On aivan mahdotonta sanoa, mitä tulee tapahtumaan.

MATTI RÖNKÄ: Tervetuloa studioon myös Yhtenäinen Venäjä -puolueen Vladimir Putin!

VLADIMIR PUTIN: Kiitos.

MATTI RÖNKÄ: Sekä oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi!

NAVALNYI: Kiitos.

MATTI RÖNKÄ: Vladimir Putin, miltä vaaliasetelmat näyttävät?

PUTIN: Kyllähän kentällä aistii, että innostus on kova. Esimerkiksi Pietarissa on asettunut ehdokkaaksi ei vain yksi vaan kolme Boris Višnevski -nimistä miestä. Ja monissa paikoissa on käyty äänestämässä yölläkin, vaikka vaalihuoneistot on silloin suljettu.

MATTI RÖNKÄ: Joko teidät voidaan julistaa vaalivoittajaksi?

VLADIMIR PUTIN: Katsotaan nyt vaalitulos ensin.

MATTI RÖNKÄ: Sami, joko meillä on kertoa lukuja?

SAMI BORG: Jos nyt katsotaan noita tämän hetkisiä lukuja, niin Yhtenäinen Venäjä on saamassa 45 prosentin kannatuksen.

MATTI RÖNKÄ: Puheenjohtaja Vladimir Putin, onneksi olkoon!

VLADIMIR PUTIN: Kiitos! Mutta ennen kaikkea täytyy kiittää äänestäjiä, joista monet ovat äänestäneet jopa useilla eri äänestyspaikoilla.

MATTI RÖNKÄ: Mistä tämä vaalitulos kertoo?

VLADIMIR PUTIN: Kyllä nämä olivat muutosvaalit. Kansa on kerta kaikkiaan kyllästynyt opposition politiikkaan.

MATTI RÖNKÄ: Mitä virheitä oppositio on vaalikauden aikana tehnyt?

VLADIMIR PUTIN: Näyttäisi siltä, että kansa ei yksinkertaisesti hyväksynyt heidän tekemiään veropetoksia, kavalluksia ja toimimista äärijärjestöissä.

MATTI RÖNKÄ: Tervetuloa studioon myös konkaripoliitikko Leonid Brezhnev. Te voititte aikoinanne puoluejohtajana kaikki käymänne vaalit. Miltä nämä duuman vaalit teistä näyttävät?

LEONID BREZHNEV: Äänestysprosentti näyttää jäävän reippaasti alle 99,9 prosentin, mikä ei ole demokratian kannalta hyvä asia.

MATTI RÖNKÄ: Teidän aikaannehan on kuvattu pysähtyneisyyden ajaksi. Kertovatko nämä vaalit siitä, että siihen voitaisiin päästä taas?

LEONID BREZHNEV: Hyvältä näyttää! Kyllä tämä vaalitulos antaa siihen ainakin kaikki eväät.

MATTI RÖNKÄ: Oppositiojohtaja Navalnyi, teidän puolueenne ei saanut yhtään ääntä. Mistä se johtuu?

NAVALNYI: Ilmeisesti ehdokasasettelumme oli epäonnistunut. Meillähän ei ollut yhtään ehdokasta.

MATTI RÖNKÄ: Hallituksen ovet eivät näytä teille näissä vaaleissa aukeavan. Miten tästä eteenpäin?

NAVALNYI: Täytyy nyt hiukan makustella tätä vaalitulosta, mutta kyllä tässä ilman muuta on peiliin katsomisen paikka.

MATTI RÖNKÄ: Vaalivoittaja Vladimir Putin, pääsette taas muodostamaan hallituksen, mutta miten aiotte suhtautua oppositioon.

VLADIMIR PUTIN: Yhtä hyvin kuin tähänkin asti. Olen milloin tahansa valmis tarjoamaan opposition edustajille kupposet teetä.